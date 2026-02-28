Holika Dahan 2026: होली पर 'भद्रा' का खौफ क्यों? जानें कौन है शनिदेव की यह बहन, जिसकी वजह से नहीं होते शुभ काम

Holika Dahan 2026 Bhadra Kaal: हिंदू धर्म शास्त्रों ंमें भद्रा को बेहद खास महत्व दिया गया है. यही वजह है कि होली, भाई दूज जैसे महत्वपूर्ण पर्वों पर भद्रा काल का विशेष ध्यान रखा जाता है. शास्त्रों के अनुसार, भद्रा काल शुभ कार्यों के लिए अशुभ है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर भद्रा कौन हैं और शनि देव का इनके साथ क्या रिश्ता है.
Who is Bhadra: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में किसी भी मांगलिक कार्य की सफलता के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष ख्याल रखा जाता है. खासतौर पर होलिका दहन के समय भद्रा की मौजूदगी को अत्यंत संवेदनशील और बाध उत्पन्न करने वाला माना जाता है. ज्योतिषियों के अनुसार, भद्रा काल में किया गया कोई भी शुभ कार्य न सिर्फ निष्फल होता है, बल्कि उसके विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं. इसलिए पर्व-त्योहारों पर तो लोग भद्रा का विशेष ख्याल रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भद्रा कौन है? इसका शनि देव के साथ क्या रिश्ता है और भद्रा में शुभ कार्यों को करने की मनाही क्यों है. आइए, इस बारे में विस्तार से समझते हैं.
पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, भद्रा भगवान सूर्य देव की पुत्री और न्याय के देवता शनिदेव की सगी बहन हैं. मान्यता है कि भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था, लेकिन जन्म लेते ही उनका स्वभाव अत्यंत उग्र और विनाशकारी हो गया. कहते हैं कि जन्म के तुरंत बाद भद्रा यज्ञों में बाधा डालने लगीं और पूरे संसार को निगलने का प्रयास करने लगीं. उनके इस व्यवहार से देवगण और ऋषि-मुनि भयभीत हो गए. ऐसे में सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने भद्रा को नियंत्रित किया और उन्हें पंचांग के एक विशेष भाग 'विष्टि करण' में स्थान दिया. ब्रह्मा जी ने विधान बनाया कि जो व्यक्ति भद्रा के समय में कोई भी मांगलिक कार्य करेगा, उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी.
शास्त्रों में एक प्रसिद्ध श्लोक है: 'भद्रायां द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा'. इसका अर्थ है कि भद्रा काल में दो प्रमुख कार्य- रक्षाबंधन पर राखी बांधना और होलिका दहन कभी नहीं करने चाहिए. मान्यता है कि अगर भद्रा मुख में होलिका जलाई जाए, तो उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, जिससे जन-धन की हानि और सामाजिक अशांति की आशंका बनी रहती है.
इस साल 3 मार्च 2026 को तिथियों का संयोग कुछ ऐसा है कि होलिका दहन के समय भद्रा के साथ-साथ चंद्र ग्रहण का साया भी मंडरा रहा है. ज्योतिष शास्त्र के जानकारों का मानना है कि ग्रहण के सूतक और भद्रा के दोष से बचने के लिए भद्रा की समाप्ति या उसके पूंछ वाले समय का इंतजार करना ही अच्छा रहेगा.
ज्योतिषीय दृष्टि से भद्रा के दौरान व्यक्ति की मानसिक एकाग्रता भंग हो सकती है और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है. इस समय ग्रहों की स्थिति जातक के भीतर भ्रम और क्रोध पैदा कर सकती है. इसीलिए विद्वान सलाह देते हैं कि भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन करना चाहिए. होलिका दहन के पूजन के दौरान शांत मन से मंत्रों का जाप करना चाहिए.
