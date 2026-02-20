Holika Dahan 2026: होलिका दहन की अग्नि देखना इन 3 लोगों के लिए है वर्जित, जरूरी नियम और ज्योतिषीय उपाय

Holika Dahan 2026: शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, होलिका दहन होली से ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कुछ लोगों को होलिका दहन की अग्नि नहीं देखना चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन लोगों को होलिका दहन की अग्नि से दूर रहना चाहिए और इस दिन जुड़े विशेष ज्योतिषीय उपाय क्या हैं.
Holika Dahan 2026: होली का त्योहार आने में कुछ ही दिन बाकी हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है और इसके अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल होलिका दहन 03 मार्च 2026 को किया जाएगा. जबकि रंग वाली होली 04 मार्च 2026 को खेली जाएगी. होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन मनाई जाती है. शास्त्रों में होलिका दहन से जुड़े कुछ विशेष नियमों का जिक्र किया गया है. मान्यता है कि कुछ लोगों को होलिका दहन की अग्नि नहीं देखना वर्जित है. ऐसे में आइए जानते हैं कि होलिका दहन की अग्नि किन लोगों को नहीं देखना चाहिए और इससे जुड़े नियम और मान्यताएं क्या हैं.
होलिका दहन पूजन शुभ मुहूर्त
होलिका दहन किन लोगों के लिए है निषेध
ज्योतिष शास्त्र और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, नवविवाहित महिलाओं को होलिका दहन की अग्नि देखने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि होलिका की अग्नि को बीते हुए साल के प्रतीकात्मक दाह संस्कार के रूप में देखा जाता है. इसे एक जलते हुए शरीर का प्रतीक माना जाता है. हिंदू धर्म में नवविवाहितों के लिए जलती हुई चिता या शोक की अग्नि देखना शुभ नहीं माना जाता.
मान्यता है कि अगर नई दुल्हन होलिका की अग्नि देखती है, तो इसका असर उसके वैवाहिक सुख पर पड़ सकता है. इसलिए, जिन कन्याओं का विवाह हाल ही में हुआ हो, उन्हें इस परंपरा से दूर रहने की सलाह दी जाती है. गर्भवती महिलाओं को भी इस दिन होलिका दहन से दूर रहना चाहिए. इसके अलावा इस दिन छोटे बच्चों को होलिका दहन की अग्नि से दूरी बनाकर रखनी चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है.
होलिका दहन से जुड़े नियम और ज्योतिषीय उपाय
अच्छी सेहत के लिए - अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो मुट्ठी भर काले तिल लें. इसे अपने सिर से तीन बार वार (घुमा) लें और पूरी श्रद्धा के साथ होलिका की अग्नि में डाल दें. यह उपाय रोग दोष को दूर करने में सहायक माना जाता है.
बीमारियों से मुक्ति के लिए- अगर घर का कोई सदस्य बार-बार बीमार पड़ता है, तो होलिका दहन के समय 11 हरी इलायची और कपूर अग्नि में अर्पित करें. ऐसा करने से नकारात्मकता का नाश होता है और स्वास्थ्य लाभ मिलता है.
धन वृद्धि के लिए- आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान लोगों को होलिका की अग्नि में चंदन की लकड़ी अर्पित करनी चाहिए. इसे दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक अग्नि में डालें और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए प्रणाम करें. कहा जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं धन लाभ के योग बनते हैं.
करियर और बिजनेस में उन्नति के लिए- अगर नौकरी में बाधा आ रही हो या बिजनेस मंदा चल रहा हो, तो एक मुट्ठी पीली सरसों लें. इसे अपने सिर से पांच बार घुमाकर अग्नि में डाल दें. होलिका दहन पर ऐसा करने से सफलता की राह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं. साथ ही, करियर और बिनजेस में जबरदस्त तरक्की होती है.
विवाह बाधा दूर करने के लिए- जिन जातकों के विवाह में विलंब हो रहा है, उन्हें हवन सामग्री में शुद्ध घी मिलाकर होलिका की अग्नि में आहुति देनी चाहिए. इस उपाय से मांगलिक दोषों का प्रभाव कम होता है और विवाह के योग शीघ्र बनते हैं. साथ ही विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन खुशहाल रहता है.
