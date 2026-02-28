होलिका दहन पर करें दादी-नानी के वो पुराने उपाय जो आपके बच्चे को देते हैं सुरक्षा, नजर दोष का हो जाएगा नाश!

Holika Dahan 2026 Traditional Remedies: होलिका दहन पर अगर बच्चों पर से नजर दोष उतारने के लिए दादी-नानी के कुछ पुराने उपाय करें तो इसके अति शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. आइए जानें होलिका दहन पर बच्चे को कैसे सुरक्षा दें.
Holika Dahan 2026 Ke Upay: होलिका दहन की अग्नि में सभी नकारात्मकनाएं जल जाती हैं. यह अग्नि बुराई के नाश का प्रतीक होता है. इस दिन अगर पुराने समय से ही चले आ रहे कुछ उपायों को आजमाएं तो अपने घर के बच्चों पर से बुरी नजर को उतारा जा सकता है. अगर आपके घर के बच्चे बार-बार बीमार हो जाते हैं, बड़े मौके पर उल्टी होती हो, चिढ़चिढ़े हो जाते हों, दूध पीने की इच्छा न होती हो तो होलिका दहन पर कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं. जिससे बच्चे पर से बुरी नजर उतर सकती है और नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश हो सकता है. आइए जानें दादी-नानी के पुराने उपाय जो होलिका दहन पर कर सकते हैं.
बच्चों को लगी है बुरी नजर तो कैसे पहचानें?
बच्चे चिढ़चिढ़े होने लगते हैं
बच्चे को बुरी नजर लगती है तो ज्यादातर बार ऐसा होता है कि बच्चे का व्यवहार अचानक बदलने लगता है. जैसे बच्चे ज्यादा रोने लगते हैं, दूध पीने से मना करने लगते हैं, खाना नहीं खाते हैं. चिढ़चिढ़े हो जाते हैं. ऐसा होना बुरी नजर के प्रभाव हो सकते हैं.
बड़े मौके पर बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं
कुछ बच्चे त्योहारों के समय या बड़े मौके पर अचानक बीमार पड़ जाते हैं. बच्चों को बुखार या उल्टी होने लगती है. हो सकता है कि बच्चे को बुरी नजर लगी हो.
होलिका दहन पर करें ये आसान उपाय
काली उड़द और कपूर
काली उड़द और कपूर को मिक्स करें और मुट्ठी में भरकर बच्चे के सिर से 7 बार एंटी क्लॉक दिशा में घुमाकर वारें. इसके बाद होलिका की अग्नि में इस काली उड़द और कपूर को डाल दें. बच्चे की ऊर्जा सकारात्मक होगी.
सरसों और नमक से उतारें नज़र
होलिका दहन की आग जल जाए तो बच्चे की नजर उतारें. एक मुट्ठी सरसों लें, थोड़ा सा नमक मिलाएं और सात साबुत लाल मिर्च को एक साथ ले लें. बच्चे के सिर से इन चीजों को सात बार घुमाएं और होलिका की अग्नि में डालें. नकारात्मकता का नाश होगा.
नारियल का उपाय
एक साबुत नारियल बच्चे के ऊपर से उतारकर होलिका की आग में अर्पित करें. ध्यान रहे कि मन को शांत करके और मन में बच्चे का नाम दोहराते हुए इस उपाय को करना है. कई परिवारों में यह उपाय पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है. इस उपाय से घर के सभी सदस्यों की नजर उतारी जाती है.
सावधानी भी बरतें
ज्योतिष उपाय और टोटके कर कई परेशानियों का अंत किया जा सकता है लेकिन आस्था के साथ साथ सेहत संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्ट की सलाह लें. बच्चे में गंभीर लक्षण दिखे तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं ताकि बच्चा जल्द स्वस्थ हो सकें.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
