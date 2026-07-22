क्या थी 'बुक ऑफ द डेड'? जानिए प्राचीन मिस्र की वो रहस्यमयी किताब जो आत्मा को दिखाती थी परलोक का रास्ता

दुनिया भर में कई धर्म हैं जिनका मानना है कि इंसान की मौत के बाद उनकी कहानी खत्म नहीं होती है. प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मौत के बाद की दुनिया यानी आफ्टरलाइफ में जानें का रास्ता कांटों से भरा होता है. वहां पहुंचने के लिए आत्मा को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था.
जरा सी भी गलती या चूक का मतलब था आत्मा का हमेशा के लिए विनाश. इस खतरनाक सफर में आत्मा को रास्ता दिखाने और सुरक्षा देने के लिए मिस्र के लोग एक खास धार्मिक ग्रंथ का सहारा लेते थे. इसे आज हम बुक ऑफ द डेड के नाम से जानते हैं.
बुक ऑफ द डेड दरअसल कोई एक अकेली किताब नहीं थी, बल्कि यह मंत्रों, प्रार्थनाओं और जादुई श्लोकों का पूरा जखीरा था. इन मंत्रों का मकसद मृतक की आत्मा को परलोक में होने वाली समस्याओं से बचाना होता था.
इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत ईसा पूर्व 2400 के आसपास पिरामिड टेक्स्ट्स से हुई थी, जो राजाओं के मकबरों की दीवारों पर लिखे जाते थे. बाद में लगभग 2000 ईसा पूर्व में ये कॉफिन टेक्स्ट्स के रूप में ताबूतों के अंदर लिखे जाने लगे.
लगभग 1,000 साल के लंबे दौर में कई महान पुजारियों ने मिलकर इन मंत्रों को तैयार किया था.
प्राचीन मिस्र के लोग इन मंत्रों को कमिंग फोर्थ बाई डे कहते थे. लेकिन साल 1842 में जर्मनी के एक मशहूर इतिहासकार कार्ल रिचर्ड लेप्सियस ने इसे द बुक ऑफ द Dead नाम दिया.
ये नया नाम इतना मशहूर हुआ कि आज भी दुनिया इसे इसी नाम से जानती है. ये किताब हर व्यक्ति के हिसाब से अलग तैयार की जाती थी. इसमें सुंदर चित्रों के जरिए आत्मा के सफर के हर पड़ाव को दिखाया जाता था. ये चित्र और मंत्र उस जमाने की खास मिस्र की लिपि में लिखे जाते थे.
शुरुआत में परलोक जाने का हक सिर्फ मिस्र के राजाओं और फराओ तक ही सीमित था. बाद में बड़े अफसरों और अमीरों को भी ये हक मिला. बुक ऑफ द डेड को भोजपत्र या फिर शव को लपेटने वाले सूती कपड़ों पर लिखा जाता था.
लेकिन उस दौर में इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी. एक साधारण मजदूर की पूरे आधे साल की कमाई इसके दाम के बराबर होती थी.
आम जनता के लिए अक्सर इसके छोटे और बिना तस्वीरों वाले वर्जन बनाए जाते थे ताकि थोड़ा कम खर्च आए.
प्राचीन मिस्र में ज्यादातर लोग पढ़ना-लिखना नहीं जानते थे, इसलिए इन ग्रंथों को लिखने वाले लिपिकों की समाज में बहुत इज्जत थी. ये लोग पहले से ही मंत्र लिखकर रोल तैयार रखते थे और नाम की जगह खाली छोड़ देते थे.
जब कोई खरीदार आता, तो उसमें उसका नाम भर दिया जाता था. ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि ईसा पूर्व 1069 से 664 के बीच मिली ऐसी किताबों में से एक-तिहाई महिलाओं की थीं. इससे साफ होता है कि उस जमाने में महिलाओं को भी धार्मिक रूप से बराबरी का दर्जा हासिल था.
मिस्र की मान्यताओं के अनुसार मौत के बाद आत्मा दुआत नाम की एक अंधेरी और बेहद रहस्यमयी पाताल लोक की दुनिया में कदम रखती थी. ये जगह जहरीले सांपों, आग उगलते नागों और भयानक राक्षसों से भरी पड़ी थी.
परलोक के रास्ते में कई विशाल दरवाजे या प्रवेश द्वार आते थे. हर दरवाजे पर एक उग्र रक्षक देव तैनात रहता था. आगे बढ़ने के लिए आत्मा को उस दरवाजे और उसके रक्षक देव का सही और गुप्त नाम पुकारना पड़ता था. नाम गलत बताते ही आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता था.
बुक ऑफ द Dead में इन तमाम खतरों से निपटने का पूरा इंतजाम होता था. इसमें 200 से भी ज्यादा अलग-अलग मंत्र शामिल थे. इनमें से कुछ मंत्र जहरीले जीवों के काटने से बचाते थे, तो कुछ खतरनाक बिच्छुओं और मगरमच्छों को भगाने का काम करते थे.
यहां तक कि कुछ मंत्र ऐसे भी थे जिनकी मदद से आत्मा अपनी पसंद के हिसाब से अपना रूप बदल सकती थी. वो चाहे तो कोई सुंदर कमल का फूल बन सकती थी या फिर किसी बाज़ पक्षी का रूप धरकर उड़ सकती थी.
सफर के सबसे आखिरी और सबसे मुख्य पड़ाव को हृदय की तौल (यानी वेइंग ऑफ द हार्ट) कहा जाता था. इसे ओसिरिस देव का न्याय भी कहते थे. एक तरफ तराजू के पलड़े में मृतक का दिल रखा जाता था और दूसरी तरफ सत्य, न्याय और धर्म की देवी मात का पंख रखा जाता था.
अदालत में पेश होकर आत्मा को 42 देवी-देवताओं के सामने ये कसम खानी होती थी कि उसने अपनी जिंदगी में कोई पाप, चोरी, झूठ या कत्ल नहीं किया है. इसे नेगेटिव कन्फेशन यानी पाप-मुक्ति का बयान कहा जाता था.
अदालत में एनुबिस और होरस देव तराजू को संभालते थे. ज्ञान के देवता थोथ इस पूरी प्रक्रिया का लेखा-जोखा अपनी कॉपी में लिखते थे. अगर किसी व्यक्ति का दिल उसके पापों के बोझ से भारी हो जाता, तो पास में खड़ा अममुत नाम का मगरमच्छ जैसी खोपड़ी वाला राक्षस उस दिल को तुरंत चबा जाता था.
दिल खाते ही आत्मा का वजूद हमेशा-हमेशा के लिए मिट जाता था. लेकिन अगर दिल और पंख का वजन बराबर रहता, तो आत्मा को पवित्र मानकर ओसिरिस के स्वर्ग में प्रवेश दे दिया जाता था.
दुनियाभर में मिली ऐसी तमाम किताबों में पेपिरस ऑफ आनी को सबसे सुंदर और सुरक्षित माना जाता है. यह करीब 78 फीट लंबा एक विशाल रोल है, जो ईसा पूर्व 1250 के आसपास आनी नाम के एक शाही लिपिक के लिए बनाया गया था.
इसमें आनी और उनकी पत्नी तूतू के चित्रों के साथ पूरा सफर बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है. साल 1888 में ब्रिटिश म्यूजियम के इतिहासकार ई.ए. वॉलिस बज ने इसे मिस्र से ढूंढ निकाला था. आज भी ये प्राचीन मिस्र की चित्रकारी का बेहतरीन मिसाल माना जाता है.
बुक ऑफ द डेड सिर्फ एक पुरानी धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि यह इंसान के अमर रहने के सपने का सबसे पहला लिखित प्रमाण है. हमारे आज के कई धार्मिक विचारों की जड़ें इसमें देखी जा सकती हैं.
जैसे अच्छे कर्मों का फल मिलना, बुरे कामों की सजा, और नरक की आग जैसी धारणाएं इसी प्राचीन ग्रंथ से प्रेरित लगती हैं. यह किताब हमें बताती है कि आज से 4,000 साल पहले भी इंसान मौत के बाद के अंधेरे से डरता था और हमेशा के लिए जिंदा रहने की राह खोजता था.
डिस्क्लोमर: इस लेख में दी गई जानकारी प्राचीन मिस्र के इतिहास, पुरातात्विक खोजों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करना है.