Advertisement
trendingNow13042957
Hindi Newsधर्मकैसे होते हैं अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग, इन पर किस ग्रह का होता है गहरा प्रभाव, जानें इनका व्यक्तित्व

कैसे होते हैं अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग, इन पर किस ग्रह का होता है गहरा प्रभाव, जानें इनका व्यक्तित्व

Ashvini Nakshatra: किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसकी राशि और उसके जन्म तिथि का बहुत गहरा प्रभाव होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति जिस नक्षत्र में जन्म लेता है उस पर उस नक्षत्र का भी प्रभाव उसके पूरे जीवनचक्र पर पड़ता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 16, 2025, 03:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nakshatra Astrology
Nakshatra Astrology

Nakshatra Ashvini People: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 27 नक्षत्र हैं, ये सभी नक्षत्र अलग अलग ग्रहों के अंदर आते हैं. एक ग्रह के तहत 3 नक्षत्र आते हैं. ध्यान दें कि इन नक्षत्रों का अलग अलग राशियों के जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ता है. इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति जिस नक्षत्र में जन्म लेता है उससे संबंधित ग्रह का प्रभाव एक जातक पर पड़ता है. हर नक्षत्र के व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, स्वभाव में भी भिन्नता होती है. आइए इस कड़ी में जानते हैं कि आखिर अश्विनी नक्षत्र में जन्में लोग कैसे होते हैं और इन पर किस ग्रह का प्रभाव होता है. इसका व्यक्तित्व कैसा होता है. 

नई सोच के लोग 
सभी 27 नक्षत्रों में अश्विनी नक्षत्र का स्थान प्रथम है. जिसे मुख्य नक्षत्र के रूप में जाना जाता है. जहां तक अश्विनी नक्षत्र में जन्में लोगों की बात है तो ये लोग सामान्यतः बहुत सुंदर और मजबूत होते हैं और इसका भाग्य तेज होता है. ये लोग किसी के बंधन में रहना कतई पसंद नहीं करते हैं. नये दौर की नई सोच के साथ चलने वाले इन जातकों पर कोई भी अपनी सोच थोपने में कामयाब नहीं हो सकता है.

केतु और मंगल का प्रभाव
अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है. ऐसे में जो भी जातक इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उन पर छाया ग्रह केतु का गहरा प्रभाव होता है. वहीं अश्विनी नक्षत्र में जन्में लोगों की राशि मेष राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह मंगल है. ऐसे में इन जातकों पर मंगल ग्रह का भी बहुत गहरा प्रभाव होता है. कई बार ये लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं और सफलता मिलने तक अपनी योजनाओं या अपने काम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

उत्साही और ऊर्जावान लोग
अश्विनी नक्षत्र में जन्म लोग किसी भी काम को लेकर उत्साही और ऊर्जावान होते हैं. ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं और अपनी तरक्की और सफलता के लिए अति महत्वाकांक्षी होते हैं. ये जातक जिद्दी स्वभाव के होते हैं लेकिन अधिकतर बार शांत भी रहते हैं. 

किस तरह के लाइफ पार्टनर और मित्र हैं अश्विनी नक्षत्र के लोग
अश्विनी नक्षत्र में जन्में लोगों की सबसे विशेष बात ये होती है कि हर किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, गहराई से प्रेम के रिश्ते को निभाते हैं और दूसरे के काम में न तो टांग अड़ाते हैं और न तो दखल देते हैं. ये जातक एक अच्छे प्रेमी और अच्छे मित्र होते हैं. ये जातक अपनी गलतियां किसी और पर या अपने जीवनसाथी पर नहीं थोपते हैं बल्कि अपनी गलतियों से सीखते हैं. ये एक बेहतर मित्र होते हैं और एक अच्छे जीवनसाथी होते हैं.  परिवार से इन्हें बहुत प्यार होता है. ये लोग जिंदादिल और हंसमुख होते हैं. किसी से डरते नहीं और एक अच्छे लीडर होते हैं. पुण्य कर्मों में हिस्सा लेते हैं.  

अश्विनी नक्षत्र में जन्में लोगों की खामियां क्या हैं
अश्विनी नक्षत्र में जन्में लोगों की खामियां भी बहुत होती हैं. ये लोग बहुत जिद्दी होते हैं. जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और किसी तरह का तनाव नहीं झेलते हैं. अचानक खुश होते हैं और अचानक दुखी हो जाते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Palmistry: यूं ही नहीं मिलती बड़ी सफलता...भाग्य का भी चाहिए साथ, जानें बुलंदियों पर ले जाते हैं हथेली के कौन से गुण! 

और पढ़ें- Shukra Shani Yog 2025: शुक्र शनि का बना महाशक्तिशाली योग, 4 राशिवालों की बदलेगी जिंदगी, धन पाने की नहीं होगी सीमा! 

और पढ़ें- एक ऐसा मंदिर जहां भगवान के शस्त्र की होती है पूजा, दर्शन करते ही नकारात्मक शक्तियों से मिलती मुक्ति!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Ashwini Nakshatra

Trending news

मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
West Bengal
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
Goa Nightclub Fire
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
Karnataka News
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
Ludhiana
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
Harsimrat Kaur
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
Justice yashwant varma case
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
G RAM G Bill
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
PM Modi Jordan Trade
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका
Hyderabad
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
Anjali Nimbalkar
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान