कैसे होते हैं अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग, इन पर किस ग्रह का होता है गहरा प्रभाव, जानें इनका व्यक्तित्व

Nakshatra Ashvini People: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 27 नक्षत्र हैं, ये सभी नक्षत्र अलग अलग ग्रहों के अंदर आते हैं. एक ग्रह के तहत 3 नक्षत्र आते हैं. ध्यान दें कि इन नक्षत्रों का अलग अलग राशियों के जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ता है. इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति जिस नक्षत्र में जन्म लेता है उससे संबंधित ग्रह का प्रभाव एक जातक पर पड़ता है. हर नक्षत्र के व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, स्वभाव में भी भिन्नता होती है. आइए इस कड़ी में जानते हैं कि आखिर अश्विनी नक्षत्र में जन्में लोग कैसे होते हैं और इन पर किस ग्रह का प्रभाव होता है. इसका व्यक्तित्व कैसा होता है.

नई सोच के लोग

सभी 27 नक्षत्रों में अश्विनी नक्षत्र का स्थान प्रथम है. जिसे मुख्य नक्षत्र के रूप में जाना जाता है. जहां तक अश्विनी नक्षत्र में जन्में लोगों की बात है तो ये लोग सामान्यतः बहुत सुंदर और मजबूत होते हैं और इसका भाग्य तेज होता है. ये लोग किसी के बंधन में रहना कतई पसंद नहीं करते हैं. नये दौर की नई सोच के साथ चलने वाले इन जातकों पर कोई भी अपनी सोच थोपने में कामयाब नहीं हो सकता है.

केतु और मंगल का प्रभाव

अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है. ऐसे में जो भी जातक इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उन पर छाया ग्रह केतु का गहरा प्रभाव होता है. वहीं अश्विनी नक्षत्र में जन्में लोगों की राशि मेष राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह मंगल है. ऐसे में इन जातकों पर मंगल ग्रह का भी बहुत गहरा प्रभाव होता है. कई बार ये लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं और सफलता मिलने तक अपनी योजनाओं या अपने काम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते हैं.

उत्साही और ऊर्जावान लोग

अश्विनी नक्षत्र में जन्म लोग किसी भी काम को लेकर उत्साही और ऊर्जावान होते हैं. ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं और अपनी तरक्की और सफलता के लिए अति महत्वाकांक्षी होते हैं. ये जातक जिद्दी स्वभाव के होते हैं लेकिन अधिकतर बार शांत भी रहते हैं.

किस तरह के लाइफ पार्टनर और मित्र हैं अश्विनी नक्षत्र के लोग

अश्विनी नक्षत्र में जन्में लोगों की सबसे विशेष बात ये होती है कि हर किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, गहराई से प्रेम के रिश्ते को निभाते हैं और दूसरे के काम में न तो टांग अड़ाते हैं और न तो दखल देते हैं. ये जातक एक अच्छे प्रेमी और अच्छे मित्र होते हैं. ये जातक अपनी गलतियां किसी और पर या अपने जीवनसाथी पर नहीं थोपते हैं बल्कि अपनी गलतियों से सीखते हैं. ये एक बेहतर मित्र होते हैं और एक अच्छे जीवनसाथी होते हैं. परिवार से इन्हें बहुत प्यार होता है. ये लोग जिंदादिल और हंसमुख होते हैं. किसी से डरते नहीं और एक अच्छे लीडर होते हैं. पुण्य कर्मों में हिस्सा लेते हैं.

अश्विनी नक्षत्र में जन्में लोगों की खामियां क्या हैं

अश्विनी नक्षत्र में जन्में लोगों की खामियां भी बहुत होती हैं. ये लोग बहुत जिद्दी होते हैं. जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और किसी तरह का तनाव नहीं झेलते हैं. अचानक खुश होते हैं और अचानक दुखी हो जाते हैं.

