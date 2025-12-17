Advertisement
धर्मकैसे होते हैं भरणी नक्षत्र में जन्मे लोग, जातकों पर होता किन ग्रहों का गहरा प्रभाव, जानें क्या है इनके जीवन के अनेक पहलू!

कैसे होते हैं भरणी नक्षत्र में जन्मे लोग, जातकों पर होता किन ग्रहों का गहरा प्रभाव, जानें क्या है इनके जीवन के अनेक पहलू!

Bharani Nakshatra Born People Personality: जानिए नक्षत्र की सूची के दूसरे नक्षत्र भरणी में जन्में लोग कैसे होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं. व्यक्तित्व संबंधी जरूरी बातों के में आइए जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 17, 2025, 08:25 AM IST
Bharani Nakshatra Astrology
Bharani Nakshatra Born People: किसी भी व्यक्ति की राशि से लेकर उसके जन्म तिथि का उस पर गहरा प्रभाव होता है. उसी तरह व्यक्ति का जिस नक्षत्र में जन्म होता है उस नक्षत्र का व्यक्ति पर विशेष प्रभाव होता है. व्यक्ति के जीवन, व्यक्तित्व और विचारों को उसके जन्म के समय का नक्षत्र अपना असर डालता रहता है. ध्यान दें कि जन्म के समय जिस नक्षत्र में चंद्रमा संचरण करता है उसे व्यक्ति का जन्म नक्षत्र माना जाता है. आइए जानें नक्षत्र की सूची के दूसरे नक्षत्र भरणी में जन्में लोग कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है और विशेषताएं व खामियां क्या होती हैं.

मंगल और शुक्र का होता है प्रभाव
भरणी नक्षत्र में जन्मे लोग राशि मेष के जातक होते हैं और भरणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह शुक्र है. वहीं मंगल ग्रह मेष राशि का स्वामी ग्रह है. इस तरह जो लोग भरणी नक्षत्र में जन्मे होते हैं उन पर एक साथ मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों का प्रभाव होता है. इन लोगों के पास सुंदरता तो होती ही हैं. इसके साथ ही मजबूत और स्वस्थ शरीर भी होता है. मंगल के प्रभाव से लोग गुस्सैल भी हो सकते हैं. 

भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले होते हैं महत्वाकांक्षी
मंगल और शुक्र ग्रह के प्रभाव से भरणी नक्षत्र में जन्म लोग ऊर्जावान और साहसी होते हैं. वहीं शुक्र के कारण सुंदर होते हैं और हर तरह की कला को पसंद करने वाले एक मध्यम कदकाठी के होते हैं. इनकी आंखें सुंदर और आकर्षक हो सकती हैं.

स्वास्थ्य के लिए बेहतर
भरणी नक्षत्र में जन्मे लोग सकारात्मक सोच वाले और सच का साथ देने वाले होते हैं और बहुत कम बीमार पड़ते हैं. पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेना पसंद करते हैं. 

व्यक्ति कब होता है क्रूर
भरणी नक्षत्र में जन्में लोगों में ग्रहों की स्थितियों के हिसाब से कुछ बुराइयां भी देखी जा सकती है. जैसे अगर कुंडली में मंगल और शुक्र खराब स्थिति में हो तो व्यक्ति के भीतर क्रूरता आ सकती है. इसका स्वभाव बुरा हो सकता है और गलत संगत में नशे की तल हो सकती है.

खूब पैसा कमाते हैं
भरणी नक्षत्र में जन्मे लोग जब किसी काम को करने की मन में ठान लेते हैं तो उसके लिए पूरी जान लगा देते हैं. सोच-समझकर खर्च करने वाले ये लोग खूब पैसा कमाते हैं. 

भरणी नक्षत्र में जन्में लोगों की कमियां क्या हैं
भरणी नक्षत्र में जन्में लोग दूसरों की बातों में तुरंत आ जाते हैं और फिर धोखा खाते हैं. कई बार ये लोग कामयाब लोगों से जलन की भावना रखते हैं. ये जातक बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कामयाब न होने से डरते और घबराते भी हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

Bharani nakshatra

