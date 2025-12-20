कैसे होते हैं मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोग, जान लें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव, क्या है पसंद-नापसंद!

Mrigashira Nakshatra Born People: किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसके जन्म तिथि और उसकी राशि का गहरा प्रभाव होता है. उसी तरह व्यक्ति का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसका भी एक अलग महत्व है. जन्म के नक्षत्र का जातक पर विशेष प्रभाव पड़ता है. व्यक्ति के जीवन, व्यक्तित्व , उसकी सोच से लेकर उसके विचारों पर उसके जन्म के समय का नक्षत्र जीवनभर अपना प्रभाव डालता है. ध्यान दें कि जन्म के समय चंद्रमा संचरण जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र को व्यक्ति का जन्म नक्षत्र माना जाता है. आइए जानें नक्षत्र की सूची के पांचवें नक्षत्र मृगशिरा में जन्में लोग कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है और विशेषताएं व खामियां क्या होती हैं.

प्रेम की भावनाएं प्रबल होती हैं

मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लोग अपने हिसाब से काम करना पसंद करते हैं. ये जातक मानकर चलते हैं कि समाज के नियम इनके लिए नहीं हैं. इनकी प्रेम की भावनाएं प्रबल होती हैं. प्यार के लिए ये जातक कुछ भी कर सकते हैं. ये जातक जितना प्यार करते हैं, साथी से उतना प्यार पाने की उम्मीद भी करते हैं. अपने लोगों की मदद के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते हैं. न तो ये लोग धोखा देते हैं और नहीं धोखा देने वाले को पसंद करते हैं.

मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे पुरुष और महिला

मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोगों की शारीरिक बनावट काफी मजबूत होती है और कदकाठी से ये लोग लंबे चौड़े होते हैं. इनकी सेहत और फिटनेस अच्छी होती है. इन जातकों की संतान भी अपना जीवन सुख में बिताती है. इन्हें यात्रा करना पसंब होता है. ये लोग साहसी होते हैं और हाथ में लिए काम को मन लगाकर करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं. मृगशिरा नक्षत्र में जन्मीं महिलाएं काफी आकर्षक होती है और हर काम को बारिकी से करना पसंद करती हैं. ये महिलाएं बुद्धिमान और स्वार्थी भी होती हैं. खरी-खरी बात कहने वाली होती हैं. गहने पसंद करती हैं और स्वादिष्ट भोजन करना इन्हें बहुत पसंद होता है.

मंगल, बुध और शुक्र का प्रभाव

मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोगों के स्वामी मंगल ग्रह है जिसके कारण ये जातक हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं. मृगशिरा नक्षत्र का आधा भाग शुक्र की वृषभ राशि में है और आधा बुध की मिथुन राशि में है. जिससे इन जातकों पर बुध और शुक्र दोनों का ही गहरा प्रभाव होता है. जिससे ये जातक ऐशोआराम की जिंदगी की चाह रखते हैं और पाते भी है. इसके साथ ही ये जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं.

ग्रहों के कारण होती है परेशानी

मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोगों की कुंडली में शुक्र, मंगल और बुध में से कोई भी एक ग्रह मजबूत स्थिति में न हो तो व्यक्ति मानसिक तनाव का शिकार होने लगता है. असंतुष्टि से घरा रहता है और भय में पड़ जाता है व क्रोध करने लगता है.

मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोगों की बुरी बातें

कई बार मृगशिरा नक्षत्र (Nakshatra) में जन्मे लोग स्वार्थी हो जाते हैं. इनकी बहुत अधिक चंचलता कई बार इनका नुकसान करा देती है. ये जातक जल्दी ही किसी भी चीज से आकर्षित हो जाते हैं.

