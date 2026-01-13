Advertisement
trendingNow13072904
Hindi Newsधर्मPurvashada Nakshatra: अपने निर्णय पर कायम रहते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Purvashada Nakshatra: अपने निर्णय पर कायम रहते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Purvashada Nakshatra Born People Personality: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत अलग होते हैं, निर्णय बिना डर के लेते हैं. आइए इस कड़ी में जानें कि किन इन नक्षत्र में जन्मे जातकों का करियर, व्यक्तित्व आदि कैसा होता है?

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 13, 2026, 01:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Purvashada Nakshatra Astrology
Purvashada Nakshatra Astrology

Purvashada Nakshatra Born People: किसी जातक पर उसके जन्म के नक्षत्र का गहरा प्रभाव होता है. ध्यान दें कि किसी व्यक्ति के जन्म के समय जिस नक्षत्र में चंद्रमा का वास होता है वही व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होता है. आइए इस कड़ी में जानें कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोग कैसे होते हैं, इस जातकों पर किन ग्रहों का प्रभाव होता है, इन जातकों के लिए कौन सा करियर अच्छा हो सकता है और इनका व्यक्तित्व कैसा होता है. 

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों पर ग्रहों का प्रभाव
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से  19वां है जिसके स्वामी ग्रह शुक्र है जिसके कारण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों पर शुक्र ग्रह का विशेष प्रभाव होता है. ऐसे में ये जातक अच्छे प्रेमी होते हैं. ऐशा आराम से जिंदगी गुजारते हैं. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों पद धनु राशि के हैं और इस राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं. जिसके कारण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों पर गुरु ग्रह की विशेष कृपा होती है. जिससे ये जातक बहुत ज्ञानी भी होते हैं.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक कैसे होते हैं
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक लगभग हर क्षेत्र में विजेता होते हैं. ये जातक धैर्य और दृढ़ इच्छाशक्ति वाले होते हैं. हालांकि, ये जातक रहन-सहन और दिखावे में आगे रहते हैं और कला प्रेमी होते है. ये जातक विश्वासी होते हैं और बड़े छोटे कोई भी निर्णय जब एक बार ले लेते हैं तो उस पर हमेशा के लिए कायम रहते हैं. ये जातक साहसी और दार्शनिक होती हैं. दूसरों को तुरंत सलाह देते हैं लेकिन किसी की सलाह नहीं सुनते हैं. अपने कार्य तुरंत पूरे कर लेते हैं. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोग तर्क-वितर्क में किसी को जीतने नहीं देते हैं. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लोग आकर्षक और सुंदर होते हैं. ये लोग खुलकर अपने विचार रखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों का करियर
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों की विज्ञान के क्षेत्र में अधिक रुचि होती है. ये लोग ज्ञानी होते हैं और चिकित्सक के क्षेत्र में अच्छा करते हैं.  व्यापार में भी ये लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं. दूसरों की मदद कर उनको करियर में आगे बढ़ने देते हैं.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों के रिश्ते
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोग अमूमन विवाह देर से करते हैं. इनका वैवाहिक जीवन सुखी होता है. जीवनसाथी के साथ खुशहाली से समय बिताते हैं. प्रेम के रिश्ते में इमानदार होते हैं. परिवार या माता-पिता से इनका गहरा लगाव होता है और सास-ससुर के प्रति भी इनका बहुत प्रेम होता है.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक की बुरी बात
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक जिद्दी, अहंकारी और स्वार्थी भी हो सकते हैं. ये जातक जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं. ये जातक किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहते हैं. कई बार आलस्य के कारण ये जातक मेहनत से परहेज करते हैं और बुरी परिस्थिति में जल्द ही हताश हो जाते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

और पढ़ें- Mool Nakshatra: नियम और सिद्धांतों के पक्के होते हैं मूल नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

और पढ़ें-क्या है खडेश्वर तपस्या का रहस्य, सालों तक एक ही पैर पर खड़े होकर नागा साधु करते हैं कठिन तप!

और पढ़ें-शुभ फलों की प्राप्ति के लिए करें मधुराष्टकम् का पाठ, अधरं मधुरं वदनं मधुरंनयनं मधुरं...

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

purvashada nakshatra

Trending news

नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
Nawab Malik
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
पाकिस्तान को आर्मी चीफ की बड़ी चेतावनी, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी
General Upendra Dwivedi
पाकिस्तान को आर्मी चीफ की बड़ी चेतावनी, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी
मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
BMC Chunav 2026
मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
Supreme Court
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
amit shah
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
Child Electrocuted Train
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
'आपके चाचा करते हैं बेहतर मिमिक्री...' सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज
BMC elections
'आपके चाचा करते हैं बेहतर मिमिक्री...' सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज
पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख
Palak Paneer
पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख
'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित...' जर्मन चांसलर के बयान पर भारत ने साफ किया रुख
India-Germany relations
'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित...' जर्मन चांसलर के बयान पर भारत ने साफ किया रुख
बंगाल में लौटा निपाह वायरस! जान लें कितना है खतरनाक, 75% तक बना रहता मौत का खतरा
Nipah Virus Returns
बंगाल में लौटा निपाह वायरस! जान लें कितना है खतरनाक, 75% तक बना रहता मौत का खतरा