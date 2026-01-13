Purvashada Nakshatra: अपने निर्णय पर कायम रहते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Purvashada Nakshatra Born People: किसी जातक पर उसके जन्म के नक्षत्र का गहरा प्रभाव होता है. ध्यान दें कि किसी व्यक्ति के जन्म के समय जिस नक्षत्र में चंद्रमा का वास होता है वही व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होता है. आइए इस कड़ी में जानें कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोग कैसे होते हैं, इस जातकों पर किन ग्रहों का प्रभाव होता है, इन जातकों के लिए कौन सा करियर अच्छा हो सकता है और इनका व्यक्तित्व कैसा होता है.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों पर ग्रहों का प्रभाव

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 19वां है जिसके स्वामी ग्रह शुक्र है जिसके कारण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों पर शुक्र ग्रह का विशेष प्रभाव होता है. ऐसे में ये जातक अच्छे प्रेमी होते हैं. ऐशा आराम से जिंदगी गुजारते हैं. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों पद धनु राशि के हैं और इस राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं. जिसके कारण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों पर गुरु ग्रह की विशेष कृपा होती है. जिससे ये जातक बहुत ज्ञानी भी होते हैं.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक कैसे होते हैं

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक लगभग हर क्षेत्र में विजेता होते हैं. ये जातक धैर्य और दृढ़ इच्छाशक्ति वाले होते हैं. हालांकि, ये जातक रहन-सहन और दिखावे में आगे रहते हैं और कला प्रेमी होते है. ये जातक विश्वासी होते हैं और बड़े छोटे कोई भी निर्णय जब एक बार ले लेते हैं तो उस पर हमेशा के लिए कायम रहते हैं. ये जातक साहसी और दार्शनिक होती हैं. दूसरों को तुरंत सलाह देते हैं लेकिन किसी की सलाह नहीं सुनते हैं. अपने कार्य तुरंत पूरे कर लेते हैं. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोग तर्क-वितर्क में किसी को जीतने नहीं देते हैं. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लोग आकर्षक और सुंदर होते हैं. ये लोग खुलकर अपने विचार रखते हैं.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों का करियर

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों की विज्ञान के क्षेत्र में अधिक रुचि होती है. ये लोग ज्ञानी होते हैं और चिकित्सक के क्षेत्र में अच्छा करते हैं. व्यापार में भी ये लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं. दूसरों की मदद कर उनको करियर में आगे बढ़ने देते हैं.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों के रिश्ते

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोग अमूमन विवाह देर से करते हैं. इनका वैवाहिक जीवन सुखी होता है. जीवनसाथी के साथ खुशहाली से समय बिताते हैं. प्रेम के रिश्ते में इमानदार होते हैं. परिवार या माता-पिता से इनका गहरा लगाव होता है और सास-ससुर के प्रति भी इनका बहुत प्रेम होता है.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक की बुरी बात

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक जिद्दी, अहंकारी और स्वार्थी भी हो सकते हैं. ये जातक जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं. ये जातक किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहते हैं. कई बार आलस्य के कारण ये जातक मेहनत से परहेज करते हैं और बुरी परिस्थिति में जल्द ही हताश हो जाते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

