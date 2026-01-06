Advertisement
Hindi Newsधर्मSwati Nakshatra: मुखर और थोड़े आलसी होते हैं स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Swati Nakshatra: मुखर और थोड़े आलसी होते हैं स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

Swati Nakshatra Born People Personality: स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातकों का जीवन कैसा होता है, उनका करियर, उनका व्यक्तित्व और लव लाइफ कैसी होती है. इस बारे में हम इस कड़ी में जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:22 AM IST
Swati Nakshatra Born People
Swati Nakshatra Born People

Swati Nakshatra Born People: किसी व्यक्ति के जीवन पर उसके जन्म के समय के नक्षत्र का विशेष प्रभाव होता है. जन्म नक्षत्र का जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक असर पड़ता है और इससे संबंधित ग्रह भी जातकों के जीवन को प्रभावित करता है. जन्म नक्षत्र से व्यक्ति के बारे बहुत सी बातों के बारे में जाना जा सकता है. उसका व्यक्तित्व कैसा है और उसके विचार कैसे हैं इनके बारे में जन्म नक्षत्र से पता लगाया जा सकता है. चंद्रमा जन्म के समय जिस नक्षत्र में होता है वही उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होता है. आइए जानें 27 नक्षत्रों में से  15वें नंबर के स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग कैसे होते हैं और उन पर किन ग्रहों का प्रभाव होता है.

स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग कैसे होते हैं?
स्वाति नक्षत्र में जन्मे  जातकों में गजब की नेतृत्व क्षमता होती है. ये लोग बुद्धिमान, चतुर और आत्मविश्वासी होते हैं. ये जातक मुखर और अपने लक्ष्यों के लिए दृढ़ होते हैं. समाजिक स्वभाव के होते हैं लेकिन इनके दोस्त बहुत कम होते हैं. जानबूझकर किसी को भी दुख या चोट नहीं पहुंचाते हैं. ये जातक आत्मनिर्भर होते हैं और अपने आस पास के लोगों की खूब देखभाल करते हैं.

स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोगों पर किन ग्रहों का प्रभाव होता है?
स्वाति नक्षत्र (Swati Nakshatra) में जन्मे जातकों पर राहु का प्रभाव होता है क्योंकि स्वाति नक्षत्र के स्वामी छाया ग्रह राहु है. स्वाति नक्षत्र की राशि तुला है जिससे इस राशि के स्वामी शुक्र का भी स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातकों पर विशेष प्रभाव होता है. ऐसे में राहु के प्रभाव से जातक चालाक प्रवृत्ति के होते हैं और शुक्र के प्रभाव से जातक बहुत रोमांटिक होते हैं.

स्वाति नक्षत्र के लोगों का करियर कैसा होता है?
स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातक उम्र के 25वें साल के बाद सफल होते हैं. लकड़ी से जुड़े कार्य में जातक बहुत सफल होते हैं. इस जातकों को  सट्टा आदि के काम से दूरी बरतनी चाहिए. पार्टनरशिप में बिजनेस करना अति शुभ होता है. स्वाति नक्षत्र में जन्मी महिला जातक बहुत सफल होती हैं. हालांकि पढ़ाई लिखाई में इन्हें बाधाएं झेलनी पड़ती हैं लेकिन ये महिलाएं सफल जरूर होती हैं.

स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोगों के वैवाहिक और प्रेम संबंध
स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातकों का वैवाहिक संबंध सामान्य ही होता है लेकिन ये लोग साथी की खूब देखभाल करते हैं. आर्थिक समस्या संबंध को खराब कर सकता है. जातकों को परिवार से बहुत लगाव होता है. प्रेम जीवन में जातक बहुत रोमांटिक और प्यार देखाने वाले होते हैं.

स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोगों की बुरी बातें?
स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातक जहां जरूरी नहीं वहा भी चालाकी दिखाते हैं.  कई बार ये जातक आलस्य के कारण पीछे रह जाते हैं या अच्छे मौके को भी खो देते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Guru Gochar 2026: बुध के नक्षत्र में गुरु गोचर कर चमकाएंगे किस्मत, 4 राशि वाले चढ़ेंगे तरक्की की सीढ़ी, पाएंगे लबालब धन!

और पढ़ें- Finger Astrology: तर्जनी उंगली खोलती है व्यक्ति के राज, चपटी चौड़ी या मोटी उंगली के होते हैं अलग अलग संकेत!

और पढ़ें- Chitra Nakshatra: जल्द ही गलत संगत में पड़ जाते हैं चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

