लोहड़ी और मकर संक्रांति पर जन्मे बच्चों की खूबियां जान आखें चमक जाएंगी, इन पर होता है 3 बड़े देवताओं का आशीर्वाद!

Children Born On Lohri and Makar Sankranti: लोहड़ी और मकर संक्रांति पर जन्मे बच्चे साधारण नहीं होते हैं, बल्कि इनकी खूबियां जानकर आपकी आखें चमक जाएंगी. इन बच्चों पर 3 बड़े देवताओं का आशीर्वाद और कृपा होती है. आइए जानें इस बारे में विस्तार से.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 13, 2026, 10:41 AM IST
Baby Born On Lohri and Makar Sankranti: लोहड़ी का पर्व और मकर संक्रांति पर्व आसपास के दिनों में पड़ता है. सिखों के लिए लोहड़ी पर्व का पहुत महत्व है तो वहीं मकर संक्रांति पर्व पूरे उत्तर भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है. लोहड़ी हो या मकर संक्राति ये दोनों ही पर्व लोक परंपरा का उत्सव है. जिसमें सूर्य उपासना का विशेष विधान है. ध्यान दें कि लोहड़ी या मकर संक्रांति पर घर में बच्चे का जन्म होता है तो यह बड़े ही सौभाग्य की बात है. इस कड़ी में हम जानेंगे कि आखिर लोहड़ी और मकर संक्रांति पर जन्में बच्चे कैसे होते हैं, इन पर किन देवताओं का की कृपा होती है. 

लोहड़ी पर पर जन्मे बच्चों पर अग्निदेव, सूर्य देव और मंगल देव का प्रभाव
लोहड़ी के पर्व पर अग्नि देव को आहुति देने की परंपरा है. अग्नि में तिल, गुड़ और रेवड़ी डाली जाती हैं और इस दौरान ओम सूर्याय नमः का जाप किया जाता है. इस तरह जो बच्चे लोहड़ी पर जन्म लेते हैं उन पर एक साथ अग्नि देव और अग्नि तत्व के ग्रह मंगल देव की विशेष कृपा होती है. 

मकर संक्रांति के दिन जन्मे बच्चे कैसे होते हैं
लोहड़ी पर जन्मे बच्चे बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं. ये बच्चे अपने घर और घरवालों के लिए खुशी और समृद्धि लेकर आते हैं.
लोहड़ी के आसपास या लोहड़ी के दिन जन्मे बच्चे परिवार के लिए एक वरदान की तरह होते हैं. जो घर में खुशियां लेकर आते हैं. 
लोहड़ी के आसपास या लोहड़ी के दिन जन्मे बच्चे मंगल देव के प्रभाव से उर्जावान और साहसी होते हैं.
लोहड़ी के आसपास या लोहड़ी के दिन जन्मे बच्चे सूर्यदेव के प्रभाव से अद्भुत नेतृत्व झमता वाले होते हैं. 
लोहड़ी के आसपास या लोहड़ी के दिन जन्मे बच्चों में गजब का आत्मविश्वास होता है.

मकर संक्रांति पर जन्मे बच्चों पर किन देवताओं का प्रभाव
वहीं, मकर संक्रांति लोहड़ी के एक दिन बाद मनाई जाती है. 14 जनवरी, दिन बुधवार को मकर संक्रांति है. इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं जिससे मकर संक्रांति होती है. ऐसे में इस दिन जन्में बच्चों पर सूर्यदेव और शनिदेव का सकारात्मक प्रभाव होता है. सूर्य देव के प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा और शनिदेव के प्रभाव से कार्यक्षमता और मेहनत करने की क्षमता इन बच्चों में अच्छी होती है. सूर्यदेव के प्रभाव से बच्चों का भाग्य चमकदार होता है. धर्म शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति का प्रभाव इन दिन जन्में बच्चों के जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ता है. 

मकर संक्रांति के दिन जन्मे बच्चे कैसे होते हैं

  • मकर संक्रांति के दिन जन्मे बच्चे सच्चाई और वास्तविकता का सामना करने में मजबूती दिखाते हैं. 

  • मकर संक्रांति के दिन जन्मा व्यक्ति प्रैक्टिकल होता और मेहनत के दम पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है.

  • मकर संक्रांति पर जन्मे लोग स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर होते हैं. किसी भी चुनौती का सामना अपने दम पर करते हैं. 

  • ये जातक शांत और स्थिर होते हैं. दिल और दिमाग के बीच बैलेंस करना अच्छए से जानते हैं.

  • मकर संक्रांति के दिन जन्मे लोग सकारात्मक सोच वाले होते हैं हर कदम सोच-समझकर ही बढ़ाते हैं. 

  • मकर संक्रांति के दिन जन्मे लोग जरूरत के हिसाब से धन खर्च करते हैं. ये लोग बचत करने में माहिर होते हैं. 

  • मकर संक्रांति के दिन जन्मे लोग करियर में अच्छा मुकाम हालिस करते हैं. इन्हें वित्तीय मामलों की अच्छी समझ होती है. 

  • मकर संक्रांति के दिन जन्मे लोग जिस भी फील्ड में काम करते हैं वहां पर टीम लीडर होते हैं या हेड के पद पर होते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

