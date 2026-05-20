Guruwar Ke Upay: बृहस्पति ग्रह का दोष होगा दूर, देवगुरु बरसाएंगे कृपा, जानें गुरुवार के अचूक उपाय

Guruwar Ke Upay: देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने और कुंडली के गुरु दोष को दूर करने के लिए गुरुवार का दिन अत्यंत खास माना गया है. इसके अलावा यह दिन दांपत्य जीवन में खुशहाली, नौकरी-व्यापार में तरक्की और आर्थिक संमृद्धि के लिए भी शुभ माना गया है. मान्यता है कि इस दिन जो कोई विधि-विधान से बृहस्पति देव की पूजा-अर्चना और उनके मंत्रों का जाप करता है, उसके जीवन की जटिल से जटिल समस्या अपने आप दूर होने लगती है. यही वजह है कि अधिकांश लोग इस दिन व्रत रखकर देवगुरु बृहस्पति की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. आइए, अब जानते हैं कि गुरुवार के दिन किन मंत्रों का जाप करने से बृहस्पति देव की विशेष कृपा प्राप्त होगी.

किस मंत्र के जाप से बृहस्पति देव होंगे प्रसन्न?

द्वादशाक्षर मंत्र- शास्त्रों के अनुसार, गुरुवार को भगवान श्रीहरि विष्णु और बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप बेहद कल्याणकारी है. इसके अलावा इस दिन श्रीहरि भगवान विष्णु की मनोकामना पूर्ति मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है. धर्म-शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र- 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, फिर चाहे वह शारीरिक, मानसिक और आर्थिक ही क्यों ना हो. पौराणिक मान्यता है कि भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा के शुभ परिणामस्वरूप जीवन में सुख-समृद्धि, धन में बरकत, सौभाग्य में वृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है.

विष्णु गायत्री और बीज मंत्र- शास्त्रों के अनुसार, गुरुवार के दिन विष्णु गायत्री मंत्र - "ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्" का जाप करने से जीवन में आने वाले हर प्रकार के कष्ट और दुखों का स्वतः नाश हो जाता है. इसके परिणामस्वरूप जीवन समृद्ध और खुशहाल रहता है. इसके अलावा इस दिन बृहस्पति का बीज मंत्र- "ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः" का जाप करने से ग्रह से जुड़े कष्ट दूर होते हैं. साथ ही गुरुवार के दिन बृहस्पति मंत्र- "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" का जाप करने से जीवन की नकारात्मकता दूर होती है.

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बृहस्पति मंत्र जाप के फायदे

अगर कोई जातक नियमपूर्वक बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करता है, तो उसकी कुंडली का बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है. कुंडली में बृहस्पति ग्रह के मजबूत होने से अविवाहितों की शादी जल्द पक्की होती है और जो विवाहित हैं उनका दांपत्य जीवन खुशहाल रहता है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बृहस्पति देवी की कृपा से ही करियर में तरक्की और व्यापार में आर्थिक उन्नति मिलती है. इस दिन बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करने से जॉब में प्रमोशन, करियर में तरक्की और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है.

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अगर कोई व्यक्ति दांपत्य जीवन में परेशानियों का सामना कर है तो ऐसे में उसे अपने जीवनसाथी के साथ गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से दांपत्य जीवन से जुड़ी परेशानियां अपने आप दूर होने लगती है. इसके अलावा गुरुवार के दिन बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करने से आर्थिक संकटों से छुटाकार, पारिवारिक सुख में वृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा, संतान सुख ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)