Mahabharata: मृत्यु का इंतजार क्यों करते रहे भीष्म पितामह, जानें सूर्य के उत्तरायण होने का रहस्य

Mahabharata Mythology: महाभारत में भीष्म की प्रतिज्ञा से हर कोई परिचित है. सच्चाई यह भी है कि भीष्म पितामह मृत्युशैया पर अपनी मृत्यु का इंतजार करते रहे. आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.

 

Nov 29, 2025, 07:31 PM IST
Mahabharata Mythology Story: महाभारत के महान योद्धाओं में भीष्म पितामह का स्थान अत्यंत विशिष्ट है. उनका जीवन त्याग, समर्पण और अद्भुत शक्तियों का प्रतीक माना जाता है. उनके चरित्र की सबसे अनोखी बात यह थी कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था. यानी वे खुद यह तय कर सकते थे कि उन्हें कब और कैसे मृत्यु को ग्रहण करना है. युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह बाणों की शैय्या पर थे, तब भी वे अपने वरदान के कारण प्राण नहीं त्याग सके. लेकिन उन्हें यह वरदान मिला कैसे? और जब मृत्यु समीप थी, तब उन्होंने 58 दिनों तक इंतजार क्यों किया? आइए विस्तार से जानते हैं.

भीष्म पितामह का जन्म और प्रारंभिक जीवन

भीष्म पितामह का जन्म गंगा और राजा शांतनु के पुत्र के रूप में हुआ था. जन्म के समय उनका नाम देवव्रत रखा गया. वे शास्त्र और धनुर्विद्या में निपुण थे और युवा अवस्था में ही महर्षि परशुराम जैसे महायोगी से उन्होंने युद्धकला की शिक्षा प्राप्त की. राजा शांतनु ने देवव्रत की महान प्रतिभा को देखते हुए उन्हें हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था. लेकिन उनके जीवन में आगे चलकर एक ऐसी घटना घटी, जिसने महाभारत की दिशा ही बदल दी.

देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा

एक बार राजा शांतनु शिकार के दौरान एक आश्रम पहुंचे जहां उनकी मुलाकात सत्यवती नाम की युवती से हुई. शांतनु उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रख दी. यदि सत्यवती के गर्भ से जन्मा पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, तभी यह विवाह स्वीकार होगा. राजा शांतनु धर्मसंकट में पड़ गए, क्योंकि वे पहले ही देवव्रत को उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे. पिता की दुविधा देखकर देवव्रत ने ऐसा त्याग किया, जिसकी तुलना इतिहास में दुर्लभ है. उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे सिंहासन के अपने अधिकार को त्याग देंगे, जीवन भर अविवाहित रहेंगे और कभी भी संतान प्राप्ति नहीं करेंगे. इस कठोर वचन के कारण उन्हें भीष्म नाम प्राप्त हुआ. 

प्रतिज्ञा बनी इच्छा मृत्यु के वरदान का कारण

देवव्रत के इस अद्वितीय त्याग से राजा शांतनु अत्यंत प्रसन्न हो गए. पिता ने आशीर्वाद देते हुए उन्हें यह वरदान दिया कि वे अपनी मृत्यु स्वयं चुन सकेंगे. कोई भी शक्ति उनकी इच्छा के बिना उनके प्राण नहीं ले पाएगी. यही वरदान आगे चलकर "इच्छा मृत्यु" के रूप में प्रसिद्ध हुआ.

महाभारत युद्ध और बाणों की शैया

महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की ओर से सेनापति बने. वे उम्रदराज थे, लेकिन उनकी शक्ति और युद्धकला आज भी मिसाल मानी जाती है. अर्जुन द्वारा चलाए गए बाणों के वर्षा से वे युद्धभूमि में बाणों की शैय्या पर गिर पड़े. लेकिन इच्छा मृत्यु के कारण वे फिर भी जीवन छोड़ नहीं सकते थे.

58 दिन तक मृत्यु को क्यों टाला?

भारतीय शास्त्रों में माना गया है कि सूर्य के उत्तरायण काल में मृत्यु होने पर आत्मा को मोक्ष मिलता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति संभव होती है. भीष्म पितामह एक महाज्ञानी और धर्मज्ञ थे. वे जानते थे कि दक्षिणायन काल में मृत्यु को अशुभ माना जाता है, जबकि उत्तरायण में देह त्यागना शुभ होता है और आत्मा को उच्च लोक प्राप्त होते हैं. जब वे बाणों की शैया पर गिरे, उस समय सूर्य दक्षिणायन में था. इसलिए उन्होंने लगभग 58 दिनों तक प्रतीक्षा की. उत्तरायण शुरू होते ही उन्होंने श्रीकृष्ण की स्तुति की और अपनी इच्छा से प्राण त्याग दिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

