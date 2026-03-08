Advertisement
trendingNow13133582
Hindi Newsधर्मधरती पर कैसे आया पहला नारियल? पढ़ें ऋषि की जिद और स्वर्ग की अनसुनी कहानी

धरती पर कैसे आया पहला नारियल? पढ़ें ऋषि की जिद और स्वर्ग की अनसुनी कहानी

Coconut Pauranik Katha: हिंदू धर्म में नारियल को श्रीफल कहा गया है. इसकी पवित्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी धार्मिक कार्य इसके बिना अधूरा माना जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि नारियल यानी श्रीफल की उत्पत्ति कैसे हुई और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 08, 2026, 02:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरती पर कैसे आया पहला नारियल? पढ़ें ऋषि की जिद और स्वर्ग की अनसुनी कहानी

Origin of Coconut: भारतीय संस्कृति में नारियल को श्रीफल कहा जाता है. इसे शुभता, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. यही वजह है कि पूजा-पाठ से लेकर शुभ कार्यों की शुरुआत तक, नारियल को विशेष महत्व दिया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन से इतनी ऊंचाई पर लगने वाला यह सख्त और पानी से भरा फल आखिर अस्तित्व में कैसे आया? दरअसल, नारियल के उद्गम की कहानी किसी सामान्य वृक्ष के उगने जैसी नहीं है, बल्कि यह महाप्रतापी राजा सत्यव्रत की स्वर्ग पाने की हठ और ऋषि विश्वामित्र के तप का परिणाम है. आइए जानते हैं कि नारियल यानी श्रीफल की उत्पत्ति कैसे हुई और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है. 

क्या थी राजा सत्यव्रत की अनूठी इच्छा? 

राजा सत्यव्रत एक धर्मपरायण और शक्तिशाली शासक थे. उनके पास सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके मन में एक ऐसी इच्छा थी जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी. वे अपने इसी शरीर के साथ स्वर्गलोक की यात्रा करना चाहते थे. स्वर्ग की सुंदरता और वहां के वैभव ने उन्हें इस कदर मोहित कर रखा था कि वे किसी भी तरह वहां पहुंचने का रास्ता खोज रहे थे.

ऋषि विश्वामित्र वचन

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार जब ऋषि विश्वामित्र कठोर तपस्या के लिए वन चले गए, तो पीछे से उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा. ऋषि का परिवार दाने-दाने को मोहताज हो गया. ऐसे कठिन समय में राजा सत्यव्रत ने एक रक्षक की भूमिका निभाई और ऋषि के परिवार का पूरा ख्याल रखा. जब विश्वामित्र लौटे और उन्हें राजा की इस उदारता का पता चला, तो वे गदगद हो गए. उन्होंने कृतज्ञता स्वरूप राजा से कोई वरदान मांगने को कहा. राजा ने संकोच छोड़कर अपनी वही पुरानी इच्छा दोहरा दी.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बना नया स्वर्गलोक?

अपने तपोबल से विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता तैयार किया जो सीधा स्वर्ग की ओर जाता था. राजा सत्यव्रत जैसे ही स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, देवराज इंद्र ने उन्हें एक नश्वर मानव मानकर धक्का दे दिया. राजा सीधे धरती की ओर गिरने लगे. भयभीत राजा ने बीच रास्ते में ही विश्वामित्र को पुकारा. 

ऋषि विश्वामित्र देवताओं के इस व्यवहार से क्रोधित हो उठे. उन्होंने अपनी शक्तियों से राजा को बीच हवा में ही रोक दिया और देवताओं से संवाद कर एक नया समाधान निकाला. निर्णय यह हुआ कि पृथ्वी और स्वर्ग के बीच राजा सत्यव्रत के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: महाभारत के 'धोखे वाले विवाह', जब अपनों के छल का शिकार हुए धृतराष्ट्र और दुर्योधन, जानें इनकी शादियों का काला सच

नारियल के पेड़ का रहस्य

राजा सत्यव्रत इस नए निवास से प्रसन्न तो थे, लेकिन विश्वामित्र को एक डर सता रहा था. उन्हें लगा कि अगर हवा का झोंका तेज हुआ, तो यह नया स्वर्ग डगमगा सकता है और राजा फिर से गिर सकते हैं. इस समस्या को सुलझाने के लिए ऋषि ने उस नए स्वर्ग के नीचे एक खंभा खड़ा कर दिया ताकि उसे सहारा मिल सके.

पौराणिक मान्यताएं  

कहा जाता है कि समय बीतने के साथ वही मजबूत स्तंभ एक ऊंचे वृक्ष के तने में बदल गया, जिसे आज हम नारियल का पेड़ कहते हैं. राजा सत्यव्रत का सिर उस वृक्ष पर लगे नारियल के रूप में बदल गया. यही कारण है कि नारियल का फल जमीन से बहुत ऊंचाई पर लगता है और इसके छिलके को हटाने पर अंदर जो रेशे और तीन बिंदु दिखते हैं, उन्हें राजा के मुख की आकृति माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Coconut Pauranik Katha

Trending news

ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
MEA
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
President Droupadi Murmu
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
Kamal Haasan
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
Bengal Elections 2026
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
Womens Day 2026
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
Gujarat Temple
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
assam election 2026
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
Womens Day
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
israel iran war
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
Rahul Gandhi
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा