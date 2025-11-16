Advertisement
मुंबा देवी के नाम पर कैसे पड़ा मुंबई का नाम? पढ़ें इस अनोखी कथा के रोचक रहस्य

Mumba Devi Temple Secrets: मुंबा देवी से जुड़े शास्त्रों में कई पौराणिक कथाओं का जिक्र किया गया है. आइए जानते हैं कि आखिर मुंबा देवी के नाम पर मुंबई शहर का नाम कैसे पड़ा और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 16, 2025, 02:58 PM IST
मुंबा देवी के नाम पर कैसे पड़ा मुंबई का नाम? पढ़ें इस अनोखी कथा के रोचक रहस्य

Mumba Devi Temple Mumbai: मुंबई आज आधुनिकता, सपनों और अवसरों का विशाल केंद्र माना जाता है, लेकिन इस महानगर की जड़ें गहरी पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी हुई हैं. शहर का नाम जिस देवी से निकला है, वह हैं मां मुंबादेवी, जिनका मंदिर न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे जुड़ी कथाएं और इतिहास भी अत्यंत रोचक हैं. मुंबई की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं में इस देवी की पूजा का विशेष स्थान है. मुंबा देवी से जुड़े शास्त्रों में कई पौराणिक कथाओं का जिक्र किया गया है. आइए जानते हैं कि आखिर मुंबा देवी के नाम पर मुंबई शहर का नाम कैसे पड़ा और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.

कौन हैं मां मुंबादेवी?

मां मुंबादेवी को आदिशक्ति दुर्गा का अवतार माना जाता है. पौराणिक मान्यता है कि वे समुद्र के प्रकोप और प्राकृतिक आपदाओं से इस शहर की रक्षा करती हैं, इसलिए उन्हें मुंबई की संरक्षक देवी भी कहा जाता है. प्राचीन काल में मुंबई क्षेत्र में बसे अग्रि और कोली समुदाय- जो मछली पकड़ने, नाविक कार्यों और समुद्र तट पर निवास करते थे. मुंबादेवी को अपनी कुलदेवी मानते थे. माना जाता था कि देवी समुद्र के तूफान, दुर्घटनाओं और विपत्तियों से उनकी सुरक्षा करती हैं. मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति लाल वस्त्रों, चांदी के मुकुट और स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित दिखाई देती है. मूर्ति में देवी की आठ भुजाएं हैं, जिनमें त्रिशूल, कमल, धनुष, बाण, खड्ग, माला आदि हैं, और सिंह उनका वाहन दर्शाया गया है. भक्तों का विश्वास है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यहां आकर मनोकामना मांगता है, मां मुंबादेवी उसकी इच्छा अवश्य पूरी करती हैं.

मुंबादेवी मंदिर का इतिहास

मुंबादेवी मंदिर मुंबई के सबसे पुराने मंदिरों में शामिल है. लगभग 400 वर्ष पुराना यह मंदिर मूल रूप से कोली समुदाय द्वारा स्थापित किया गया था. सबसे पहले यह मंदिर बोरीबंदर क्षेत्र में स्थित था. अंग्रेजों के शासनकाल में 1737 में इसे स्थानांतरित कर वर्तमान स्थल भूलेश्वर में स्थापित किया गया. मुंबई शहर का नाम भी देवी मुंबा के नाम से ही व्युत्पन्न है. अंग्रेजों के समय इसे "Bombay" कहा गया, जबकि स्थानीय लोग सदैव "मुंबई" नाम का प्रयोग करते थे. साल 1995 में आधिकारिक रूप से शहर का नाम मुंबई कर दिया गया. नवरात्रि, दीपावली और अन्य प्रमुख त्योहारों पर यहां विशेष पूजा और उत्सव आयोजित किए जाते हैं.

यह भी पढ़ें: आखिर क्यों गुरु शुक्राचार्य ने अपने ही शिष्य के लिए दे दी जान? जानें पौराणिक कथा

मुंबादेवी और दैत्य मुम्बारका की रोचक कथा

मुंबई के नामकरण और मुंबादेवी की पूजा से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा भी प्रचलित है. कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में मुम्बारका नाम का एक भयंकर और शक्तिशाली दैत्य रहता था. वह अपनी शक्ति और अत्याचारों से देवताओं व मनुष्यों दोनों को परेशान करता था.

देवताओं ने इस अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए आदिशक्ति की प्रार्थना की. उनकी प्रार्थना पर देवी ने मुंबा देवी के रूप में अवतार लिया और एक भीषण युद्ध के बाद दैत्य मुम्बारका का वध कर दिया. इसके बाद इस क्षेत्र को देवी के सम्मान में "मुंबा" से "मुंबई" कहा जाने लगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

