आखिर शुक्राचार्य कैसे बन गए दैत्यों के गुरु, उन्हें भगवान विष्णु से क्यों थी नफरत
Advertisement
trendingNow12871061
Hindi Newsधर्म

आखिर शुक्राचार्य कैसे बन गए दैत्यों के गुरु, उन्हें भगवान विष्णु से क्यों थी नफरत

Shukracharya Mythological Story: वैसे तो अक्सर लोग यह जानते हैं कि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु कैसे बन गए और उन्हें भगवान विष्णु से नफरत क्यों थी.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 07, 2025, 03:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आखिर शुक्राचार्य कैसे बन गए दैत्यों के गुरु, उन्हें भगवान विष्णु से क्यों थी नफरत

Shukracharya: पौराणिक कथाओं के अनुसार, ऋषि शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे और विष्णुभक्त प्रह्लाद उनके मामा लगते थे. शुक्रवार के दिन जन्म होने के कारण महर्षि भृगु ने उनका नाम "शुक्र" रखा. यही बालक आगे चलकर शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ. उन्हें दैत्यों का गुरु कहा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर शुक्राचार दैत्यों के गुरु कैसे बने. आइए जानते हैं कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से जुड़ी पौराणिक कथा.

शुक्राचार्य की शिक्षा और ज्ञान

बचपन में शुक्राचार्य को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अंग ऋषि के आश्रम भेजा गया. वहीं पर अंग ऋषि के पुत्र बृहस्पति भी पढ़ाई कर रहे थे. ऐसा कहा जाता है कि शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति से कहीं अधिक तीव्र थी, लेकिन अंग ऋषि अपने पुत्र को अधिक महत्व देते थे. इस भेदभाव से व्यथित होकर शुक्राचार्य ने आश्रम छोड़ दिया और आगे की शिक्षा सनक और गौतम ऋषि से प्राप्त की.

दैत्यों के गुरु बनने का संकल्प

जब शुक्राचार्य को पता चला कि बृहस्पति को देवताओं का गुरु बना दिया गया है, तो उनके मन में भी दैत्यों का गुरु बनने की भावना उत्पन्न हुई. परंतु समस्या यह थी कि असुर अमूमन देवताओं से पराजित हो जाते थे. इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि वे भगवान शिव से संजीवनी विद्या प्राप्त कर लें, तो मृत दैत्यों को जीवित कर उन्हें शक्तिशाली बना सकते हैं. इसी उद्देश्य से शुक्राचार्य ने कठिन तपस्या आरंभ की.

उनकी तपस्या के दौरान दैत्यों ने उनकी माता ख्याति की शरण ली. ख्याति इतनी शक्तिशाली थीं कि कोई भी देवता जब असुरों को मारने आता, तो वह उसे मूर्छित या विकलांग कर देती थीं. इस कारण दैत्यों की शक्ति बढ़ती गई और धरती पर अधर्म बढ़ने लगा.

भगवान विष्णु से नफरत की वजह

जब असुरों का अत्याचार अपनी सीमा पार करने लगा, तो भगवान विष्णु ने उन्हें रोकने के लिए शुक्राचार्य की माता ख्याति का सुदर्शन चक्र से वध कर दिया. यह घटना शुक्राचार्य के हृदय में विष्णु के प्रति गहरी नाराजगी का कारण बनी और उन्होंने मन में बदला लेने का संकल्प लिया.

इस घटना के बाद उन्होंने शिव की तपस्या की और उनसे संजीवनी विद्या प्राप्त की. इस विद्या की सहायता से उन्होंने दैत्यों को फिर से संगठित कर अपने माता के वध का प्रतिशोध लिया. तभी से शुक्राचार्य और भगवान विष्णु के बीच नफरत हो गई.

भृगु ऋषि का भगवान विष्णु को श्राप

जब महर्षि भृगु को मालूम हुआ कि उनकी पत्नी ख्याति का वध स्वयं भगवान विष्णु ने किया है, तो उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि – "तुमने स्त्री वध किया है, इसलिए तुम्हें बार-बार धरती पर जन्म लेना होगा और गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ेगा." यह श्राप भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का आधार माना जाता है.

नवग्रहों में शुक्राचार्य का स्थान

दैत्यों और देवताओं के युद्ध में जब भी असुर मारे जाते, शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते थे. इससे असुरों को अपार शक्ति मिलने लगी और देवताओं के लिए संकट खड़ा हो गया. तब भगवान शिव ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए शुक्राचार्य को निगल लिया, ताकि वे अपनी विद्या का गलत प्रयोग न कर सकें.

शुक्राचार्य ने शिव के पेट में रहते हुए भी उन्हें प्रसन्न कर लिया. प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें बाहर निकालकर आशीर्वाद दिया और शुक्र को नवग्रहों में एक शुभ ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित किया.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
दीपेश ठाकुर

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Shukracharya Mythological Story

Trending news

30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
Rahul Gandhi
30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना,केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, नहीं आएगी टीम
Kerala News
अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना,केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, नहीं आएगी टीम
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
uddhav thackeray
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
Rahul Gandhi
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
toll
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
स्क्रीन पर नाम पढ़-पढ़कर फर्जी वोटरों की खोली पोल? राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल
#Rahul Gandhi
स्क्रीन पर नाम पढ़-पढ़कर फर्जी वोटरों की खोली पोल? राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल
SC ने खारिज की याचिका, कहा- तय प्रकिया का पालन किया; सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने क्य
Supreme Court
SC ने खारिज की याचिका, कहा- तय प्रकिया का पालन किया; सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने क्य
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
Fadnavis
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
Donald Trump
ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
लिव इन में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी 18 साल की बेटी, ‘ऑनर किलिंग’ की खौफनाक कहानी
honour killing
लिव इन में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी 18 साल की बेटी, ‘ऑनर किलिंग’ की खौफनाक कहानी
;