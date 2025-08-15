Garuda Purana: आत्मा कैसे करती है प्रेत योनि में प्रवेश, गरुड़ पुराण में छिपा है रहस्य
Garuda Purana: आत्मा कैसे करती है प्रेत योनि में प्रवेश, गरुड़ पुराण में छिपा है रहस्य

Garuda Purana: गरुड़ पुराण के अनुसार, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करती है. आइए जानते हैं कि कोई आत्मा प्रेत योनि में कैसे प्रवेश करती है और गरुड़ पुराण इस बारे में क्या कहता है. 

 

Aug 15, 2025
Garuda Purana: आत्मा कैसे करती है प्रेत योनि में प्रवेश, गरुड़ पुराण में छिपा है रहस्य

Garuda Purana: सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों में पुराणों का विशेष स्थान है। इनमें से गरुड़ पुराण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें स्वयं भगवान विष्णु ने मृत्यु, मृत्यु के बाद की घटनाओं, पुनर्जन्म, कर्मफल, आत्मा, पाप-पुण्य, नीति और धर्म से जुड़े अनेक रहस्यों का वर्णन किया है. यह अठारह महापुराणों में से एक है और हिंदू मान्यताओं में इसका विशेष महत्व है. गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बाद आत्मा 84 लाख योनियों में से किसी एक में प्रवेश करती है- जैसे मनुष्य योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, वृक्ष योनि या कीट-पतंग योनि. आत्मा किस योनि में जाएगी, यह उसके जीवन में किए गए कर्मों पर निर्भर करता है. इसमें प्रेत योनि का भी विस्तृत उल्लेख मिलता है. आइए जानते हैं कि आत्मा प्रेत योनि में कैसे प्रवेश करती है और गरुड़ पुराण में इस बारे में क्या बताया गया है. 

प्रेत योनि क्या है?

गरुड़ पुराण के अनुसार, जीवन में किए गए पापों का फल भोगने के लिए आत्मा को मृत्यु के बाद प्रेत योनि प्राप्त होती है. इसके अलावा, जिन लोगों की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होती है- जैसे जल में डूबना, आग में जलना, ऊंचाई से गिरना आदि- उनकी आत्मा भी प्रेत योनि में जाती है. इस अवस्था में आत्मा को वायु-प्रधान शरीर प्राप्त होता है.

प्रेत हमेशा अपने धन, पार्थिव शरीर के अवशेष और परिजनों के पास बने रहने की इच्छा रखते हैं तथा अपने संबंधियों को भी अपनी अवस्था में लाने की चेष्टा कर सकते हैं. वायु तत्व में भौतिक वस्तुओं को धारण करने की क्षमता होती है, इसलिए प्रेत अपने मनचाहे शरीर को कुछ समय के लिए धारण कर सकते हैं, परंतु वह स्थायी नहीं होता और शीघ्र ही बिखर जाता है.

यह भी पढ़ें: इन कामों से 7 पीढ़ियां रहती हैं खुशहाल, गरुड़ पुराण की इन बातों छिपा गहरा रहस्य

अन्त्येष्टि संस्कार का महत्व

गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि मृत्यु के बाद जिन व्यक्तियों का अन्त्येष्टि संस्कार शास्त्रसम्मत विधि से नहीं किया जाता, उनकी आत्मा कुछ समय के लिए प्रेत योनि में भटकती है. जब उनके लिए विधिवत प्रेत-संस्कार, दशगात्र, षोडश श्राद्ध और सपिण्डन जैसे कर्म किए जाते हैं, तभी आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर अगले लोक की ओर प्रस्थान करती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

