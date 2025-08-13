अपार सफलता, समृद्धि और धन देता है कुंडली का ये 1 योग, जिंदगी भर मिलता है राजयोग का सुख
अपार सफलता, समृद्धि और धन देता है कुंडली का ये 1 योग, जिंदगी भर मिलता है राजयोग का सुख

Laxmi Yog in Kundli: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रह-नक्षत्रों के योग से कई लाभकारी योग बनते हैं. आइए जानते हैं कि कुंडली में बनने वाला लक्ष्मी योग किस प्रकार लाभकारी होता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 13, 2025, 06:25 PM IST
Laxmi Yog in Kundli:  ज्योतिष शास्त्र में जन्मकुंडली के ग्रह-नक्षत्र और योग व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं. कई योग व्यक्ति को सामान्य जीवन से उठाकर विलासिता और ऐश्वर्य के शिखर तक पहुंचा देते हैं. इन्हीं में से एक है लक्ष्मी योग, जिसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, यह योग इतना शक्तिशाली है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में बन जाए, उसका जीवन आर्थिक रूप से बेहद संपन्न और खुशहाल हो जाता है. आइए जानते हैं कि कुंडली के इस शक्तिशाली योग के बारे में.

कैसे बनता है लक्ष्मी योग?

लक्ष्मी योग तब बनता है जब लग्नेश (Ascendant Lord) मजबूत हो और नवम भाव (भाग्य भाव) का स्वामी अपनी उच्च राशि, स्वराशि या केंद्र (1, 4, 7, 10) अथवा त्रिकोण (1, 5, 9) में स्थित हो.। साथ ही यह योग तब और अधिक शुभ माना जाता है जब ये ग्रह पाप ग्रहों (शनि, राहु, केतु, मंगल) के प्रभाव से मुक्त हों. इस स्थिति में व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है और उसे जीवनभर धन की कमी नहीं होती.

लक्ष्मी योग का प्रभाव

धन की प्रचुरता- इस योग वाले व्यक्ति को स्वयं अर्जित और पैतृक-दोनों तरह की संपत्ति प्राप्त होती है.

व्यवसाय और करियर में सफलता- व्यापार में लगातार उन्नति और नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति होती है.

सामाजिक प्रतिष्ठा- व्यक्ति समाज में सम्मान और पहचान हासिल करता है.

भाग्य का साथ- जीवन में महत्वपूर्ण अवसर समय पर मिलते हैं, जिससे प्रगति का मार्ग आसान हो जाता है.

विलासिता और सुख-सुविधाएं- धन के साथ-साथ भौतिक सुखों का भी भरपूर आनंद मिलता है.

लक्ष्मी योग को कैसे पहचानें?

यदि आपकी जन्मकुंडली में लग्नेश मजबूत है, नवम भाव का स्वामी उच्च या स्वराशि में है और केंद्र या त्रिकोण में स्थित है, तो संभव है कि आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग हो. इसका सही आकलन केवल एक योग्य ज्योतिषी द्वारा किया जा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

