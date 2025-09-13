Mahabhagya Rajyog: महाभाग्य राजयोग बना देता है महाधनवान, ऐशोआराम में काटती है जिंदगी, चेक करें कहीं कुंडली में भी है ऐसा योग तो नहीं!

Mahabhagya Rajyog benefits in Hindi: महाभाग्य राजयोग एक ऐसा शक्तिशाली राजयोग है जिसके कुंडली में बनने से व्यक्ति अति भाग्यशाली हो जाता है उसकी प्रसिद्धि दूर तक फैलती है. ऐसे लोग अकूत धन-संपत्ति के मालिक तो बनते ही हैं, इसके साथ ही ये लोग इतना धन कमाते हैं कि इनकी कई कई पीढ़ियां उस धन संपत्ति का भोग करती हैं. आइए जानें वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाभाग्य राजयोग का निर्माण कुंडली में कब होता है और इसके क्या क्या लाभ एक जातक को मिलते हैं.

कुंडली में ऐसे बनता है महाभाग्य राजयोग

ज्योतिष शास्त्र की मानें तो कुंडली में महाभाग्य राजयोग तब बनता है जब व्यक्ति की लग्न, सूर्य व चंद्रमा की उपस्थिति विषम राशियों में हो. इस योग का निर्माण स्त्री जातक और पुरुष जातक में अलग नियमों के तहत होता है. इस राजयोग के आंकल के लिए किसी भी जातक के जन्म के समय को देखा जाता है यानी जातक का जन्म दिन में हुआ है कि रात में हुआ है. किसी पुरुष की जन्मपत्री को देखें तो लग्न, सूर्य या चंद्रमा विषम राशि में बन रहा हो तो ऐसी कुंडली में महाभाग्य राजयोग का निर्माण हो रहा है. अब यहां पर ध्यान देना होगा कि आखिर विषम राशियां कौन सी है. ये हैं विषम राशि- मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि. वहीं जहां तक किसी स्त्री की कुंडली में इस महाभाग्य राजयोग को देखें तो इसके लिए स्त्री की जन्मकुंडली में सम राशि में लग्न, सूर्य और चंद्रमा होना चाहिए. सम राशि है- वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर व मीन राशि. तब महाभाग्य राजयोग का निर्माण होगा.

महाभाग्य राजयोग वाले जातक कैसे होते हैं-

जातक समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा पाते हैं.

ऐसे लोग महाधनवान और अकूत संपत्ति के मालिक होते हैं.

ये जातक पराक्रमी और प्रभावशाली होते हैं.

इन जातकों पर इनके शत्रु कभी हावी नहीं हो पाते.

ये जातक राजनीति में बड़ा पद हासिल करते हैं.

जिस भी जगह या काम में हो बहुत अधिक लोकप्रिय प्राप्त करते हैं.

ये जातक दूरदर्शी सोच के होते हैं और भाग्यवान होते हैं.

ऐसे जातकों के जीवन में किसी भी तरह के भौतिक सुख की कमी नहीं होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Anant Kaal Sarp Dosh: अनंत कालसर्प दोष ने जीन किया दूभर, तो इस एक अचूक उपाय से मिलेगी राहत, नहीं रुकेंगे काम!

और पढ़ें- Astro Tips: थाली में जूठा छोड़ने की भूल पड़ सकती है भारी, झेल नहीं पाएंगे देवी अन्नपूर्णा का क्रोध!