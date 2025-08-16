Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा पावन धाम
Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा पावन धाम

Ayodhya Ram Temple Construction Budget: अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर 2027 में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा. इस मंदिर के निर्माण पर 1200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. लेकिन हैरत की बात ये है कि इसके लिए न तो सरकार पैसा दे रही है और न ही दानदाताओं का पैसा लग रहा है, फिर भी निर्माण जारी है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 16, 2025, 05:02 AM IST
Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा पावन धाम

How money arranged to build Ayodhya Ram Mandir: करीब 500 बरस तक लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है. फिलहाल मंदिर के गर्भ गृह और भूतल का निर्माण हो चुका है और अब मंदिर की ऊपरी मंजिल, परकोटे और दूसरी गैलरी का निर्माण चल रहा है. यह मंदिर अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ लेकिन उसके दर्शनों के लिए वहां पर रोजाना हजारों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं. भगवान राम के इस भव्य मंदिर के निर्माण पर करीब 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के खर्च होने का अनुमान है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण पर न तो सरकार एक भी इकन्नी खर्च कर रही है और न ही दानदाताओं का पैसा इसके कंस्ट्रक्शन में लगाया जा रहा है. फिर आखिर इस पावन धाम का निर्माण कैसे हो रहा है. इस मंदिर के लिए फंड का इंतजाम कैसे हो रहा है. 

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में दिया था फैसला

रिपोर्ट के मुताबिक, अयोध्या में श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए न तो सरकार का पैसा लिया जा रहा है और न ही दानदाताओं का. इसके लिए एक अलग ही युक्ति इस्तेमाल की जा रही है, जिसे जानकर आप भी गर्व से भर उठेंगे. असल में वर्ष 2019 में श्रीराम मंदिर के फेवर में फैसला आने के बाद मंदिर निर्माण के लिए गठित किए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ने दुनिया भर से दान लेना शुरू किया. 

जरूरत थी 900 करोड़ की, आ गए 3200 करोड़

ट्रस्ट के अनुसार, मंदिर समिति पदाधिकारियों ने 900 करोड़ रुपये दान लेने का लक्ष्य रखा था लगभग उसे इससे कई गुणा ज्यादा दान मिल गया. 18 करोड़ लोगों ने 3,200 करोड़ रुपये से अधिक का दान कर दिया. इस राशि को बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के खातों में जमा करवा दिया गया. इस दान की राशि इतनी अधिक थी कि इसके ब्याज से ही मंदिर के भूतल और गर्भगृह का निर्माण पूरा हो गया. मंदिर के बाकी हिस्सों का निर्माण भी इसी राशि से किया जा रहा है.  

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा स्पष्ट कर चुके हैं कि मंदिर निर्माण में सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा है. यह सारा खर्च राम भक्तों के दान से पूरा हुआ. हालांकि जितना दान मिला, वह सब बैंक में सुरक्षित रखा हुआ है और उसमें से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है. 

ब्याज की राशि से बन गया मंदिर

वे बताते हैं कि मंदिर निर्माण के लिए मुंबई के एक कारोबारी 45-50 किलो सोना (लगभग 50 करोड़ रुपये मूल्य) दान किया. उसका इस्तेमाल मंदिर के प्रथम तल के दरवाजों और शिखर के कलश के लिए किया गया. इसी तरह बाकी दानदाताओं ने भी अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार दान दिया, जिससे मंदिर निर्माण की राह आसान होती चली गई. 

अगले 2 साल में पूरी तरह खुल जाएगा मंदिर

अयोध्या राम मंदिर का निर्माण तीन चरणों में हो रहा है. इसके पहले चरण में गर्भगृह और भूतल का निर्माण होना था. यह चरण 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरा हो चुका है. अब बाकी 2 चरणों का काम चल रहा है. इस मंदिर का निर्माण कार्य 2026-27 तक पूरा होने के उम्मीद है. यह मंदिर 71 एकड़ में फैला है और इसमें सागौन की लकड़ी के दरवाजे, कीमती पत्थर, और सोने-चांदी जैसे रत्नों का उपयोग किया गया है.

Ayodhya Ram mandir

