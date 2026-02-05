भगवान बुद्ध की अटूट आस्था से श्रीलंका का पुराना नाता, जानिए भारत से कौन लेकर गया पड़ोसी देश में पवित्र बोधि वृक्ष की शाखा

गुजरात के देवनीमोरी में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष पाए गए हैं जिसके बारे में पिछले दिनों अपनी श्रीलंका यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जिक्र भी किया था. गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अनुसार पीएम मोदी का चिंतन था कि ये अवशेष हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं जो श्रीलंका के साथ ही दूसरे पड़ोसी देशों में भी जाएं. इसी के तहत भारत से एक शिष्टमंडल श्रीलंका पहुंचा है. ध्यान दें कि भगवान बुद्ध की निशानी या धरोहरों का आदान प्रदान श्रीलंका के साथ करना नया नहीं हैं बल्कि भगवान बुद्ध की आस्था का केंद्र रहे श्रीलंका में भारत से वर्षों पहले से ही एक निशानी गई थी जो आज भी जीवित है और बौध धर्मावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र है. आइए इसकी ऐतिहासिकता के बारे में जानें.

पवित्र बोधि वृक्ष की शाखा

श्रीलंका में एक ऐतिहासिक वृक्ष है जिसका नाम जया श्री महा बोधि है जो एक पवित्र बोधि वृक्ष है. श्रीलंका केअनुराधापुरा शहर के महामेवुना उद्यान में यह वृक्ष स्थित है जो आस्था का बड़ा केंद्र है. मान्यता है कि यह वृक्ष बोध गया के ऐतिहासिक पवित्र बोधि वृक्ष श्री महा बोधि की दक्षिणी शाखा से उगाया गया है. ध्यान दें कि बोधगया शहर के पवित्र बोधि वृक्ष सम्राट अशोक के शासन के समय नष्ट हो गया. बोधि वृक्ष पवित्रता अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि इसी वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की.

जीवित मानव द्वारा रोपित वृक्ष

बात 236 ईसा पूर्व की है मगध सम्राट अशोक की पुत्री जोकि बौद्ध भिक्षुणी थी जिसका संगामित्ता महा थेरी थी जो सिंहली राजा देवनम्पिया तिस्सा के शासन के समय पवित्र बोधि वृक्ष की शाखा को श्रीलंका ले गयी. 2,300 वर्ष से भी ज्यादा यह वृक्ष आज दुनिया का सबसे पुराना जीवित मानव द्वारा रोपित वृक्ष के रूप में जाना जाता है जिसकी रोपण तिथि की जानकारी है.

वृक्ष के आसपास कई निर्माण कराए गए

इस शाखा को तब के श्रीलंका के राजा देवनम्पिया तिस्सा को भेंट में दिया गया था और 236 ईसा पूर्व में राजा ने बोधि वृक्ष की शाखा को अनुराधापुरा में स्थित अपने ही राजमहल में लगवाया था. जया श्री महा बोधि के नाम से इस वृक्ष की प्रसिद्धी दूर दूर तक फैली जिसकी देखभाल और संरक्षण समय के साथ बौद्ध भिक्षुओं और राजाओं द्वारा किया गया और वृक्ष के चारों ओर कई निर्माण भी कराए जाते रहें. जैसे मूर्तियां, नहरें, सोने की बाड़ से लेकर दीवारों का निर्माण करवाया गया.

आज की स्थिति

आज के समय की बात करें तो भारत और श्रीलंका को आस्था की डोर से जोड़ने वाले इस जया श्री महा बोधि वृक्ष चारों ओर चबूतरे बनाए गए हैं जो इसकी सुरक्षा करते हैं. सालभर यहां पूजा आराधना की जाती है. यह वृक्ष अभी अपनी वृद्धावस्था में है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.