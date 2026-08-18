/भगवान शिव के हाथ में कैसे आया डमरू और त्रिशूल? जानिए सृष्टि के पहले संगीत की कहानी

भगवान शिव का रूप जितना निराला है, उनकी हर चीज में कोई न कोई सीख छिपी होती है. जब भी हम भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, तो हमारे दिमाग में उनका एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू लिए रूप सामने आ जाता है.
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिवजी के हाथ में ये डमरू और त्रिशूल आए कहां से? इसके पीछे बहुत ही प्यारी और पुरानी कहानियां हैं. आइए बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में महादेव को ये दोनों चीजें कैसे मिलीं.
पुरानी कथाओं के मुताबिक, जब यह दुनिया बन रही थी, तब चारों तरफ एकदम खामोशी फैली थी. कहीं कोई आवाज या संगीत नहीं था. इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए माता सरस्वती ने अपनी वीणा बजाई.
वीणा की आवाज से दुनिया को बोली तो मिल गई, पर उसमें कोई सुर या ताल नहीं था. तब दुनिया में संगीत और ताल लाने के लिए भगवान शिव ने नटराज रूप धारण किया. उन्होंने 14 बार अपना डमरू बजाया, जिससे दुनिया का सबसे पहला संगीत निकला.
कहते हैं कि शिवजी के डमरू से जो आवाज निकली, वही दुनिया की पहली ध्वनि यानी नाद थी. शास्त्रों में माना जाता है कि इसी आवाज से संस्कृत भाषा के नियम और अक्षर बने.
डमरू की बनावट भी बहुत खास होती है. ये ऊपर और नीचे से चौड़ा होता है और बीच में बिल्कुल पतला. ये हमें सिखाता है कि किसी चीज का बनना और मिटना, दोनों एक ही धागे से जुड़े हुए हैं.
डमरू की तरह शिवजी का त्रिशूल भी बहुत पवित्र और ताकतवर माना जाता है. शिव पुराण की मानें तो जब ब्रह्मा जी ने इस दुनिया को बनाना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए एक तगड़ी शक्ति की जरूरत है.
तब भगवान शिव के तेज और शक्ति से त्रिशूल का जन्म हुआ. महादेव ने इस अस्त्र को अपने पास रख लिया ताकि वे तीनों लोकों की रक्षा कर सकें और बुराई का खात्मा कर सकें.
शिवजी के त्रिशूल के तीन कांटे सिर्फ एक हथियार नहीं हैं, बल्कि उनके तीन अलग-अलग मतलब हैं. ये तीनों कांटे इंसान के अंदर के तीन गुणों (सत, रज और तम) को दिखाते हैं.
साथ ही, ये हमें अपने काम, क्रोध और लालच को खत्म करने की सीख देते हैं. ये त्रिशूल बताता है कि जो इंसान अपने बुरे विचारों पर काबू पा लेता है, वही भगवान तक पहुंच पाता है.
भगवान शिव के हाथों में डमरू और त्रिशूल होने का मतलब है कि वे जितने भोले और दयालु हैं, बुराई के आगे उतने ही सख्त हैं. डमरू जहां खुशियां और अच्छी सोच फैलाता है, वहीं त्रिशूल पाप और डर का नाश करता है.
जो लोग सच्चे मन से शिवजी के इस रूप को याद करते हैं, उनका डर हमेशा के लिए दूर हो जाता है. महादेव का यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में खुश रहकर हर मुश्किल का सामना कैसे किया जाए.
(Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारियां पौराणिक कथाओं, शिव पुराण और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं. इसका उद्देश्य केवल सनातन संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों में दर्ज जानकारी को पाठकों तक पहुंचाना है. किसी भी धार्मिक मान्यता या आस्था को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है.