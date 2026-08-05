/आंख के बदले सुदर्शन चक्र... जब शिव जी ने प्रसन्न होकर श्रीहरि को दिया अलौकिक अस्त्र, जानें पूरी स्टोरी

हमारी पुरानी कहानियों में भगवान विष्णु और शिव जी के कथा के कई किस्से हैं. ऐसा ही एक कमाल का किस्सा सुदर्शन चक्र का भी है कि ये विष्णु जी को कैसे मिला.
हुआ ये था कि एक समय जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो श्रीहरि विष्णु ने शिव जी को प्रसन्न करने का मन बनाया.
उन्होंने तय किया कि वे महादेव को 1000 कमल के फूल चढ़ाएंगे. लेकिन पूजा के आखिर में जब एक फूल कम पड़ गया, तो विष्णु जी ने जो किया, उसने सबको हैरान कर दिया.
एक वक्त था जब राक्षसों ने हर तरफ तबाही मचा रखी थी. उनके डर से सारे देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और रक्षा की गुहार लगाई.
अब राक्षसों का खात्मा करने के लिए विष्णु जी को एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार की जरूरत थी. ऐसा हथियार सिर्फ भगवान शिव के पास ही हो सकता था. इसीलिए विष्णु जी कैलाश पर्वत पहुंचे और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में बैठ गए.
पूजा शुरू करते हुए भगवान विष्णु ने 1000 सुंदर कमल के फूलों का इंतजाम किया. वे शिव जी के एक एक नाम का जाप करते और एक एक कमल शिवलिंग पर चढ़ाते जाते. अब शिव जी तो ठहरे नटखट! वे अपने भक्त की परीक्षा लेना चाहते थे. इसलिए उन्होंने चुपके से उन फूलों में से एक कमल का फूल गायब कर दिया. विष्णु जी ध्यान में लीन थे, तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला.
विष्णु जी ने 999 नाम जप लिए और 999 फूल चढ़ा दिए. लेकिन जब आखिरी नाम जपकर उन्होंने हाथ बढ़ाया, तो वहां कोई फूल बचा ही नहीं था.
अब नियम ये कहता है कि पूजा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता, वरना पूरी मेहनत बेकार चली जाती है. विष्णु जी भी ये बात अच्छे से जानते थे. वे किसी भी हाल में अपनी पूजा अधूरी नहीं छोड़ना चाहते थे.
तभी विष्णु जी को याद आया कि लोग उन्हें 'कमलनयन' भी कहते हैं, यानी जिनकी आंखें कमल के फूल जैसी सुंदर हैं. उन्होंने तुरंत सोचा कि अगर फूल नहीं है, तो क्या हुआ, मेरी आंख तो है.
बिना एक पल की देरी किए, उन्होंने अपनी एक आंख निकाली और शिव जी के चरणों में अर्पित कर दी. उनकी ऐसी भक्ति और त्याग देखकर वहां मौजूद सब लोग दंग रह गए.
विष्णु जी का ये अटूट प्रेम देखकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए. वे तुरंत प्रकट हुए और विष्णु जी का हाथ पकड़ लिया.
महादेव ने उनकी आंख को पहले जैसा ठीक कर दिया और कहा कि आपकी ऐसी भक्ति देखकर मेरा दिल खुश हो गया. इसके बाद शिव जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से बना बेहद ताकतवर सुदर्शन चक्र विष्णु जी को भेंट में दे दिया.
शिव जी से सुदर्शन चक्र मिलने के बाद विष्णु जी ने इसका इस्तेमाल देवताओं को बचाने के लिए किया. इस चमत्कारी चक्र से उन्होंने तबाही मचाने वाले सभी राक्षसों का पल भर में सफाया कर दिया.
तब से सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का मुख्य हथियार बन गया. यह कथा हमें सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो और भक्ति सच्ची हो, तो इंसान का कोई भी काम अधूरा नहीं रहता.