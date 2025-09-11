Navratri 2025: कैसे हुई थी महिषासुर की उत्पत्ति? नवरात्रि से पहले जान लीजिए इस असुर के जन्म की पौराणिक कथा

Mahishasura Mythological Story: महिषासुर का नाम आते ही अहंकार, अन्याय और शक्ति के दुरुपयोग की छवि सामने आ जाती है. ब्रह्माजी से मिले वरदान के कारण कि कोई भी देवता या पुरुष उसका वध नहीं कर सकता था. इसलिए वह अत्याचारी और घमंडी हो गया था. स्त्रियों को कमजोर समझने की उसकी सोच ने उसके भीतर यह विश्वास जगा दिया कि कोई देवी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. इसी घमंड के चलते उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्रासन पर बैठकर देवताओं को पराजित कर दिया. ऐसे में आइए जानते हैं कि महिषासुर की उत्पत्ति कैसे हुई और मां दुर्गा ने किस प्रकार उस असुर का वध किया.

देवी दुर्गा का अवतरण और महिषासुर वध

पौराणिक कथा के अनुसार, देवताओं की हार के बाद वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे. तीनों देवताओं की संयुक्त शक्ति से मां दुर्गा प्रकट हुईं, जो सम्पूर्ण स्त्री शक्ति का प्रतीक थीं. दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक घमासान युद्ध चला और दशमी तिथि को देवी ने उसका वध कर दिया. तभी से विजयादशमी का पर्व धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक बन गया.

महिषासुर के जन्म की कथा

देवी भागवत पुराण, मार्कण्डेय पुराण और दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के जन्म का वर्णन मिलता है. कथा के अनुसार, असुर रंभ ने अग्निदेव को प्रसन्न कर उनसे एक अजेय संतान का वरदान प्राप्त किया. बाद में वह एक महिषी (भैंस रूपी राक्षसी) पर मोहित हुआ और उनके संबंध से आधा मनुष्य और आधा भैंस रूपी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया महिषासुर.

महिषासुर अपनी शक्ति और मायावी रूप बदलने की क्षमता के कारण बहुत प्रभावशाली बन गया. उसने असुरों का नेतृत्व संभाला और रक्तबीज जैसे राक्षसों के साथ मिलकर देवताओं को पराजित कर दिया. यही कारण था कि देवी दुर्गा को उसका अंत करने के लिए अवतरित होना पड़ा.

महिषासुर मर्दिनी स्वरूप का महत्व

मां दुर्गा का महिषासुर मर्दिनी स्वरूप सिर्फ एक पौराणिक कथा ही नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश भी देता है. “महिषासुर मर्दिनी” का अर्थ है- महिषासुर का संहार करने वाली देवी. देवी की स्तुति में गाया जाने वाला प्रसिद्ध “महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र” (अयि गिरिनन्दिनी…) इसी स्वरूप की महिमा का वर्णन करता है.

