देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह पर कितने दीपक जलाना है शुभ? जानें सही संख्या और तेल-घी का महत्व

Dev Uthani Ekadashi Deep Daan: देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का दीपदान सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकाश, ऊर्जा और ईश्वर-भक्ति का प्रतीक है. इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ दीपक जलाने से घर में सुख-समृद्धि आती है और जीवन में शुभता का संचार होता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 01, 2025, 03:51 PM IST
Dev Uthani Ekadashi 2025 Deep Daan: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का अत्यंत पावन महत्व है. इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं. भगवान के जागरण के साथ ही विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है. वैदिक परंपरा में इस दिन दीपदान को विशेष पुण्यदायक माना गया है. दीप जलाने से अंधकार दूर होता है और घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और शांति का संचार होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह और देवउठनी एकादसी पर कितने दीपक जलाना शुभ है, दीपक में तेल या घी किसका इस्तेमाल करना सही होगा. 

देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह पर कितने दीपक जलाएं

शास्त्रों में दीपकों की कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन 5, 7, 11, 21, 51 या 108 दीपक जलाना शुभ फल प्रदान करता है. चूंकि, यह एकादशी तिथि होती है इसलिए 11 दीपक विशेष रूप से भगवान विष्णु का प्रतीक माने गए हैं.

कहां कितने दीपक जलाएं?

भगवान विष्णु या शालिग्राम जी के समक्ष घी का चारमुखी दीपक जलाएं. 

तुलसी माता के पास कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं.

घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर 2 दीपक लगाएं.

रसोईघर में अन्नपूर्णा माता के नाम से एक दीपक जलाएं.

पीपल के पेड़ के नीचे 1 दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है.

अपने घर के समीप किसी मंदिर में 5 दीपक अर्पित करें.

पंचदेव के नाम दीपक जलाने का महत्व

देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह के अवसर पर पंचदेवों- भगवान गणेश, भगवान शिव, माता दुर्गा, सूर्यदेव और भगवान विष्णु के नाम से 5 दीपक जलाना चाहिए. यह पांच दीपक न सिर्फ पंचदेवों की कृपा दिलाते हैं, बल्कि पंचतत्वों (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी) का भी प्रतिनिधित्व करते हैं. इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है.

11,000 दीपक जलाने की विशेष परंपरा

कुछ स्थानों पर श्रद्धालु 7 दीपक जलाते हैं, जो सात लोकों और सात दिनों का प्रतीक माने जाते हैं. वहीं, यदि कोई भक्त इस दिन 11,000 दीपक जलाने का संकल्प लेता है, तो इसे महापुण्यकारी माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इतने दीपक जलाने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है.

यह भी पढ़ें: देवउठनी एकादशी पर कैसे जागते हैं भगवान विष्णु, जानें खास मंत्र ‘उठो देव, जागो देव’

पीपल के नीचे दीपक जलाने का नियम

अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला रहे हैं, तो उसे 11 बत्तियों वाला दीपक बनाएं. ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है. वहीं, श्रीहरि के लिए जलाया जाने वाला दीपक चारमुखी होना चाहिए, जो चारों दिशाओं में सुख, शांति और समृद्धि फैलाता है.

घी या तेल किसका दीपक रहेगा शुभ?

देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह पर शुद्ध घी या तिल के तेल से दीपक जलाना शुभ माना गया है. गाय के घी का दीपक सर्वोत्तम होता है, क्योंकि यह विष्णु कृपा, लक्ष्मी की स्मृति और पितृशांति प्रदान करता है. अगर, घी उपलब्ध न हो, तो तिल का तेल प्रयोग करना भी शुभ माना जाता है. दीप जलाते समय मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें और सकारात्मक भाव रखें, क्योंकि पूजा में भावना ही सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Dev Uthani Ekadashi 2025

