Pitra Dosh: कितनी पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता पितृ दोष? जरूर जान लें पूर्वज और श्राद्ध से जुड़ी ये 3 बातें

Pitra Dosh: सनातन धर्म में पूर्वजों को देवताओं के समान पूजनीय माना गया है. मान्यता है कि हमारे पूर्वज मृत्यु के बाद भी सूक्ष्म रूप में अपने परिवार से जुड़े रहते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं. लेकिन जब जाने-अनजाने में पूर्वजों की उपेक्षा होती है या परिवार के कर्मों में अशुद्धता आती है, तो वही पूर्वज पितृ दोष का कारण बन जाते हैं. शास्त्रों के अनुसार, यह दोष सिर्फ एक व्यक्ति का दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि यह एक पारिवारिक ऋण है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी तब तक चलता रहता है जब तक कि इसका विधिपूर्वक निवारण न कर लिया जाए. ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृ दोष कितनी पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता है, इसके लक्षण और निवारण के उपाय क्या हैं.

पितृ दोष क्या है और यह क्यों लगता है?

शास्त्रों के अनुसार, पितृ दोष एक प्रकार का आध्यात्मिक कर्ज है. पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, हमारे कर्म सिर्फ हमारे वर्तमान तक सीमित नहीं होते. पूर्वजों द्वारा किए गए गलत कार्य या उनकी अधूरी इच्छाएं आने वाली पीढ़ी के लिए बाधा बन जाती हैं. मुख्य रूप से यह 10 प्रकार के ऋणों के कारण लगता है.

पितृ एवं मातृ ऋण- माता-पिता की सेवा न करना या उनका अनादर करना.

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स्वयं का ऋण- धर्म के मार्ग से भटक जाना

अन्य ऋण- इसमें पत्नी, पुत्री, सगे-संबंधी और निर्दोष प्राणियों के प्रति किए गए अन्याय शामिल हैं.

7 पीढ़ियों तक रह सकता है पितृ दोष

शास्त्र-पुराणों के अनुसार, पितृ दोष का प्रभाव 7 पीढ़ियों तक रह सकता है. यह ठीक उसी तरह है जैसे किसी पूर्वज द्वारा लिया गया आर्थिक कर्ज विरासत के साथ संतानों पर भी आता है. अगर एक पीढ़ी इस दोष को दूर करने के लिए तर्पण या दान-पुण्य नहीं करती, तो यह दोष और गहरा होकर अगली पीढ़ी में चला जाता है.

पितृ दोष के प्रमुख लक्षण

वंश वृद्धि रुक जाना या संतान का स्वास्थ्य खराब रहना.

कड़ी मेहनत के बाद भी कर्ज का बना रहना और धन की बरकत न होना.

परिवार के योग्य सदस्यों के विवाह में बार-बार रुकावट आना.

घर में बिना कारण तनाव, झगड़े और अशांति का माहौल.

तीन पीढ़ियों को रखना होता है श्राद्ध का ध्यान

वैसे पितृ दोष का प्रभाव सात पीढ़ियों तक हो सकता है, लेकिन शास्त्रों में तीन पीढ़ियों के पूर्वजों (पिता, दादा और परदादा) का श्राद्ध और तर्पण सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है. इन्हें पितृत्रयी कहा जाता है. पितृ पक्ष के दौरान इन तीन पीढ़ियों को दिया गया जल और अन्न पूरे कुल की तृप्ति का कारण बनता है.

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कैसे करें पितृ दोष का निवारण

पितृ दोष से घबराने के बजाय श्रद्धापूर्वक कुछ उपाय करने से इस ऋण से मुक्ति मिल सकती है.

तर्पण और दान- पितृ पक्ष (श्राद्ध) के दौरान पूर्वजों के निमित्त पिंडदान और ब्राह्मण भोज कराएं.

पीपल पूजन- शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और वहां दीपक जलाएं, क्योंकि पीपल में पितरों का वास माना जाता है.

धार्मिक पाठ- श्रीमद्भगवद्गीता के सातवें अध्याय का नियमित पाठ पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है.

शुद्ध आचरण- जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है और मांस-मदिरा जैसे तामसिक पदार्थों से परहेज किया जाता है, वहां पितृ दोष धीरे-धीरे शांत हो जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)