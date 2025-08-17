Janmashtami 2025: श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब की वो गलती, जिसकी वजह से मिट गए 56 करोड़ यदुवंशी; भगवान की भी हुई विदाई
Janmashtami 2025: श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब की वो गलती, जिसकी वजह से मिट गए 56 करोड़ यदुवंशी; भगवान की भी हुई विदाई

How did Lord Krishna Clan End: कान्हा जी भगवान विष्णु के 8वें और पूर्ण अवतार थे. उनमें ऐसी तमाम अलौकिक शक्तियां थीं, जो भगवान राम को भी हासिल नहीं थी. इसके बावजूद वे अपने कुल का अंत होने से नहीं रोक सके. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 17, 2025, 01:59 AM IST
Janmashtami 2025: श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब की वो गलती, जिसकी वजह से मिट गए 56 करोड़ यदुवंशी; भगवान की भी हुई विदाई

How many years did Lord Krishna Live: जन्माष्टमी यानी भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का दिन. धरती पर उत्सव का दिन. आज से ही नहीं, 5252 साल से. ये वो पावन दिन है, जब 8वें महीने भादो, महीने की 8वीं तिथि, 8वें नक्षत्र रोहिणी और 8वें प्रहर त्रियमा में भगवान विष्णु ने धरती पर 8वां अवतार लिया. श्रीकृष्ण की पूरी गाथा में 8 अंक का गजब संयोग है. हमारी वैदिक गणनाओं में इसे अनंत ऊर्जा और विस्तार का प्रतीक कहा गया है. जैसे श्रीकृष्ण को पूर्णावतार कहा गया है क्योंकि श्रीकृष्ण में विष्णु के सभी गुण और शक्तियां प्रकट हुई थीं. ये शक्तियां मानव रूप में प्रकट हुई थीं, तो इनका अंत भी मानवीय समीकरणों से हुआ. जैसे द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध. ये संसार का सबसे बड़ा धर्मयुद्ध था, करोड़ों लोग मारे गए. तो क्या द्वापर युग में ही ये कलियुग का साया था? महाभारत युद्ध के बाद श्रीकृष्ण 36 साल तक जिंदा रहे, इन बरसों में क्या हुआ?

श्रीकृष्ण, तुम्हारे रहते ऐसा भयंकर युद्ध? 

तुम तो इसे रोक सकते थे...! 

ये महाविनाश, कौरव-पांडव के पूरे कुल का अंत, 

तुम ये सब कैसे अपनी आंखों के सामने देखते रहे...?

-महारानी, गांधारी

कितने दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध?

महारानी गांधारी का ये विलाप, अपने संकेतों में बहुत कुछ कह जाता है. श्रीकृष्ण के बारे में, धरती पर सबसे बड़े जनसंहार वाले द्वापर युग के महायुद्ध के बारे में. गीता के चौथे अध्याय में श्रीकृष्ण ये कहते हुए युद्ध से घबराए अर्जुन की हिम्मत बढ़ाते हैं.

वो युद्ध 18 दिनों तक चलता है, जिसमें अंततः जीत पांडव सेना की हुई थी. वो सेना,  जिसके साथ धर्म रक्षा के लिए खुद भगवान कृष्ण खड़े थे. 

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः. 

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम..

गीता का अंतिम श्लोक क्या सिखाता है?

गीता के आखिरी यानी 18वें अध्याय का ये 78वां श्लोक बताता है कि जहाँ योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहाँ वहाँ निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होगी. ऐसा मेरा मत है.

इस श्लोक के मुताबिक निश्चित ही 18 दिन के महाभारत युद्ध के बाद जीत पांडवों की हुई थी. लेकिन उस युद्ध की भीषणता ऐसी थी कि रक्तरंजित धरती पर पराजय और विजय का कोई अर्थ नहीं रह गया था. तो क्या ये श्रीकृष्ण की लीला भर थी या अति के अंत की नियति वाली कोई भविष्य कथा?

Garuda Purana: सौभाग्य, स्वास्थ्य और धन हो जाएंगे नष्ट, ना करें ये काम, गरुड़ पुराण की इन बातों से कभी ना करें नजरअंदाज

 

18 दिन के ‘महायुद्ध’ में कौरव पक्ष से 70 लाख लोग मारे गए. जबकि पांडवों की तरफ से 44 लाख की मौत हुई. महाभारत युद्ध में मारे गए ये आंकड़े सिर्फ सैनिकों और कौरव पांडव के सगे संबंधियों के हैं. इनके अलावा युद्ध से जुड़े लाखों लोग और भी उस महाविनाश की बलि चढ़े. यहीं से शुरु होती है एक ऐसी उत्तर कथा, जिसमें पश्चाताप के साथ एक शापकथा भी शुरू होती है.

गांधारी ने भगवान श्रीकृष्ण को क्या श्राप दिया?

भगवान की आयु 16 वर्ष के बाद स्थिर हो जाती है, ऐसा मानना है शास्त्रों में. इसके बाद माता गांधारी ने श्राप दे दिया, कि जैसे युद्ध में परिवार झोंक दिया, युद्ध को आप रोक सकते थे. 

ईश्वर का अवतार थे श्रीकृष्ण, तो क्या कौरवों की आहत माता का शाप नहीं सहन करते? क्या पीड़ा भरी प्रतिकार को ये कहते हुए दबा देते कि माता गंधारी, तुम्हारे कुल का अंत तुम्हारे पुत्रों के अधर्म की वजह से हुआ है? लेकिन कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया. गांधारी के शाप को भी माथे से लगाया और मुस्कुराते हुए अपनी धर्मयात्रा में आगे बढ़ गए क्योंकि नैतिकता और धर्म की प्रमुखता वाला अंतिम युग द्वापर खत्म होने को था. 

अधर्म की बहुलता वाला कलियुग समय के संधिकाल तक आ पहुंचा था. हमारी वैदिक गणनाएं तो ये भी कहती हैं, कि महाभारत युद्ध दरअसल कलियुग के साये में ही हुआ था. तो क्या, श्रीकृष्ण सारे शाप का भागी बनते हुए भी चुप रहे, ताकि आने वाले युग को न्याय की अमर धर्मध्वजा दिख सके? 

सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए

दुष्कर्मी, दुष्टों के विनाश के लिए 

धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ.

श्रीमद्भागवत, अध्याय-4

क्या कलियुग के साये में हुआ था महाभारत युद्ध?

महाभारत की युद्धभूमि में जब कृष्ण ये कहते हैं, तब वो ये संकेत भी दे जाते हैं, कि द्वापर के जिस अंतकाल में ये धर्मयुद्ध हो रहा है, वो अधर्म की अधिकता का प्रतिफल है. यानी समयचक्र में कलियुग की दस्तक. यानी ऐसा युद्ध, जिसके साथ एक युग और अधर्म का अंत भयावह होगा. इतना भयावह, कि इसकी निशानियां मिटाएं नहीं मिटेंगी. 

द्वापर युग में जिस कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध होने का जिक्र मिलता है, वो जगह आज हरियाणा में है. यहां उस भीषण युद्ध की निशानियां मिलती हैं. खासतौर पर लाल मिट्टी, जिसे महाभारत काल के युद्धाओं के खून से रक्तरंजित माना जाता है.

इस मान्यता के साथ कुछ महाभारत युद्ध के काल पर कुछ रिसर्च भी हुए हैं, जिससे पता चलता है, वो महायुद्ध युग द्वापर युग और कलियुग के संधि काल के दौरान हुआ था

महाभारत युद्ध की काल गणना

अगर महाभारत काल के बाद के ग्रंथो में जो शोध मिलता है, उसमें अहम है महान गणितज्ञ आर्यभट्ट. दुनिया को शून्य की अवधारणा समझाने वाली आर्यभट की मशहूर किताब आर्यभट्टम के अनुसार, कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व है. यानी 2024 तक कलियुग के 5122 साल बीत गए.

इस गणना के तहत महाभारत का युद्ध काल शक संवत 3176 ईसा पूर्व है. महाभारत युद्ध कलियुग के आरंभ से 6 महीने पहले शुरू हुआ था. यानी महाभारत युद्ध में महाविनाश के बाद कलियुग की आहट साफ सुनाई दे रही थी. इसकी भविष्यवाणी भगवान श्रीकृष्ण ने युद्ध के दौरान गीता के उपदेश के दौरान ही कर दी थी. तब श्रीकृष्ण की उम्र 85 साल मानी जाती है.

महाभारत युद्ध में श्रीकृष्ण की उम्र और काल पर हुए शोधों के मुताबिक कलियुग की आहट की वजह से पांडव व्याकुल थे. वो चाहते थे कि युद्ध में जो हुआ, उसका प्रायश्चित जल्दी हो जाए. जो लोग मारे गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान कलियुग आने से पहले ही हो जाए. 

कुल नाश के बाद संताप में जी रहे थे पांडव

चूंकि कलियुग में प्रायश्चित से शाप नहीं मिटता, इसे भुगतना ही पड़ता है. ये पांडव भी जानते थे और श्रीकृष्ण तो सबकुछ घटित हुआ देख ही रहे थे. फिर भी धर्मयुद्ध की तरह अब मित्र धर्म के निर्वाह से पीछे नहीं हटे.

महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर में पांडवों के राजतिलक से शुद्धि और विजय के महायज्ञ तक श्रीकृष्ण किसी सगे की तरह साथ खड़े रहे. तब पांडवों पर कुलनाश, गुरु और गोत्र हत्या जैसे अपराधों का साया था. तब श्रीकृष्ण ने ही उन्हें प्रायश्चित का मार्ग दिखाया था.

यहां पर गौर करने वाली बात ये है, कि 85 साल के श्रीकृष्ण को महाभारत के बाद एक नई धर्मयात्रा पर निकलना था. क्योंकि महाभारत विजय के बाद श्रीकृष्ण के वंशजों में अपने बाहुबल और शक्ति का अहंकार भऱ गया था.

धरती पर कितने सालों तक जिए थे भगवान कृष्ण?

अमूमन लोग महाभारत में युद्ध के अंत के बाद की कथा में लोगों की दिलचस्पी कम होती है. इसलिए आम लोगों को इसकी जानकारी भी कम है. जबकि महाभारत की उत्तर कथाओं मे इसका जिक्र है, कि युद्ध के बाद भगवान श्रीकृष्ण द्वारका लौट गए थे. दरअसल अपने 125 वर्षों के जीवन काल में 100 से ज्यादा साल द्वारका में ही रहे थे. 

सिर्फ दो या तीन साल के लिए वृंदावन और ब्रज, उसके बाद कौरव पांडवों के बीच संघर्ष के दौरान हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में रहे. बाकी का समय श्रीकृष्ण का द्वारका में अपनी प्रजा के बीच गुजरा. लेकिन महाभारत युद्ध के बाद जब द्वारका लौटे, तब यहां का पूरा दृश्य बदल गया था. प्रजा का भी और खुद श्रीकृष्ण का भी.

गुजरात के समुद्र तट पर स्थित द्वारकाधीश मंदिर आज भी भगवान श्रीकृष्ण के अजेय साम्राज्य की गवाही देता है. इस मंदिर से जुड़ी गाथाएं बताती हैं कि महाभारत युद्ध के बाद श्रीकृष्ण जब लौटे, तब वो दैहिक रूप से वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके थे. अपनी प्रजा के बीच अपने वंशजों का अनैतिक होता व्यावहार अब श्रीकृष्ण के लिए चुनौती बनता जा रहा था.

द्वारका में श्रीकृष्ण का मूल वंश

विश्वकर्मा ने जिस खूबसूरती के साथ श्रीकृष्ण की नगरी द्वारका को गढ़ा था, आज उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है. इसका वर्णन द्वापरयुग के कई ग्रंथों में मिलता है. इनके मुताबिक, साम्राज्य की तरह कृष्ण का वंश भी बहुत व्यापक हो चला था. 

उनकी अष्टभार्या यानी 8 मुख्य पत्नियां थीं. इनमें रुक्मिणी, जाम्बवन्ती, सत्यभामा, कालिन्दी, मित्रबिन्दा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा. उन्हें हर पत्नी से 10 पुत्र पैदा हुए. इनमें साम्ब, प्रद्युम्न, सुबाहु और भानु जैसे प्रतापी पुत्र भी थे. श्रीकृष्ण के 80 पुत्रों का कुल था. 

वैसे तो श्रीकृष्ण के सभी पुत्रों में उनका कोई न कोई गुण था, लेकिन कलियुग की आहट के साथ पुत्रों समेत 56 करोड़ यदुवंशी समाज का रवैया बदल रहा था. कहते हैं कि सांब नाम के पुत्र ने एक बार महल में आए महात्माओं का मजाक उड़ाया था.

जब कृष्ण पुत्र ने किया संतों का अपमान

कथा के मुताबिक साम्ब स्त्री का वेष धर, अपने पेट पर घड़ा बांधे महात्माओं के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आप लोग ज्ञानी, अंतर्यामी हैं, बताइए, मेरे पेट में क्या है- बालक या बालिका?

सांम्ब के मजाक से आहत महात्माओं ने शाप दे दिया कि तुम्हारे पेट में जो भी है, उसी से तुम्हारे कुल का अंत होगा. पुत्र के इस व्यावहार से आहत श्रीकृष्ण लगातार धर्म यात्रा करते, वहां अपने वंशजों को लेकर शापमुक्ति की प्रार्थना करते.

महाभारत युद्ध के बाद द्वारका में 36 साल राज करने के बाद श्रीकृष्ण ने अपना अंत कुछ ऐसे चुना था. जैसे वो अपने सामने आपसी संघर्ष में मरते कुल का अंत नहीं रोक सके, वैसे ही अपने मौत के भी रास्ते में नहीं आए.

श्राप से नष्ट हो गए 56 करोड़ यदुवंशी

द्वारकाधीश मंदिर में बनी 56 सीढ़ियां, आज भी 56 करोड़ यदुवंशियों के परस्पर संघर्ष और आपसी संहार की याद दिलाती हैं. ये श्रीकृष्ण के मूल्यों की अनदेखी का नतीजा था. इसके बाद ही धरती पर कलियुग का प्रवेश होता है. श्रीकृष्ण के महानिर्वाण के ठीक अगले पल.

श्रीकृष्ण के इस लोक से चले जाने के बाद पांडवों ने भी जीवन के प्रति वैराग्य महसूस किया. उन्होंने राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंपा और स्वयं हिमालय की तरफ चले गए. धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने हस्तिनापुर छोड़ दिया और वनवास में चले गए. वे वर्षों तक वन में तपस्या करते रहे. एक दिन जंगल में अचानक लगी आग में वे तीनों जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए. उनके साथ संजय भी थे, जिन्होंने यह घटना देखी और फिर हिमालय चले गए. इस तरह महाभारत के सभी किरदारों का अंत हुआ. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

Janmashtami 2025lord krishna story

