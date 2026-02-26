Advertisement
महादेव ही नहीं पूरे शिव परिवार से है चंद्रमा का गहरा संबंध, जानिए मन के कारक से कैसे जुड़ी हैं मां चंद्रघंटा गणेश जी और अशोक सुंदरी

महादेव ही नहीं पूरे शिव परिवार से है चंद्रमा का गहरा संबंध, जानिए मन के कारक से कैसे जुड़ी हैं मां चंद्रघंटा गणेश जी और अशोक सुंदरी

Moon and Shiv Parivar connection: महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे शिव परिवार से ही चंद्रमा का गहरा संबंध है. आइए जानें मन के कारक से कैसे जुड़ी हैं मां पार्वती का ही रूप मां चंद्रघंटा, गणेश जी, अशोक सुंदरी, भगवान कार्तिकेय, और नंदी महाराज.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 26, 2026, 02:28 PM IST
How Moon is connected Shiv Parivar
भगवान शिव के शीश पर शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रदेव विराजमान हैं. पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष का महादेव ने पान किया और इसे अपने कंठ में धारण किया. विष के कारण शिव जी का शरीर अत्यधिक गर्म हुआ. फिर क्या था शीतलता पाने के लिए शिव जी ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण किया. ये तो हुई शिव जी और चंद्रमा के गहरे संबंध की जानकारी लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी ही नहीं बल्कि पूरे शिव परिवार का चंद्रमा से गहरा संबंध है. आइए जानें मन के कारक चंद्रमा का मां पार्वती के ही एक रूप मां चंद्रघंटा, भगवान कार्तिकेय, गणेश जी, अशोक सुंदर और शिव परिवार के अभिन्न अंग नंदी महाराज से किस तरह का जुड़ाव है.

शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा का होना क्या बताता है?
चंद्रमा की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मन से हुई जो मन और जल पर गहरा प्रभाव डालता है. ध्यान करने वाले शिव जी ने जब मन के कारक चंद्रमा को अपने शीश पर आधार दिया तो यह इस बात का प्रतीक बना कि मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है और मन को स्थिर करने का एक रास्ता ध्यान भी है. इस तरह शिव जी चंद्रशेखर कहलाएं.

मां पार्वती के रूप मां चंद्रघंटा का चंद्रमा से संबंध क्या है?
मन के कारक चंद्रमा में माता पार्वती ने चेतना भरी ताकि मन हमेशा भावनाओं में न बह सके, मन शांत रहे. इस तरह माता पार्वती चंद्रमा को अपने मुकुट पर धारण कर चंद्रघंटा कहलाईं. माता चंद्रघंटा के मुकुट पर अर्धचंद्रमा है जो अमावस्या के कुछ दिन बाद का चंद्रमा है जो अज्ञानता और नकारात्मकता को दर्शाता है और जब यही अधा अधूरा चंद्रमा माता के मुकुट पर विराजता है तो सभी अज्ञानता और नकारात्मकता का नाश हो जाता है.

भगवान कार्तिकेय और चंद्रमा का संबंध क्या है?
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से चंद्रमा का विवाह हुआ और यही सभी कन्या 27 नक्षत्र हैं. इन नक्षत्रों में से एक है कृत्तिका. इन्हीं चंद्रमा की पत्नी कृतिका के रूपों ने यानी 6 कृतिकाओं ने शिवपुत्र भगवान कार्तिकेय का पालन पोषण किया, प्रारंभिक अनुशासन सिखाया और इन्हीं कृतिकाओं के नाम पर भगवान कार्तिकेय का नाम भी पड़ा. कार्तिक मास का नाम कार्तिकेय जी के नाम पर ही पड़ा. यह महीना मन की शुद्धि के लिए सबसे उत्तम होता है और इस महीने की पूर्णिमा तिथि यानी कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र दर्शन का बहुत महत्व है. ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है. इस तरह कार्तिकेय भगवान का चंद्रमा से गहरा संबंध है.

गणेश जी का चंद्रमा से संबंध क्या है?
चंद्रमा मन का कारक है और मन जब बिना बुद्धि के विचरण करे तो इसी मन में अहंकार भरते देर नहीं लगती है. मन का बुद्धि पर अंकुश रहे इसके लिए गौरीपुत्र गणेश जी ने चंद्रदेव को अपने मुकुट पर धारण किया. जब चंद्रमा को अपने रूप पर अहंकार हुआ तो उन्होंने गजमुख, लंबोदर और मूषक की सवारी करने वाले गणेश जी का उपहास किया. तब उसके अहंकार का नाश करने के लिए गणेश जी ने श्राप दिया कि चंद्रमा तुम्हारा तेज समाप्त हो जाएगा. लेकिन क्षमा मांगने पर गणेश जी ने कहा चंद्रमा तुम 15 दिन चमकते रहोगे और 15 दिन कांतिहीन रहोगे. पश्चाताप के लिए चंद्रमा ने कठोर तप किया जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर सम्मानित किया.

चंद्रमा का अशोक सुंदरी से संबंध क्या है?
मां पार्वती के शोक को दूर करने के लिए जन्मी देवी अशोक सुंदरी का चंद्रमा से गहरा संबंध है. शिव जी और मां पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी का विवाह राजा नहुष से हुआ जो कि एक चंद्रवंशी राजा थे. यह वैवाहिक संबंध मन में प्रेम के वास का प्रतीक बना.

शिव परिवार के नंदी महाराज का चंद्रमा से क्या संबंध है?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च अवस्था में होते हैं. जिसका अर्थ है कि वृषभ राशि में चंद्रमा स्थिर और ऊर्जा से भरे होते हैं. महादेव का एक नाम वृषभारूढ़ भी है क्योंकि महादेव वृषभ यानी बैल की सवारी करते हैं और वो हैं नंदी महाराज. वहीं वृषभ राशि का राशि चिह्न बैल यानी नंदी है. इस तरह नंदी महाराज का चंद्रमा से गहरा संबंध है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

