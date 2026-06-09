/कर्मों के अनुसार आत्मा को अगला शरीर कैसे मिलता है और गरुड़ पुराण इस बारे में क्या कहता है?

Life After Death: इंसान के मन में हमेशा एक सवाल उठता है. मरने के बाद हमारा क्या होता है. आत्मा कहां जाती है. उसे नया शरीर कैसे मिलता है. सनातन धर्म में माना जाता है कि इंसान केवल शरीर नहीं है. शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा अमर रहती है. गीता में भी कहा गया है कि आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं.
लेकिन आत्मा का अगला सफर कैसा होगा, ये पूरी तरह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है. हमारे अच्छे और बुरे काम ही तय करते हैं कि मरने के बाद हमें कैसा जीवन मिलेगा. इस पूरे रहस्य को गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से समझाया गया है. गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ देव के बीच की बातचीत है. गरुड़ देव के पूछने पर भगवान विष्णु बताते हैं कि इंसान के कर्मों का हिसाब कैसे रखा जाता है.
जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं. वहां चित्रगुप्त जी उस आत्मा के जीवनभर के कर्मों का बहीखाता खोलते हैं. आपने जीवन में कितनी बार दूसरों की मदद की और कितनी बार किसी का दिल दुखाया, सब कुछ वहां दर्ज होता है. इसी हिसाब के आधार पर आत्मा के आगे का सफर तय होता है.
गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग जीवनभर पाप करते हैं, उन्हें यमलोक में भारी कष्ट उठाना पड़ता है. उनके बुरे कर्मों की सजा पूरी होने के बाद ही उन्हें नया शरीर मिलता है. पापी आत्माओं को तुरंत मनुष्य का चोला नहीं मिलता. उन्हें पहले कीड़े मकोड़े, पशु या पक्षी की योनियों में जन्म लेना पड़ता है.
उदाहरण के लिए जो दूसरों को धोखा देते हैं या चोरी करते हैं, वे अगले जन्म में जानवर बनते हैं. गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को कुल 84 लाख योनियों के चक्र से गुजरना पड़ता है. इसमें पेड़ पौधे, पानी के जीव और रेंगने वाले प्राणी भी शामिल हैं. अपने बुरे कर्मों को भुगतने के बाद ही आत्मा फिर से आगे बढ़ती है.
इसके विपरीत जो लोग जीवन में धर्म के रास्ते पर चलते हैं, उनका सफर बहुत आसान होता है. दूसरों की सेवा करने वाले, दान पुण्य करने वाले और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने वाले लोगों को यमलोक में सम्मान मिलता है. अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं को कुछ समय के लिए स्वर्ग में स्थान मिलता है.
वहां वे सुख भोगती हैं. जब उनके पुण्यों का समय पूरा हो जाता है, तो उन्हें दोबारा पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है. ऐसे लोगों का जन्म अच्छे और संस्कारी परिवारों में होता है, ताकि वे अपने जीवन को और बेहतर बना सकें.
सीधी बात ये है कि हमारा आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों का फल है. हमारा आने वाला कल इस बात पर टिका है कि हम आज कैसा व्यवहार कर रहे हैं. गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने के लिए लिखा गया है.
यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि शरीर तो यहीं मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ चलेंगे. इसलिए जब तक जीवन है, अच्छे काम करते रहिए. किसी का हक मत मारिए. क्योंकि अंत में केवल हमारे अच्छे कर्म ही आत्मा को सद्गति और एक बेहतर नया शरीर दिलाते हैं.
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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)