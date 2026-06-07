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बिना खदान के तंजावुर में कैसे बना 1 लाख 30 हजार टन ग्रेनाइट का ये मंदिर! देखे पूरी डिटेल

Brihadeeswarar Temple Architecture: तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसे चोल राजा राजराज प्रथम ने बिना किसी खदान, सीमेंट या गारे के सिर्फ 1 लाख 30 हजार टन भारी ग्रेनाइट पत्थरों को इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़कर बनवाया था.

Written Byharsh singh
Published: Jun 07, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:57 PM IST
बिना खदान के तंजावुर में कैसे बना 1 लाख 30 हजार टन ग्रेनाइट का ये मंदिर! देखे पूरी डिटेल

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

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