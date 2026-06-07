/बिना खदान के तंजावुर में कैसे बना 1 लाख 30 हजार टन ग्रेनाइट का ये मंदिर! देखे पूरी डिटेल

Brihadeeswarar Temple Architecture: भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में एक ऐसा मंदिर है जो इंसानी कारीगरी का सबसे बेजोड़ नमूना माना जाता है. इसे हम बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं. इस ऐतिहासिक और भव्य शिव मंदिर का निर्माण चोल राजवंश के सबसे प्रतापी राजा राजराज चोल प्रथम ने करवाया था. उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कार्य सन 1004 में शुरू कराया था और यह सन 1010 में जाकर पूरा हुआ था.
इसका मतलब यह हुआ कि यह विशाल मंदिर आज करीब 1022 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है. पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बना ये मंदिर चोल साम्राज्य की असीम ताकत, उनके वैभव और कला के प्रति उनके गहरे लगाव की गवाही देता है.
इस मंदिर को बनाने की तकनीक इतनी अनोखी है कि आज के आधुनिक इंजीनियर भी इसे देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं. इस पूरे मंदिर को बनाने में लगभग 1 लाख 30 हजार टन से भी ज्यादा भारी ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था. अब इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तंजावुर के आसपास दूर दूर तक कोई पहाड़ या पत्थरों की कोई खदान ही नहीं है.
इतने भारी भरकम पत्थरों को मंदिर निर्माण की जगह तक लाने के लिए उस जमाने में राजा ने 3 हजार से ज्यादा हाथियों की फौज काम पर लगाई थी. इस मंदिर को खड़ा करने के लिए किसी चूने, सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ है. बल्कि पत्थरों को 'इंटरलॉकिंग सिस्टम' यानी एक दूसरे में खांचे बनाकर पहेली की तरह फंसाकर जोड़ा गया है.
बृहदीश्वर मंदिर की बनावट में कई ऐसी अद्भुत खूबियां हैं जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती हैं. इस मंदिर का जो मुख्य टावर है, जिसे हम गर्भगृह के ऊपर का विमान कहते हैं, वह करीब 216 फीट ऊंचा है. इस गगनचुंबी टावर के सबसे ऊपरी शिखर पर एक बहुत ही विशाल गोल पत्थर रखा गया है, जिसे कुंभम कहा जाता है.
इस अकेले गोल पत्थर का वजन करीब 80 टन यानी 80 हजार किलोग्राम के आसपास है. उस प्राचीन दौर में जब दुनिया में कोई क्रेन या आधुनिक मशीनें नहीं होती थीं, तब इतनी ऊंचाई पर इस बेहद भारी पत्थर को कैसे स्थापित किया गया, यह आज भी एक बहुत बड़ा कौतुक बना हुआ है.
इस भव्य मंदिर से जुड़े कई रहस्य और दिलचस्प कहानियां आज भी लोगों को बहुत रोमांचित करती हैं. एक बेहद पुरानी और मशहूर कहानी के अनुसार, इस 80 टन के भारी पत्थर को मंदिर के बिल्कुल शिखर तक पहुंचाने के लिए इंजीनियरों ने एक अनोखा रास्ता निकाला था. उन्होंने मंदिर से करीब 6 किलोमीटर दूर एक गांव से शुरू होने वाला एक बहुत लंबा ढलान वाला रैंप बनाया था.
इसी ढलान पर हाथियों और मजदूरों की मदद से उस भारी पत्थर को धीरे धीरे खींचकर ऊपर तक पहुंचाया गया था. इसके अलावा एक और चमत्कारी रहस्य यह चर्चा में रहता है कि दोपहर के समय इस विशाल मुख्य टावर की परछाई जमीन पर दिखाई नहीं देती है. हालांकि, कुछ जानकार इसे मंदिर की खास कोणीय बनावट का हुनर मानते हैं.
बृहदीश्वर मंदिर सिर्फ पत्थरों को जोड़कर बनाई गई कोई इमारत नहीं है, बल्कि इसके कण-कण में भारत का गौरवशाली इतिहास बसता है. मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई बेहद विशाल और खूबसूरत नंदी बैल की मूर्ति बैठी हुई है. यह पूरे भारत में नंदी की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक गिनी जाती है.
मंदिर की हर एक दीवार पर चोल काल की प्राचीन तमिल लिपि में ढेर सारे शिलालेख खुदे हुए हैं. ये शिलालेख उस दौर के समाज, राजा के कड़े नियमों और दान पुण्य की बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं. सदियों के दौरान आए कई भयंकर भूकंपों और आपदाओं को झेलने के बाद भी यह मंदिर आज भी शान से सीना ताने खड़ा है.
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