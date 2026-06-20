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Isha upanishad: आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में हम सब बस एक ही रेस में भागे जा रहे हैं. ज्यादा से ज्यादा सामान और सुख सुविधाएं बटोरने की रेस. हमें अक्सर लगता है कि एक महंगी गाड़ी, बड़ा सा घर या लेटेस्ट गैजेट्स मिल जाएं, तो लाइफ सेट हो जाएगी और असली खुशी मिल जाएगी. लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है.
हम जितना ज्यादा सामान अपने आसपास जमा कर रहे हैं, हमारा मानसिक तनाव उतना ही बढ़ता जा रहा है. आज का दौर ऐसा हो गया है जहां हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होतीं. और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं हो पातीं, तो चिड़चिड़ापन, निराशा और मानसिक अशांति हमें घेर लेती है.
इस मानसिक उलझन और तनाव से बाहर निकलने का एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता हमारे पुराने भारतीय ज्ञान में मिलता है. यजुर्वेद का एक हिस्सा है, जिसे ईशावास्य उपनिषद कहा जाता है. इसमें इस पूरी समस्या का एक सीधा और सटीक समाधान छुपा है. इस उपनिषद की एक बेहद मशहूर लाइन है कि 'तेन त्यक्तेन भुंजीथा'.
ये सिर्फ एक धार्मिक मंत्र नहीं है, बल्कि आज के दौर में शांति से जीने का एक प्रैक्टिकल साइंस है. यह सूत्र हमें सिखाता है कि इस दुनिया में रहते हुए, हर चीज़ का पूरा आनंद लेते हुए भी हम दुखों से कैसे दूर रह सकते हैं.
अगर इस बात को बिल्कुल आसान शब्दों में समझें, तो इसका मतलब है 'चीजों का इस्तेमाल करो, लेकिन उनके प्रति मोह या पागलपन मत रखो.' इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपना कामकाज छोड़ दें, सन्यासी बन जाएं या गरीबी में दिन काटें. इसका सीधा सा अर्थ है कि आप दुनिया की तमाम सुख सुविधाओं का खुलकर इस्तेमाल करें, लेकिन उनके गुलाम न बनें.
गाड़ी, मोबाइल या पैसा आपके काम के लिए हैं, उन्हें अपनी मानसिक शांति छीनने का हक मत दीजिए. जब आप किसी चीज़ से हद से ज्यादा नहीं चिपकते, तो उसे खोने का डर भी आपके दिल से निकल जाता है.
आज के युवाओं और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए यह बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है. आजकल लोग अपनी नौकरी, अपनी पोजीशन या किसी महंगे गैजेट को ही अपनी पहचान मान बैठते हैं.
नतीजा यह होता है कि जैसे ही वह चीज हाथ से निकलती है, इंसान पूरी तरह टूट जाता है. 'तेन त्यक्तेन भुंजीथा' का यह नियम हमें अंदर से मजबूत बनाता है. यह हमें याद दिलाता है कि बाहरी चीजें हमारी सहूलियत के लिए हैं, हमारी खुशी का परमानेंट सोर्स नहीं हैं. यह सोच आते ही इंसान हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है.
देखा जाए तो ये प्राचीन ग्रंथ हमें जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सिखाता है. जब हम चीजों को जबरदस्ती पकड़कर रखने की जिद छोड़ देते हैं, तो हमारा दिमाग अपने आप हल्का हो जाता है. यजुर्वेद का यह उपनिषद भले ही सदियों पुराना हो, लेकिन इसकी बातें आज के डिप्रेशन और एंग्जायटी वाले दौर में सबसे बड़ी दवा हैं.
अगर हम इस छोटी सी सीख को अपनी लाइफ में उतार लें, तो कई मानसिक परेशानियों से बच सकते हैं. आखिर सच्ची खुशी किसी चीज को हासिल करने की जिद में नहीं, बल्कि उसे सही समय पर अपनाने और छोड़ने की कला में है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)