पूजा की बची हुई राख के साथ ये गलती करना अपना दुर्भाग्‍य खुद लिखने जैसा, हर दिन बढ़ेगी गरीबी

पूजा-पाठ के बाद धूपबत्‍ती, अगरबत्‍ती, हवन आदि की राख बचती है. लोग कई बार इस राख को फेंकते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जो घर में दुर्भाग्‍य और नकारात्‍मकता लाती हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 08, 2025, 10:29 AM IST
पूजा-पाठ करना भगवान से जुड़ने, उनके करीब जाने का उत्‍त्‍म जरिया है. पूजा-पाठ करने से सकारात्‍मकता मिलती है, व्‍यक्ति धर्मपूर्वक आचरण करने के लिए प्रेरित होता है. देवी-देवताओं की कृपा से उसके काम सफल होते हैं. जीवन में धन-समृद्धि और खुशहाली आती है. वहीं पूजा में गलतियां करने से बचना भी जरूरी है, वरना उसका नकारात्‍मक असर जीवन पर पड़ता है. आमतौर पर लोग पूजा के बाद बची हुई राख को लेकर भी गलतियां कर बैठते हैं, जो उन्‍हें भारी नुकसान पहुंचाती हैं. 

पूजा की राख 

पूजा करना पवित्र कार्य है और पूजा के बाद उसकी बची हुए सामग्री का सही और पवित्र तरीके से निस्‍तारण करना भी उतना ही जरूरी है. वरना पूजा भी निष्‍फल जाती है, साथ ही भगवान भी नाराज हो सकते हैं. लिहाजा ये गलतियां ना करें. 

- कभी भी दीपक, अगरबत्ती, धूप या हवन सामग्री की बची हुई राख को बेकार समझकर कूड़े में ना फेंकें. ना ही इसे कहीं भी अशुद्ध स्‍थान पर फेंके. वरना दुर्भाग्‍य पीछे पड़ जाएगा. घर की सकारात्‍मक ऊर्जा खत्‍म होती है. जिससे तनाव, तंगी बढ़ती है. बनते हुए काम रुकते हैं. 

- ना ही मंदिर में या भगवान के सामने राख पड़ी रहने दें. इससे घर में नकारात्‍मकता बढ़ती है. हमेशा पूजा के कुछ देर बाद राख आदि हटा दें और भगवान के सामने हमेशा साफ-सफाई रखें. 

यह भी पढ़ें: 7 दिन उजाला फिर 7 दिन की काली रात, पत्नियां करेंगी पति की हत्‍या, हिल जाएगा पूरे ब्रह्मंड का निजाम, कब होगा ऐसा?

पूजा की राख का क्‍या करें?

- पूजा की राख का सही तरीके से निस्तारण करना बहुत जरूरी है. बल्कि एक जगह पर राख इकट्ठी करते जाएं, फिर हफ्ते या महीने बाद बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें. 

- कई मंदिरों में पूजा के बाद की सामग्री - जैसे सूखे फूल, राख आदि निर्माल्‍य के लिए पात्र रखे हाते हैं. आप उनमें निर्माल्‍य डाल दें. मंदिर वाले उसका सही तरीके से निस्‍तारण कर देते हैं. 

यह भी पढ़ें: मंगल गोचर बनाएगा आदित्‍य मंगल राजयोग, 4 राशि वाले जहां जाएंगे वहां बिछ जाएंगे नोट, करेंगे राज

- राख आदि को साफ कपड़े में बांधकर घर के बाहर किसी शांत और पवित्र स्थान पर गाड़ दें. यह तरीका भी शास्त्र सम्मत माना जाता है.

- इसके अलावा बगीचे या गमलों की मिट्टी में राख मिला दें. लेकिन ध्‍यान रखें कि ऐसी जगह ना डालें कि किसी का पैर पड़े. 

यह भी पढ़ें: पैसा, चैन-सुकून सब हो जाएगा खत्‍म, 2026 में राहु का डबल अटैक तहस-नहस कर देगा 3 राशि वालों का जीवन

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

Puja Paath

