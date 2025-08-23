घर बैठे बिना पंडित की मदद के खुद भी कर सकते हैं तर्पण, जान लें तरीका
Advertisement
trendingNow12893047
Hindi Newsधर्म

घर बैठे बिना पंडित की मदद के खुद भी कर सकते हैं तर्पण, जान लें तरीका

Tarpan Vidhi: पितृ पक्ष में पितरों की आत्‍मा की शांति के लिए श्राद्ध-तर्पण किया जाता है. आमतौर पर पितृ पक्ष के 15 दिनों में पवित्र नदी या जलाशयों पर जाकर तर्पण किया जाता है लेकिन ऐसा संभव ना हो तो घर पर भी तर्पण कर सकते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 23, 2025, 08:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर बैठे बिना पंडित की मदद के खुद भी कर सकते हैं तर्पण, जान लें तरीका

Shradh Tarpan Vidhi: पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष के 15 दिन बहुत खास होते हैं. मान्‍यता है कि इस काल में पूर्वजों की आत्‍माएं पितृ लोक छोड़कर मृत्‍युलोक में आती हैं. इसलिए उनके निमित्‍त श्राद्ध-तर्पण आदि अनुष्‍ठान करते हैं. इसके लिए पंडित या पुरोहित की मदद ली जाती है. नदियों-जलाशयों में स्‍नान किया जाता है. लेकिन सभी के लिए रोजाना नदी के पास जाकर तर्पण करना संभव नहीं हो पाता है. कई बार पंडित भी नहीं मिल पाते हैं. ऐसे में निराश ना हों, घर पर भी बिना पुरोहित के तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य किए जा सकते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाया जा सकता है. इस साल 7 सितंबर से पितृ पक्ष शुरू हो रहे हैं जो कि 21 सितंबर तक चलेंगे. 

यह भी पढ़ें: 2 साल तक उफान पर रहेगा 3 राशि वालों का बैंक बैलेंस, चांदी के पाए पर चलकर शनि देंगे नोट ही नोट!

पितरों के लिए तर्पण 

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू धर्म में पितरों के लिए तर्पण कार्य करना बहुत जरूरी माना जाता है. वरना पितरों की क्षुधा शांत नहीं हो पाती है, जिससे वे नाराज हो जाते हैं. पितरों की नाराजगी घर में अशांति, दुख, गरीबी, बाधाएं लाती हैं. घर के विवाह योग्‍य लड़का-लड़की भी कुंवारे रह जाते हैं, संतान प्राप्ति में समस्‍या आती है. काम सफल नहीं होते हैं. लिहाजा पितरों की प्रसन्‍नता के लिए पितृ पक्ष में श्राद्ध- तर्पण करना चाहिए. 

अगर पुरोहित न मिले और घर पर तर्पण कर रहे हैं तो घर के बुजुर्ग या किसी जानकार से मार्गदर्शन ले लें. फिर घर में ही तर्पण करें. कुछ लोग पूरे 15 दिन ये अनुष्‍ठान करते हैं. वहीं ज्‍यादातर लोग जिस दिन पूर्वज का निधन हुआ था, उस तिथि के दिन श्राद्ध तर्पण करते हैं. यदि पूर्वज के निधन की तिथि पता ना हो तो आप पितृ पक्ष के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: शनि अमावस्‍या पर अशुभ षडाष्‍टक योग, 4 राशि वालों के करियर में आएंगे बड़े बदलाव, पढ़ें राशिफल

घर पर तर्पण करने की सरल विधि 

सुबह जल्‍दी स्‍नान करके साफ कपड़े या धोती पहनें. घर में एक साफ जगह चुनें. वहीं रोजाना तर्पण करें. फिर एक तांबे या पीतल के लोटे में गंगाजल या साफ पानी लें. उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाएं. अपने हाथ में जल लेकर, अपने पितरों का ध्यान करें और मन में यह संकल्प लें, "मैं अपने पितरों का तर्पण कर रहा हूं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले." फिर सीधे हाथ की ओर से जल गिराते हुए भगवान विष्णु को जल अर्पित करें.

इसके बाद, अपने पितरों का नाम लेते हुए दोनों हाथों की अंजलि में जल लेकर, धीरे-धीरे उसे गिराएं. इस दौरान आप 'ॐ पितृ देवतायै नमः' मंत्र का जाप करें. जल गिराते समय अपनी आंखों को बंद करके अपने पितरों का ध्यान करें.

तर्पण के बाद, किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं. यदि ये संभव ना हो तो पूरी भोजन सामग्री जैसे आटा, चावल, दाल, शक्‍कर, घी और सब्जियों आदि का दान करें. गाय, कुत्‍ते, चीटी, कौए को भोजन दें. पितृ पक्ष के दौरान तामसिक चीजों का सेवन ना करें. तर्पण मंत्र पढ़ें - 'ऊं पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वाहा।।
ऊं तत्पुरुषाय विद्महे, महामृत्युंजय धीमहि, तन्नो पितृ प्रचोदयात्।।' 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

TAGS

Pitru paksha

Trending news

Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: 29 अगस्त को चीन-जापान जाएंगे PM Modi, टैरिफ वॉर के बीच दौरा अहम
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: 29 अगस्त को चीन-जापान जाएंगे PM Modi, टैरिफ वॉर के बीच दौरा अहम
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
DNA
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
Jagdeep Dhankhar
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
rekha gupta
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
;