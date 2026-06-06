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Astro Tips: करते हैं कपड़े का व्यापार, नहीं बढ़ रही आमदनी; खास एस्ट्रो उपाय आएंगे काम

Astro Tips for Cloth Business: कपड़े का व्यापार मुख्य रूप से शुक्र ग्रह से जुड़ा है. ऐसे में इस ग्रह को मजबूत कर बिजनेस में आर्थिक उन्नति हासिल की जा सकती है. शुक्र ग्रह को मजबूत कर बिजनेस की तरक्की के उपाय जानिए.

Written ByDipesh Thakur
Published: Jun 06, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:43 PM IST
Astro Tips: करते हैं कपड़े का व्यापार, नहीं बढ़ रही आमदनी; खास एस्ट्रो उपाय आएंगे काम

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Dipesh Thakur

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र और धर्म-अध्यात्म में इनकी गहरी रूचि है और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है. इन्होंने संस्कृत साहित्य विषय से स्नातक के बाद पत्रकारिता और जनसंचार विषय से स्नातकोत्तर किया, जिसमें इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त है. 

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