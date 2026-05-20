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Hindi Newsधर्मSphatik Shivling: घर में स्फटिक का शिवलिंग रखने से पहले जान लीजिए खास नियम, सुख-समृद्धि के साथ बढ़ेगी धन-दौलत

Sphatik Shivling: घर में स्फटिक का शिवलिंग रखने से पहले जान लीजिए खास नियम, सुख-समृद्धि के साथ बढ़ेगी धन-दौलत

Sphatik Shivling: शिवलिंग को देवाधिदेव महादेव का प्रतीक माना गया है. आमतौर पर लोग किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा-अर्चना करते हैं लेकिन स्फटिक शिवलिंग को घर में स्थापित करके भी भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 20, 2026, 02:04 PM IST
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Sphatik Shivling: घर में स्फटिक का शिवलिंग रखने से पहले जान लीजिए खास नियम, सुख-समृद्धि के साथ बढ़ेगी धन-दौलत

Sphatik Shivling: सनातन धर्म में शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है. खासतौर पर सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा के लिए शिवलिंग की पूजा की जाती है. मान्यता है कि शिवलिंग की विधिवत पूजा-अर्चना करने से हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं. शिवजी की विशेष कृपा पाने के लिए लोग अपने घर में भी शिवलिंग की स्थापना करते हैं. शास्त्रों में स्फटिक शिवलिंग को बेहद प्रभावशाली माना गया है.लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में स्फटिक शिवलिंग की स्थापना करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है. आइए, जानते हैं कि घर में स्फटिक शिवलिंग स्थापित करने के लिए किन खास नियमों का पालन करना चाहिए.

घर में कहां स्थापित करें स्फटिक शिवलिंग

शास्त्रों के अनुसार, घर में स्फटिक शिवलिंग की स्थापना ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व की दिशा में करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि यह दिशा अत्यंत शुभ और पवित्र मानी गई है. मान्यता है कि घर की इस दिशा में स्फटिक का शिवलिंग स्थापित करने से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है. 

किस आसार का होना चाहिए स्फटिक शिवलिंग?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर में छोटे आसार का भी शिवलिंग स्थापित करना चाहिए. कहा जाता है कि घर में 4-6 इंच का शिवलिंग स्थापित करना शुभ है. घर के ईशान कोण में अधिकमत 12 इंच तक के शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है. इससे बड़े आकार के शिवलिंग की स्थापना मंदिरों में की जाती है.

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किस दिन स्थापित करना चाहिए स्फटिक शिवलिंग?

शास्त्रों के मुताबिक, घर में शिवलिंग की स्थापना करने के लिए सोमवार का दिन अत्यंत शुभ माना गया है. खासतौर पर सावन के महीने में इस शिवलिंग की स्थापना बेहद लाभकारी होता है. इसके अलावा शिवलिंग की स्थापना करने में शुद्धता का खास ख्याल रखना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: अनुष्ठान की समाप्ति पर क्यों की जाती है पुष्पांजलि? जानें इसके नियम और फायदे

कैसे करें स्फटिक शिवलिंग की पूजा?

घर में स्फटिक शिवलिंग की स्थापना करने करने के बाद उसकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए. इस दौरान सबसे पहले शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें. इसके बाद शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल अर्पित करें. पूजन के दौरान ओम् नमः शिवाया का जाप करते रहना चाहिए. इतना करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं. ध्यान रहे कि शिवलिंग पर उल्टा बेलपत्र चढ़ाया जाता है. इसके बाद शिवलिंग पर सफेद फूल, चंदन का लेप अर्पित करें. फिर, धूप-दीप से शिवलिंग की आरती करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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