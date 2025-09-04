Surya Yantra: घर में इस यंत्र को लगाने से सोने सी चमक उठेगी किस्मत, जॉब में होगी दिन-रात तरक्की

How to Install Surya Yantra: सूर्य को धरती पर जीवन का आधार माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र में इसे नवग्रहों का राजा कहा गया है. किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होने पर जीवन में तेजी से प्रगति होती है, भाग्य का द्वार खुलता है और कार्यों में सफलता मिलती है. इसके साथ ही व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होता है और समाज में उसका मान-सम्मान बढ़ता है. वास्तु शास्त्र में भी सूर्यदेव की इसी शक्ति को ध्यान में रखकर सूर्य यंत्र की स्थापना का महत्व बताया गया है. मान्यता है कि घर में सूर्य यंत्र रखने से भाग्य मजबूत होता है, नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलती है और जीवन में रुकावटें कम होती हैं.

क्यों महत्वपूर्ण है सूर्य यंत्र?

सूर्य ब्रह्मांड का ऐसा तारा है, जिसके चारों ओर ग्रह-नक्षत्र परिक्रमा करते हैं. पृथ्वी पर स्थित हर जीव-जंतु, पेड़-पौधे और वस्तुओं पर सूर्य की किरणों का प्रभाव पड़ता है. इसी कारण सूर्य यंत्र को विशेष रूप से शुभ माना गया है. अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में हो, तो सूर्य यंत्र की पूजा करने से ग्रह की नकारात्मकता कम होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

सूर्य यंत्र से जाग जाता है भाग्य

कभी-कभी कड़ी मेहनत के बावजूद अपेक्षित फल नहीं मिलता. ऐसी स्थिति में सूर्य यंत्र घर में लगाने से सोया हुआ भाग्य भी जाग सकता है. इसके प्रभाव से अटके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और सफलता के नए रास्ते खुलते हैं.

नौकरी में तरक्की दिलाने वाला उपाय

अगर आप नौकरी में लगातार प्रयास करने के बावजूद प्रमोशन या तरक्की नहीं पा रहे हैं, तो सूर्य यंत्र का प्रयोग शुभ रहेगा. इसे पूजा घर या स्टडी टेबल पर स्थापित करके रोज पूजा करने से करियर में तरक्की होती है और उच्च पद प्राप्ति के योग बनते हैं.

व्यवसाय में लाभ का कारक

जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस में उन्नति की कामना रखते हैं, उनके लिए सूर्य यंत्र बेहद लाभकारी है।. ऑफिस या व्यापारिक दस्तावेज रखने वाली जगह पर सूर्य यंत्र स्थापित करके नियमित पूजा करने से लाभ और सफलता मिलती है.

वास्तुदोष निवारण में सूर्य यंत्र

घर से नकारात्मक ऊर्जा और वास्तुदोष को दूर करने के लिए तांबे की प्लेट पर अंकित सूर्य यंत्र स्थापित करना शुभ होता है. इसके प्रभाव से घर में सकारात्मक वातावरण बनता है और भय, चिंता व असुरक्षा जैसी समस्याएं समाप्त होती हैं.

