New Year 2023 Astro Tips: साल के पहले दिन खरीदकर घर ले आएं ये 5 शुभ चीजें, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की सालभर बरसेगी कृपा

How to please Goddess Lakshmi in New Year 2023: आज साल का पहला दिन है. कहा जाता है कि जो काम पहले दिन किया जाता है, वही सालभर होता रहता है. यही वजह है कि हर कोई साल के पहले दिन को सुख-शांति के साथ बिताना चाहता है. जिससे पूरे साल उसके घर सुख-समृद्धि बनी रहे. आज हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें साल के पहले दिन घर पर लाने से सालभर मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) की कृपा बरसती रहती है. आइए जानते हैं कि वे चीजें कौन सी हैं.

नए साल पर घर ले आएं ये चीजें

स्फटिक की माला

स्फटिक का संबंध में शुक्र ग्रह से माना जाता है. यह मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) के वैभव का प्रतीक है. आप आज स्फटिक की माला लाकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें. ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने जातक को खूब सारा आशीर्वाद देती हैं.

चारमुखी घी का दीपक

मां लक्ष्मी की आराधना के लिए उनकी प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए. इसके लिए साल के पहले दिन चारमुखी दीपक खरीदकर लाना चाहिए. शाम को विधि-विधि विधान के साथ मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) की आराधना के बाद इसे घर में बने मंदिर में प्रज्वलित किया जाना चाहिए.

मां लक्ष्मी के भाई शंख

शंख को मां लक्ष्मी का भाई माना जाता है. मान्यता है कि जहां पर शंख होता है, वहां पर मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) भी अवश्य विराजमान होती हैं. अत: आपको भी आज सफेद रंग का शंख खरीदकर लाना चाहिए. इसे अपने घर में बने पूजा स्थान पर रखें और साथ में मोर पंख भी लगाएं.

दुनिया के आराध्य श्रीहरि विष्णु

मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) दुनिया के स्वामी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं. जहां पर भी भगवान विष्णु विराजमान होते हैं, वहां पर मां लक्ष्मी निश्चित रूप से वास करती हैं. इसलिए आप आज भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा लाकर घर में बने मंदिर में स्थापित करें. इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

गुलाब की सुगंध

गुलाब का फूल मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है. मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) को रोजाना गुलाब का फूल अर्पित करने से नौकरी-कारोबार में तरक्की होती है और लिया हुआ कर्ज जल्दी जल्दी घटने लगता है. इस उपाय को करने से बीमारियों से निजात मिलती है और अधूरे कार्य अपने पक्ष में सॉल्व होने लगते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

