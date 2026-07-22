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Budhwar Ke Upay: बुधवार को कैसे करें गणेश जी को प्रसन्न, जानें कार्यों की सिद्धि के लिए क्या करें क्या नहीं

Wednesday Remedies: बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है. ऐसे में इस दिन गणेश जी को कैसे प्रसन्न करें और इस दिन क्या करें और क्या नहीं, आइए जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 22, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:29 PM IST
Budhwar Ke Upay: बुधवार को कैसे करें गणेश जी को प्रसन्न, जानें कार्यों की सिद्धि के लिए क्या करें क्या नहीं
Image Credit: Pexels.com

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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