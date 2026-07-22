/Budhwar Ke Upay: बुधवार को कैसे करें गणेश जी को प्रसन्न, जानें कार्यों की सिद्धि के लिए क्या करें क्या नहीं

Budhwar Ke Upay: सनातन धर्म में बुधवार के दिन का बड़ा महत्व बताया गया है. भगवान गणेश को समर्पित इस दिन को अति शुभ माना जाता है. विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता गणेश जी की उपासना के लिए यह दिन समर्पित है. जीवन की बाधाओं के अंत और कार्यों की सफलता के लिए अगर बुधवार के दिन गणेश जी को प्रसन्न कर दे साथ ही इस बात पर ध्यान दें कि कौन से काम बुधवार को करें और कौन से नहीं तो अति शुभ प्रभाव दिखने लगेगा.
बुद्धि, वाणी और अच्छा व्यापार के दाता गणेश जी को समर्पित बुधवार के दिन कुछ कार्यों को करना शुभ माना जाता है तो कुछ कार्यों की मनाही होती है. आइए इस बारे विस्तार से जानें ताकि विघ्न बाधाओं से दूर रह सकें और भगवान गणेश का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सके.
बुधवार की सुबह को स्नान करें और फिर गणेश जी की विधि-विधान से पूजा करें. दूर्वा, सिंदूर, लाल पुष्प और मोदक गणेश जी को अर्पित करें. गणेश जी के मंत्र का जाप करें, मंत्र है- "ॐ गं गणपतये नमः". मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से जीवन की सभी बाधाओं का अंत हो सकता है और बुद्धि में वृद्धि होगी.
बुधवार बुध ग्रह का दिन है और इसका संबंध हरे रंग से है. मान्यतानुसार हरे रंग के कपड़े अगर बुधवार के दिन पहनें तो सभी कार्यों की सिद्धि होने लगेगी और बुध ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होगी. जिससे व्यापार में लाभ के रास्ते खुलेंगे.
बुधवार को हरी चीजों का दान करें. जैसे, मूंग, हरी सब्जियां, हरा चारा से लेकर अध्ययन सामग्री. ऐसे दीन से पुण्य की प्राप्ति होगी और गणेश जी प्रसन्न होंगे.
अगर नए व्यापार, शिक्षा, नौकरी या फिर अन्य को शुभ कार्य को शुरू करना है तो बुधवार के दिन ही करें. कार्य किसी बाधा के कार्य प्रारंभ होंगे और संपन्न भी हो जाएंगे.
बुध ग्रह वाणी का ग्रह है. ऐसे में इस दिन किसी का अपमान न करें और न ही कटु वचन बोले, अनावश्यक विवाद में न पड़ें.
धार्मिक मान्यता है कि भगवान गणेश विनम्रता और सरल स्वभाव से प्रसन्न होते हैं। इसलिए बुधवार को क्रोध, अहंकार और नकारात्मक सोच से बचना चाहिए।
कई धार्मिक मान्यताओं की मानें को बुधवार के दिन किसी से भी धन उधार में न लें और दें.
कुछ धार्मिक परंपराओं के अनुसार बुधवार के दिन अगर बहुत जरूरी न हो तो लंबी यात्रा न करें और अगर करें तो भगवान गणेश का स्मरण करके ही घर से निकलें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)