Maa Lakshmi: जिन लोगों में होती हैं ये 5 खराब आदतें, उनसे हमेशा नाराज रहती हैं मां लक्ष्मी; बर्बाद होने में नहीं रहती कोई कसर

How to please Maa Lakshmi: मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है. मान्यता है कि मां लक्ष्मी जिस जातक पर प्रसन्न हो जाएं, उसकी जिंदगी में वारे-न्यारे हो जाते हैं और उसे किसी बात की कमी नहीं रहती. यही वजह है कि हर व्यक्ति अपने-अपने तरीकों से मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश में रहता है. हालांकि सभी लोगों को इन प्रयासों में कामयाबी नहीं मिलती और काफी लोग असफल रह जाते हैं. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिस इंसान के अंदर 5 खास बुरी आदतें हों, उनसे मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) हमेशा प्रसन्न रहती हैं. अगर आप भी मां लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं तो अपने अंदर भी झांककर देख लें कि कहीं इनमें से कोई बुरी आदत आपमें तो नहीं है.

अपशब्दों का इस्तेमाल करना

कई लोगों को बात-बात में गाली-गलौच या अपशब्दों का इस्तेमाल करने की आदत होती है. वे बड़े-बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते और उनसे उल्टा बोलते हैं. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों में यह अवगुण होता है, मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) हमेशा उससे दूर-दूर रहती हैं. ऐसे लोग समाज में हमेशा तिरस्कार और गरीबी झेलते हैं.

मैले कपड़े पहनने वाले लोगों से दूरी

जो लोग गंदे रहते हैं और हमेशा मैले कपड़े पहने रहते हैं, उनसे मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) हमेशा नाराज रहती हैं. ऐसे लोग खुद तो बीमार होते ही हैं, साथ ही दूसरों में भी बीमारी बांटते हैं. ऐसे लोगों के पास कभी पैसा नहीं टिकता और वे गरीबी भोगने को मजबूर होते हैं.

आलसी और ज्यादा सोने वाले लोग

जो लोग स्वभाव से आलसी होते हैं और बहुत ज्यादा सोते हैं, उन्हें कभी भी मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) का आशीर्वाद नहीं मिलता है. ऐसे लोगों की आमदनी खर्चों के मुकाबले बहुत कम होती है और पैसा उनके हाथ में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है. ऐसे लोग हमेशा आर्थिक तंगी को झेलते हैं.

गंदे माहौल में रहने वालों से नाराज

ज्योतिष शास्त्र (Astrology Tips for Maa Lakshmi) के मुताबिक जो लोग गंदे घरों या मोहल्लों में रहते हैं, वहां पर भी मां लक्ष्मी (Maa Lakshmi) का कभी आगमन नहीं होता है. ऐसे लोग पैसों की कमी झेलने के साथ ही बीमारियों का भी सामना करते हैं. उनका पूरा जीवन गरीबी में गुजरता है और समाज में भी कोई सम्मान नहीं मिल पाता है.

सुबह-शाम दीपक न जलाने वाले

सनातन धर्म में दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि जो लोग घर के मंदिर में सुबह-शाम दीपक जलाते हैं, वहां पर मां लक्ष्मी स्थाई आवास बना लेती हैं. वहीं दीपक न जलाने वाले लोग मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से महरूम हो जाते हैं. ऐसे लोगों के बनते हुए काम भी अटकने लगते हैं.

