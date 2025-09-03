Gemstone: किस्मत का दरवाजा खोल देता है ये रत्न, कुंडली का सूर्य होगा मजबूत तो हीरे सी चमक उठेगी तकदीर

Ruby ​​Gemstone: हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में तरक्की हो, सम्मान मिले और आत्मविश्वास बना रहे. ऐसे में अगर कोई रत्न भाग्य को संवारने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक हो सकता है, तो उसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए. माणिक्य रत्न (Ruby) ऐसा ही एक अद्भुत और प्रभावशाली रत्न है, जो सूर्य ग्रह से संबंधित माना जाता है. सही व्यक्ति द्वारा उचित विधि से धारण किए जाने पर यह रत्न किस्मत का रुख बदल सकता है. चूंकि, माणिक सूर्य का रत्न है, इसलिए इस रत्न को धारण करने से कुंडली का सूर्य मजबूत होता है. जब किसी जातक की कुंडली का सूर्य मजबूत होता है तो, उसे जीवन के हर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सफलता मिलती है. आइए जानते हैं कि सूर्य का रत्न माणिक्य कैसे धारण किया जाता है.

माणिक्य रत्न क्या है?

माणिक्य एक मूल्यवान और चमकदार रत्न है, जो लाल से गुलाबी रंग के बीच पाया जाता है. इसका तेजस्वी स्वरूप जितना आकर्षक दिखता है, इसका प्रभाव उतना ही प्रबल होता है. ज्योतिष के अनुसार यह रत्न सूर्य का प्रतीक है. सूर्य से जुड़ी ऊर्जा व्यक्ति में आत्मबल, सम्मान, आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता को प्रबल बनाती है. माणिक्य को धारण करना सूर्य की ऊर्जा को शरीर और जीवन में सीधे रूप से लाने का साधन माना जाता है.

माणिक्य पहनने के फायदे

यह रत्न व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और उसे अपने विचार निडर होकर व्यक्त करने की क्षमता देता है. सामाजिक और पेशेवर क्षेत्र में प्रतिष्ठा और आदर प्राप्त करने में सहायक है. सूर्य को पिता का प्रतीक माना गया है, इसलिए यह पिता से जुड़े रिश्तों को बेहतर बनाता है. यह रत्न राजनीति, प्रशासन, शिक्षा या जिम्मेदारी वाले पदों पर कार्यरत लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी. आंखों, हड्डियों और हृदय से जुड़ी समस्याओं में सुधार ला सकता है. विशेषकर आंखों, हड्डियों और हृदय से जुड़ी समस्याओं में सुधार ला सकता है.

किन लोगों को माणिक्य नहीं पहनना चाहिए?

जिनकी कुंडली में लग्न कन्या, तुला, मिथुन या कुंभ है, उनके लिए यह रत्न हानिकारक साबित हो सकता है. उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को इसे पहनने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लेनी चाहिए. शनि से जुड़े कार्य, जैसे लोहा, पेट्रोलियम, खनिज या मशीनरी का व्यवसाय करने वालों को माणिक्य से परहेज करना चाहिए. पिता से गंभीर मतभेद रखने वाले लोगों के लिए भी यह रत्न प्रतिकूल परिणाम ला सकता है.

माणिक्य धारण करने की विधि

रत्न बिल्कुल साफ और पारदर्शी होना चाहिए. इसे सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वाना शुभ माना जाता है. रविवार के दिन, दोपहर लगभग 12 बजे, इसे अनामिका (रिंग फिंगर) में धारण करना श्रेष्ठ है. पहनने से पहले गंगाजल से धोकर सूर्य देव को अर्घ्य दें, फिर लाल कपड़े पर रखकर मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करें.

किन रत्नों के साथ माणिक्य नहीं पहनना चाहिए?

नीलम, गोमेद, हीरा और ओपल इसके साथ नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये रत्न इसके प्रभाव को कमजोर कर सकते हैं या विपरीत असर डाल सकते हैं. जबकि, पुखराज के साथ माणिक्य पहनना शुभ और लाभकारी माना गया है.

