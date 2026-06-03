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Hindi Newsधर्मराजमहल की एक दासी के गर्भ से कैसे हुआ सबसे बड़े ज्ञानी का जन्म? जानें विदुर के जन्म की वो रहस्यमयी कहानी

राजमहल की एक दासी के गर्भ से कैसे हुआ सबसे बड़े ज्ञानी का जन्म? जानें विदुर के जन्म की वो रहस्यमयी कहानी

Vidur Story: ये कथा बताती है कि महात्मा विदुर वास्तव में न्याय के देवता यमराज के अवतार थे, जिन्हें ऋषि माण्डव्य के श्राप के कारण एक दासी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा था. यही वजह थी कि परम ज्ञानी और नीतिवान होने के बावजूद वे कभी हस्तिनापुर के राजा नहीं बन सके और आजीवन राजगद्दी से दूर रहे.

Written By  harsh singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 01:22 PM IST
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राजमहल की एक दासी के गर्भ से कैसे हुआ सबसे बड़े ज्ञानी का जन्म? जानें विदुर के जन्म की वो रहस्यमयी कहानी

Vidur Story: महाभारत में अगर नीति, धर्म और न्याय का सबसे बड़ा ज्ञाता किसी को माना जाता है तो वो महात्मा विदुर हैं. उनकी बुद्धिमत्ता और निष्पक्ष सोच की चर्चा आज भी की जाती है. हालांकि इतना विद्वान और योग्य होने के बावजूद वे कभी हस्तिनापुर के राजा नहीं बन सके. इसके पीछे एक बेहद रोचक और धार्मिक कथा जुड़ी हुई है.

मान्यता है कि विदुर कोई साधारण मनुष्य नहीं थे. वे स्वयं न्याय के देवता यमराज के अवतार थे. एक ऋषि के श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा. यही कारण था कि उनका जीवन सामान्य राजकुमारों से बिल्कुल अलग रहा और वे राजगद्दी से दूर रह गए.

ऋषि माण्डव्य को समझ लिया था चोर

महाभारत के आदि पर्व में ऋषि माण्डव्य की कथा का उल्लेख मिलता है. कहा जाता है कि एक बार कुछ चोरों का पीछा करते हुए सैनिक ऋषि माण्डव्य के आश्रम तक पहुंच गए. भ्रम की स्थिति में सैनिकों ने ऋषि को भी चोर समझ लिया और उन्हें पकड़कर कठोर दंड दे दिया. निर्दोष होने के बावजूद उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया. अपनी तपस्या और योगबल के कारण ऋषि के प्राण तो बच गए, लेकिन इस अन्याय ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया. बाद में उन्होंने यमराज से पूछा कि आखिर उन्हें इतनी बड़ी सजा किस अपराध के कारण मिली.

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यमराज को कैसे मिला था श्राप?

यमराज ने बताया कि बचपन में उन्होंने एक छोटे जीव को कष्ट पहुंचाया था और उसी कर्म का फल उन्हें मिला है. ये सुनकर ऋषि माण्डव्य क्रोधित हो गए. उन्होंने कहा कि बचपन में अज्ञानता में हुई छोटी गलती के लिए इतना बड़ा दंड देना उचित नहीं है. इसके बाद उन्होंने यमराज को श्राप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा. इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में अवतार लिया. यही वजह है कि विदुर का जन्म राजपरिवार में होते हुए भी राजकुमार की तरह नहीं माना गया.

उधर हस्तिनापुर में राजा विचित्रवीर्य की संतान न होने से वंश संकट खड़ा हो गया था. माता सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को बुलाकर वंश आगे बढ़ाने का अनुरोध किया. सबसे पहले रानी अंबिका वेदव्यास के पास गईं, लेकिन उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं. इसके परिणामस्वरूप धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो जन्म से नेत्रहीन थे. दूसरी रानी अंबालिका भय के कारण पीली पड़ गईं. उनके गर्भ से पांडु का जन्म हुआ, जो कमजोर स्वास्थ्य वाले थे.

जब एक और योग्य संतान की आवश्यकता महसूस हुई, तब रानी ने स्वयं जाने के बजाय अपनी बुद्धिमान और शांत स्वभाव की दासी को भेज दिया. दासी महर्षि वेदव्यास के तेज से बिल्कुल नहीं डरी. उसने पूरे सम्मान और धैर्य के साथ उनका सामना किया. महर्षि उससे प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि उसके गर्भ से अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण और न्यायप्रिय पुत्र जन्म लेगा. बाद में उसी पुत्र का नाम विदुर पड़ा. विदुर ने अपने ज्ञान, नीति और धर्म के बल पर पूरे महाभारत काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आज भी उनकी विदुर नीति को जीवन में सही मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ माना जाता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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