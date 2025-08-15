द्वापर युग में कैसा था देवकी और वसुदेव का जीवन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर जरूर जान लें ये पौराणिक कथा

Janmashtami 2025 Mythological Story: देवकी और वसुदेव की जीवनगाथा केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि असीम त्याग, अटूट विश्वास और धैर्य की प्रेरणादायक मिसाल है. मथुरा के राजा कंस को एक भविष्यवाणी ने भयभीत कर दिया था- कहा गया था कि उसकी मृत्यु, उसकी बहन देवकी की आठवीं संतान के हाथों होगी. इस भय ने उसे इतना निर्दयी बना दिया कि उसने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया और उनके सात बच्चों को जन्म लेते ही निर्ममता से मार डाला. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर द्वापर युग में देवकी और वसुदेव का जीवन कैसा था.

विवाह और भविष्यवाणी की शुरुआत

मथुरा के क्रूर शासक कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंश के राजा वसुदेव से हुआ. विवाह के बाद, जब वसुदेव अपनी पत्नी को अपने राज्य ले जा रहे थे, कंस स्वयं रथ चला रहा था. तभी आकाशवाणी हुई- "हे कंस! जिस बहन को तू खुशी से विदा कर रहा है, उसकी आठवीं संतान तेरा अंत करेगी." भविष्यवाणी सुनते ही कंस ने देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली. वसुदेव ने उसे समझाकर शांत किया और वचन दिया कि देवकी की प्रत्येक संतान वह स्वयं कंस को सौंप देंगे. कंस ने उनकी जान तो बख्श दी, पर दोनों को तुरंत कारागार में बंद कर दिया.

छह संतानों का दर्दनाक अंत

कारागार में बंद रहते हुए, देवकी ने एक-एक कर छह पुत्रों को जन्म दिया. हर बार वसुदेव ने अपना वचन निभाया और मासूम शिशुओं को कंस को सौंप दिया. कंस ने सभी को पत्थरों पर पटककर मार डाला. एक माता-पिता के लिए यह पीड़ा शब्दों से परे थी, पर उनकी आस्था और सहनशक्ति अडिग रही.

सातवीं संतान: बलराम का अद्भुत आगमन

जब देवकी सातवीं संतान की गर्भवती हुईं, भगवान विष्णु की माया से वह गर्भ, गोकुल में रह रही वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया. यही बालक आगे चलकर बलराम कहलाया. यह दिव्य घटना संकेत थी कि भगवान की योजना अब पूर्ण होने वाली है.

आठवीं संतान: श्रीकृष्ण का जन्म

भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी की आधी रात को देवकी ने अपनी आठवीं संतान को जन्म दिया- वे स्वयं भगवान विष्णु थे. उसी क्षण कारागार के दरवाजे खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और दिव्य आवाज ने वसुदेव को आदेश दिया कि इस बालक को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ आएं. वसुदेव ने भारी मन से पुत्र को टोकरी में रखा, घनघोर वर्षा और उफनती यमुना पार की और बालक को गोकुल में सुरक्षित छोड़कर यशोदा की नवजात कन्या को लेकर कारागार लौट आए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)