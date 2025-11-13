Advertisement
trendingNow13000228
Hindi Newsधर्म

पितृ दोष के प्रकोप से कैसे छिन जाता है भाग्य, वैभव और संतान का सुख, जानें क्या कहते हैं शास्त्र-पुराण

 Pitru Dosh Effects: अक्सर देखा गया है कि कई लोगों की कुंडली में राजयोग तो होता है, लेकिन पितृदोष के कारण उसका संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता. आइए जानते हैं  पितृ दोष के कारण और निवारण.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 13, 2025, 01:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पितृ दोष के प्रकोप से कैसे छिन जाता है भाग्य, वैभव और संतान का सुख, जानें क्या कहते हैं शास्त्र-पुराण

Pitru Dosh Effects and Upay: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कई बार व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता के बावजूद संतान सुख या सफलता से वंचित रह जाता है. इसका प्रमुख कारण पितृदोष या सर्प शाप भी हो सकता है. जन्मकुंडली में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति इस दोष की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है. पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में शुभ ग्रह भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते. अशुभ ग्रहों की दशा में उसे गहन कष्टों का सामना करना पड़ता है, जबकि शुभ ग्रहों की स्थिति में भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होते. पितृदोष के प्रभाव से परिवार का सौभाग्य धीरे-धीरे दुर्भाग्य में बदल जाता है और व्यक्ति को बिना किसी कारण रोग, शोक, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है.

पितृदोष के कारण संतान सुख में बाधा

जन्मकुंडली में कुछ विशेष योग ऐसे होते हैं जो पितृशाप या मातृशाप के कारण संतान सुख में रुकावट का संकेत देते हैं. यदि कुंडली में ये विशेष योग बनते हैं, तो संतान से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. पंचम भाव में तुला राशि का सूर्य हो और पंचमेश शनि के नवांश में स्थित हो. पंचम भाव पाप ग्रहों से पीड़ित हो या पापकर्तरी योग से युक्त हो. पंचम भाव में स्वगृही सूर्य और गुरु हों और उन पर पाप दृष्टि पड़ती हो. आठवें भाव में सूर्य, पांचवें भाव में शनि, तथा पंचमेश राहु के साथ हो. अष्टमेश और दशमेश पंचम भाव में तथा व्ययेश लग्न में स्थित हों. 

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा अगर पंचमेश चंद्रमा नीच का हो, चंद्रमा पाप ग्रहों के बीच में हो और चतुर्थ व पंचम भाव पाप ग्रहों से युक्त हों. ऐसी स्थिति में मातृशाप के कारण संतान बाधा मानी जाती है. पंचमेश चंद्रमा, राहु, शनि और मंगल के साथ हो. चतुर्थेश मंगल हो और वह राहु व शनि के साथ स्थित हो. लग्न में सूर्य और चंद्रमा हों, चतुर्थेश आठवें भाव में, पंचमेश और लग्नेश छठे भाव में, तथा दशमेश या षष्ठेश लग्न में हो. राहु, सूर्य, मंगल और शनि क्रमशः प्रथम, पंचम, षष्ठ और अष्टम भाव में हों और लग्नेश त्रिक भाव में हो. राहु, मंगल और गुरु यदि षष्ठ और अष्टम भावों में हों तथा पंचम भाव में चंद्रमा हो, तो यह भी संतान बाधा का संकेत देता है.

यह भी पढ़ें: घर में पैसों की किल्लत से हैं परेशान? गुरुवार को अपनाएं ये हल्दी वाला उपाय, लग जाएगा धन का अंबार

पितृ दोष से मुक्ति के उपाय

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पितृगण देवताओं से भी अधिक कृपालु माने जाते हैं. यदि उन्हें श्राद्ध, तर्पण या दान-पुण्य के माध्यम से तृप्त किया जाए, तो वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने वंशजों पर कृपा करते हैं. पितृपक्ष के दौरान दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के नाम से दान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि यह दान सीधे पितरों तक पहुंचता है. श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए. जो वस्तुएं पितरों को प्रिय रही हों, उन्हें दान करना अत्यंत शुभ माना गया है. पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना और दूध मिश्रित जल अर्पित करना भी लाभकारी होता है. मान्यता है कि गंगा तट या पीपल वृक्ष के नीचे किया गया पितृ कर्म कई गुना अधिक फलदायी होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Pitra Dosha

Trending news

महिला डॉक्टर शाहीन का कोड नेम 'मैडम सर्जन', 'ऑपरेशन हमदर्द' का मिला जिम्मा, खुले राज
Shaheen Shahid
महिला डॉक्टर शाहीन का कोड नेम 'मैडम सर्जन', 'ऑपरेशन हमदर्द' का मिला जिम्मा, खुले राज
Delhi Blast: जैश के 13 ठिकानों पर CIK की छापोमारी, बारामूला पुलिस का सख्त एक्शन
Delhi blast
Delhi Blast: जैश के 13 ठिकानों पर CIK की छापोमारी, बारामूला पुलिस का सख्त एक्शन
Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
Delhi blast
Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
India House
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi blast
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi Blast Live Updates: अल-फलाह यूनिवर्सिटी निकली बिल्कुल फ्रॉड, आतंकियों का बन गई अड्डा! जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: अल-फलाह यूनिवर्सिटी निकली बिल्कुल फ्रॉड, आतंकियों का बन गई अड्डा! जानें पल-पल की अपडेट
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
ladakh china border
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
air force
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
DNA
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
DNA
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?