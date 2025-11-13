पितृ दोष के प्रकोप से कैसे छिन जाता है भाग्य, वैभव और संतान का सुख, जानें क्या कहते हैं शास्त्र-पुराण

Pitru Dosh Effects and Upay: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कई बार व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता के बावजूद संतान सुख या सफलता से वंचित रह जाता है. इसका प्रमुख कारण पितृदोष या सर्प शाप भी हो सकता है. जन्मकुंडली में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति इस दोष की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है. पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में शुभ ग्रह भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते. अशुभ ग्रहों की दशा में उसे गहन कष्टों का सामना करना पड़ता है, जबकि शुभ ग्रहों की स्थिति में भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होते. पितृदोष के प्रभाव से परिवार का सौभाग्य धीरे-धीरे दुर्भाग्य में बदल जाता है और व्यक्ति को बिना किसी कारण रोग, शोक, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है.

पितृदोष के कारण संतान सुख में बाधा

जन्मकुंडली में कुछ विशेष योग ऐसे होते हैं जो पितृशाप या मातृशाप के कारण संतान सुख में रुकावट का संकेत देते हैं. यदि कुंडली में ये विशेष योग बनते हैं, तो संतान से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. पंचम भाव में तुला राशि का सूर्य हो और पंचमेश शनि के नवांश में स्थित हो. पंचम भाव पाप ग्रहों से पीड़ित हो या पापकर्तरी योग से युक्त हो. पंचम भाव में स्वगृही सूर्य और गुरु हों और उन पर पाप दृष्टि पड़ती हो. आठवें भाव में सूर्य, पांचवें भाव में शनि, तथा पंचमेश राहु के साथ हो. अष्टमेश और दशमेश पंचम भाव में तथा व्ययेश लग्न में स्थित हों.

इसके अलावा अगर पंचमेश चंद्रमा नीच का हो, चंद्रमा पाप ग्रहों के बीच में हो और चतुर्थ व पंचम भाव पाप ग्रहों से युक्त हों. ऐसी स्थिति में मातृशाप के कारण संतान बाधा मानी जाती है. पंचमेश चंद्रमा, राहु, शनि और मंगल के साथ हो. चतुर्थेश मंगल हो और वह राहु व शनि के साथ स्थित हो. लग्न में सूर्य और चंद्रमा हों, चतुर्थेश आठवें भाव में, पंचमेश और लग्नेश छठे भाव में, तथा दशमेश या षष्ठेश लग्न में हो. राहु, सूर्य, मंगल और शनि क्रमशः प्रथम, पंचम, षष्ठ और अष्टम भाव में हों और लग्नेश त्रिक भाव में हो. राहु, मंगल और गुरु यदि षष्ठ और अष्टम भावों में हों तथा पंचम भाव में चंद्रमा हो, तो यह भी संतान बाधा का संकेत देता है.

पितृ दोष से मुक्ति के उपाय

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पितृगण देवताओं से भी अधिक कृपालु माने जाते हैं. यदि उन्हें श्राद्ध, तर्पण या दान-पुण्य के माध्यम से तृप्त किया जाए, तो वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने वंशजों पर कृपा करते हैं. पितृपक्ष के दौरान दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के नाम से दान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि यह दान सीधे पितरों तक पहुंचता है. श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए. जो वस्तुएं पितरों को प्रिय रही हों, उन्हें दान करना अत्यंत शुभ माना गया है. पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना और दूध मिश्रित जल अर्पित करना भी लाभकारी होता है. मान्यता है कि गंगा तट या पीपल वृक्ष के नीचे किया गया पितृ कर्म कई गुना अधिक फलदायी होता है.

