/जीते जी तय होता है आपका अगला जन्म, जानें कर्मों से कैसे मिलता है इंसान, पशु या पक्षी का शरीर

गरुड़ पुराण में हमारे आज के जीवन और मौत के बाद मिलने वाले अगले जन्म को लेकर बहुत ही चौंकाने वाली बातें बताई गई हैं. इस महाग्रंथ के अनुसार, हमारा अगला जन्म कैसा होगा, यह कोई लॉटरी का खेल नहीं है बल्कि यह हमारे आज के कर्मों से तय होता है.
हम अपने इस जीवन में जो भी अच्छे या बुरे काम करते हैं, उनका पूरा हिसाब किताब रखा जाता है. गरुड़ पुराण साफ कहता है कि इंसान जीते जी ही अपने अगले जन्म की तैयारी कर लेता है. आपके कर्म ही ये फैसला करते हैं कि आप मरने के बाद दोबारा इंसान बनेंगे, या फिर किसी पशु पक्षी की योनि में भटकेंगे.
धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग
ग्रंथ के अनुसार, जो लोग अपने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं और कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, उन्हें दोबारा मनुष्य का जीवन मिलता है. ऐसे पुण्य आत्माओं को अगले जन्म में एक अच्छे परिवार में जन्म लेने का मौका मिलता है, जहां उन्हें सुख सुविधाएं और मान सम्मान प्राप्त होता है.
लेकिन इसके उलट, जो लोग जीवन भर सिर्फ लालच, धोखाधड़ी, चोरी और दूसरों को सताने में लगे रहते हैं, उनका अगला जन्म बहुत कष्टकारी होता है. ऐसे लोगों को इंसानी चोला छोड़कर पशु या पक्षी के रूप में धरती पर आना पड़ता है.
गरुड़ पुराण में कर्मों के हिसाब से कुछ खास सजाएं और जन्म भी बताए गए हैं. जैसे, जो इंसान हमेशा दूसरों के अन्न या धन की चोरी करता है, वह अगले जन्म में चूहा या नेवला बनता है.
वहीं, जो लोग अपने माता पिता, गुरु या बुजुर्गों का अनादर करते हैं, उन्हें अगले जन्म में कौआ या कोई दूसरा ऐसा पक्षी बनना पड़ता है जिसे लोग देखना पसंद नहीं करते.
इसके अलावा, जो पुरुष हमेशा पराई महिलाओं पर बुरी नजर रखते हैं या किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, गरुड़ पुराण के मुताबिक वे अगले जन्म में भयानक अजगर या रेंगने वाले जीव बनते हैं.
इसी तरह, जो लोग बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, बिना मेहनत किए दूसरों की कमाई पर ऐश करते हैं, वे अगले जन्म में गधा या बैल बनते हैं ताकि वे कड़ी मेहनत का मतलब समझ सकें.
जो लोग अपने पद और ताकत का घमंड दिखाकर कमजोरों पर जुल्म करते हैं, उन्हें अगले जन्म में हिंसक पशु जैसे शेर या भेड़िया बनना पड़ता है, जहां उन्हें खुद सर्वाइवल के लिए दर दर भटकना पड़ता है.
गरुड़ पुराण यह समझाता है कि प्रकृति हर इंसान को उसके स्वभाव के हिसाब से ही अगला शरीर देती है. अगर आपका स्वभाव हिंसक है, तो आपको जानवर का शरीर मिलेगा और अगर आप शांत और परोपकारी हैं, तो आप फिर से इंसान बनेंगे.
यह पूरी व्यवस्था हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सुधारने के लिए बताई गई है. गरुड़ पुराण का असली संदेश यही है कि इंसान का शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए.
हम आज जो भी कर रहे हैं, वह हमारे आने वाले कल की नींव रख रहा है. इसलिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा अगला जन्म भी सुखद और बेहतर हो, तो हमें आज ही से अपने कर्मों को सुधारना होगा.
लोभ, मोह और नफरत को छोड़कर प्रेम और दया का रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि अंत में सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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