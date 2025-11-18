Advertisement
trendingNow13008794
Hindi Newsधर्म

मांगलिक दोष बन रहा है जीवन में रुकावट? ये संकेत मिलते ही समझ जाएं, तुरंत करें ये उपाय

Manglik Dosh: मांगलिक दोष कोई भयावह स्थिति नहीं है. समझदारी, सही परामर्श और संतुलित जीवनशैली से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है. आइए जानते हैं इस दोष को दूर करने के आसान उपाय.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 18, 2025, 02:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मांगलिक दोष बन रहा है जीवन में रुकावट? ये संकेत मिलते ही समझ जाएं, तुरंत करें ये उपाय

Manglik Dosh: मांगलिक दोष को लेकर वर्षों से कई तरह की धारणाएं प्रचलित हैं. कुछ लोग इसे परेशानी का कारण मानते हैं, तो कुछ इसे वैवाहिक जीवन में आने वाली चुनौतियों से जोड़ते हैं। वास्तव में यह दोष तब बनता है जब जन्म कुंडली में मंगल ऐसी स्थिति में बैठ जाता है, जहां उसका प्रभाव रिश्तों, मानसिक संतुलन या विवाह के योग पर पड़ता है. मांगलिक दोष एक ज्योतिषीय अवस्था है जो व्यक्ति के निजी जीवन में उतार-चढ़ाव ला सकती है, विशेष रूप से विवाह से जुड़े मामलों में. मांगलिक दोष होने पर व्यक्ति का स्वभाव सामान्य से थोड़ा अधिक उग्र या अस्थिर हो सकता है. कई बार गुस्सा जल्दी आता है, मन बेचैन रहता है और रिश्तों में तनाव की स्थिति बढ़ जाती है. परंतु यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर मांगलिक जातक के जीवन में बड़ी समस्या हो, ऐसा आवश्यक नहीं है. इसका प्रभाव पूरी तरह कुंडली में मंगल की सटीक स्थिति और अन्य ग्रहों के साथ उसके संबंधों पर निर्भर करता है. सबसे खास बात यह है कि मांगलिक दोष कोई स्थायी बाधा नहीं है. सही मार्गदर्शन, सकारात्मक सोच और कुछ सरल उपायों से इसके असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है. 

मांगलिक दोष के प्रमुख लक्षण

मांगलिक दोष का प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार और रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई दे सकता है. कुंडली में मांगलिक दोष होने पर आम तौर पर छोटी-सी बात पर भी गुस्सा बढ़ जाना, बातों को दिल पर लेकर देर तक चिंतित रहना, रिश्तों में अनचाही दूरी बनना, मन में बेचैनी और अस्थिरता का अनुभव, निर्णय लेने में कठिनाई, खासकर करियर से जुड़े मामलों में ये संकेत देखने को मिलते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

मांगलिक दोष के प्रभाव

अगर मंगल कुंडली के पहले भाव में स्थित हो, तो यह सीधे वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है. ऐसे मामलों में दंपति के बीच तनाव बढ़ सकता है, छोटी-छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं, गलतफहमी और मानसिक दूरी बढ़ने की संभावना रहती है, कुछ स्थितियों में रिश्ते में गंभीर विवाद या आक्रामकता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है.

करियर और आर्थिक स्थिति पर असर

मंगल की अशुभ स्थिति से करियर में रुकावटें, कार्य में देरी, आत्मविश्वास में कमी, आर्थिक दबाव बढ़ना जैसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं.

यह भी पढ़ें: भूमिपुत्र मंगल का दुर्लभ राजयोग, नौकरी-बिजनेस में 5 राशि वालों पर बरसेगा धन

मांगलिक दोष के आसान और कारगर उपाय

मंगलवार को दान- लाल दाल, लाल कपड़े, गुड़, मसालेदार भोजन या तामसिक रहित खाद्य पदार्थों का दान शुभ माना जाता है.

अनुशासित जीवनशैली- नियमित दिनचर्या, संयमित भोजन और शांत व्यवहार मंगल के प्रभाव को संतुलित करता है.

प्रार्थना और साधना- शांत मन से की गई पूजा, ध्यान और संयम तनाव को कम कर मांगलिक प्रभाव को हल्का करता है.

रत्न धारण- कई लोग मूंगा पहनते हैं, लेकिन इसे केवल योग्य ज्योतिषी की सलाह के बाद ही धारण करना चाहिए.

परिवार में संवाद- खुलकर बातचीत करना, गुस्से पर नियंत्रण और सकारात्मक माहौल बनाना सबसे प्रभावी उपायों में गिना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Manglik dosha

Trending news

'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
India News
'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
India News
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
Election Strategist Prashant Kishore
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी
Delhi blast
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
income tax
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
West Bengal
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
Delhi blast
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
Delhi Car Blast
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
Tamil Nadu
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा