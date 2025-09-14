Food Astro Tips: भोजन में अचानक गिर जाए मक्खी तो क्या मिलते हैं शुभ-अशुभ संकेत, कहीं आपको भी तो नहीं मिल रहे ये इशारे!

Is it auspicious or inauspicious to find fly in food: अक्सर ही ऐसा होता है कि हम खाने बैठें और खाने में मक्खी गिर जाती है. वैसे तो मक्खी को माता लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और घर के मंदिर में मक्खियों का आना संकेत देता है कि उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है लेकिन यही मक्खी जब भोजन में गिर जाती है तो इसके बुरे संकेत मिलते हैं. धन हानि से लेकर बीमारियों का घर में प्रवेश होने लगता है. ऐसा भी होता है कि अचानक मक्खी आकर भिनभिने लगती है और सीधे खाना में गिर जाती है. अब सवाल ये है कि भोजन में मक्खी गिरना शुभ होता है कि अशुभ. खाना में मक्खी का गिरना क्या संकेत देता है आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

भोजन में मक्खी या बाल गिरना क्या देता है संकेत?

शकुन शास्त्र के अनुसार, भोजन में अचानक मक्खी गर जाएं तो इससे घर में नकारात्मकता फैलती है. बीमारियां बढ़ने लगती हैं

वास्तु अनुसार, मक्खियां घर में नकारात्मकता तो साथ लेकर प्रवेश करती है. अगर यही खाने में गिर जाएं तो घर में लड़ाई-झगड़े, कलेश, तनाव का माहौल बना रहता है.

भोजन में मक्खी गिर जाए तो जीवन में दुर्भाग्य के प्रवेश होने का इशारा मिलता है. घर में दरिद्रता फैलती है.

शकुन शास्त्र की माने तो भोजन में अचानक मक्खी गिर जाए तो इससे बड़े अशुभ संकेत मिलते हैं जैसे धन हानि का संकेत मिलता है.

भोजन में मक्खी गिरने से काम में बाधा पड़ने का संकेत मिलता है. हर काम में देरी होने लगती है.

वास्तु अनुसार अगर घर में लगातार मक्खियां मर रही हैं तो इसका अर्थ है कि घर में अशांति बढ़ने वाली है और सदस्यों के बीच खटपट शुरू होने वाली है.

टोना-टोटके का मिलता है संकेत

टोने-टोटके में मक्खियों का इस्तेमाल भी खूब किया जाता है. ऐसे में अगर कोई मक्खी किसी खास व्यक्ति के पास जाएं और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाए तो समझ लें कि कोई कोई टोटका किया गया है. अचानक इस तरह की घटना होने पर सतर्क हो जाना चाहिए. हो सकता है मक्खी के जरिए बुरी नजर का घर में प्रवेश हुआ हो. मक्खी का किसी व्यक्ति के पास आकर गिरना तंत्र-मंत्र का संकेत भी देता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

