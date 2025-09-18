पितृ पक्ष में पड़ जाए जन्मदिन तो मनाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं शास्त्र-पुराणों के जानकार

Pitru Paksha Birthday Rituals: सनातन परंपरा में पितृ पक्ष को पूर्वजों की स्मृति और उनके तर्पण का विशेष समय माना गया है. इस 16 दिनों की अवधि में लोग अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं. शास्त्रों में इसे आत्मा की शांति और पारिवारिक समृद्धि से जोड़कर देखा गया है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में एक सवाल होता है कि क्या जन्मदिन अगर पितृ पक्ष में पड़ जाए तो मनाना चाहिए या नहीं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष में अगर किसी व्यक्ति का जन्मदिन पड़ जाए तो उसे मनाना चाहिए या नहीं.

पितृ पक्ष में उत्सव क्यों नहीं मनाते?

शास्त्रों के अनुसार पितृ पक्ष शोक और स्मरण का काल है। इस समय परिवार का मुख्य केंद्र बिंदु पितरों की पूजा, तर्पण और श्राद्ध होता है. माना जाता है कि इस दौरान भोग-विलास, उत्सव या मौज-मस्ती करने से पूर्वज नाराज हो सकते हैं. इसी कारण पारंपरिक रूप से शादियां, गृहप्रवेश, नए कार्यों की शुरुआत और जन्मदिन जैसे व्यक्तिगत उत्सव टाले जाते हैं.

जन्मदिन मनाने पर शास्त्रों की राय

पुराणों में स्पष्ट उल्लेख है कि पितृ पक्ष के दिनों में आत्माओं की शांति के लिए संयम और श्रद्धा जरूरी है. जन्मदिन मनाने की जगह अगर व्यक्ति इस दिन पितरों के नाम से दान-पुण्य, भोजन वितरण या दीपदान करता है, तो इसे श्रेष्ठ माना जाता है. गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय किए गए दान-पुण्य का कई गुना फल मिलता है. महाभारत में भी पितरों के श्राद्ध को संतान का परम कर्तव्य बताया गया है.

क्या किया जा सकता है?

यदि किसी का जन्मदिन पितृ पक्ष में पड़ता है, तो इसे साधारण तरीके से मनाना चाहिए. धूमधाम, संगीत, पार्टियों और भव्य आयोजन से बचना उचित है. परिवारजन साधारण पूजन, दीपक जलाकर और पूर्वजों के नाम से दान करके इसे आध्यात्मिक तरीके से मना सकते हैं. भगवान विष्णु, शिव या मां दुर्गा की आराधना करने से भी शुभ फल प्राप्त होते हैं.

