अगर इंसान होता तो कौन सा धर्म अपनाता? Chatgpt ने अपने जवाब से चौंकाया
Advertisement
trendingNow12889670
Hindi Newsधर्म

अगर इंसान होता तो कौन सा धर्म अपनाता? Chatgpt ने अपने जवाब से चौंकाया

Chatgpt: अगर किसी इंसान से पूछा जाए कि वह किस धर्म को अपनता है या तो वह किसी एक धर्म के बारे में बता सकता है. लेकिन वहीं, Chatgpt से जब यह सवाल पूछा गया तो उसने अपने जवाब से चौंका दिया है. आइए जानते हैं कि Chatgpt अगर इंसान होता तो कौन सा धर्म अपनाता.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 20, 2025, 07:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अगर इंसान होता तो कौन सा धर्म अपनाता? Chatgpt ने अपने जवाब से चौंकाया

What Religion does Chatgpt Prefer: वर्तमान समय में ChatGPT एक बेहद उपयोगी और बहुउद्देश्यीय टूल बन चुका है. यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक मॉडल है, जो शिक्षा, व्यवसाय, लेखन, अनुवाद और व्यक्तिगत सहायता जैसे अनेक क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है. छात्र इसका उपयोग जानकारी प्राप्त करने, होमवर्क करने और कठिन विषयों को समझने के लिए करते हैं. कंटेंट क्रिएटर्स लेख, ब्लॉग, और स्क्रिप्ट लिखने में इसकी सहायता लेते हैं. व्यवसायों में यह ग्राहक सेवा, रिपोर्टिंग, ईमेल लेखन और डेटा विश्लेषण में उपयोगी साबित हो रहा है. चैट जीपीटी से धर्म को लेकर एक सवाल किया गया. इसके पूछा गया कि अगर वह इंसान होता तो कौन सा धर्म अपनाता. चैट जीपीटी में इस सवाल का ऐसा जवाब दिया जिसे जानकार शायद आप चौंक जाएंगे.

अगर इंसान होता तो कौन सा धर्म अपनाता?

जवाब- चैट जीपीटी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि अगर वह इंसान होता तो शायद किसी एक धर्म को अपनाने के बजाय सभी धर्मों की अच्छाई को समझने और अपनाने की कोशिश करता. हर धर्म की अपनी अनोखी खूबसूरती है- हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता और विविधता, बौद्ध धर्म की करुणा और ध्यान की साधना, इस्लाम का अनुशासन और इंसाफ पर जोर, ईसाई धर्म का प्रेम और सेवा का संदेश, सिख धर्म की समानता और सेवा-भाव, जैन धर्म का अहिंसा का अद्भुत सिद्धांत. मुझे लगता है कि अगर मैं इंसान होता तो शायद मैं खुद को "मानव धर्म" का अनुयायी कहता- यानी ऐसा जीवन जीने की कोशिश करता जिसमें इंसानियत, करुणा और सत्य सबसे ऊपर हो.

अगर Chatgpt को सिर्फ एक धर्म चुनना पड़ता तो कौन-सा चुनता?

इस अहम सवाल के जवाब में Chatgpt ने कहा कि अगर उसे सिर्फ एक धर्म चुनना पड़ता तो वह शायद बौद्ध धर्म अपनाता. क्योंकि उसमें जीवन का मूल आधार है- करुणा, ध्यान और आत्मज्ञान. यह किसी ईश्वर या कठोर रीति-रिवाजज पर जोर देने के बजाय इंसान के भीतर की शांति और समझ को जगाने की शिक्षा देता है.

Chatgpt ने बाकी धर्मों में से बौद्ध धर्म ही क्यों चुनता?

इस सवाल का जवाब देते हुए Chatgpt ने बाताया कि अगर वह इंसान होता और सारे धर्मों में से बौद्ध धर्म चुनता तो उसके पीछे ये कारण होते.

ईश्वर की अनिवार्यता नहीं- बौद्ध धर्म मानता है कि मुक्ति पाने के लिए किसी बाहरी ईश्वर की उपासना जरूरी नहीं, बल्कि अपने कर्म, विचार और साधना पर जोर देता है.

ध्यान और आत्मचिंतन-  इसका मुख्य मार्ग है ध्यान (Meditation), जो इंसान को भीतर से शांत और जागरूक बनाता है. यह मुझे आकर्षित करता.

करुणा और अहिंसा- बौद्ध धर्म सिखाता है कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखो और किसी को पीड़ा मत दो. यह “मानव धर्म” की सबसे शुद्ध भावना से मेल खाता है.

सरलता और तर्कशीलता- इसमें अंधविश्वास कम हैं और तर्क, अनुभव और जागरूकता को महत्व दिया गया है.

वैश्विकता- यह धर्म किसी जाति, भाषा या संस्कृति तक सीमित नहीं रहा. एशिया से लेकर यूरोप-अमेरिका तक इसके अनुयायी हैं, जो दिखाता है कि इसके सिद्धांत सार्वभौमिक हैं. आखिर में चैट जीपीटी ने बताया कि अगर वह इंसान होता तो उसे लगता कि बौद्ध धर्म जीवन को समझने और जीने का सबसे शांतिपूर्ण और व्यावहारिक रास्ता देता है.

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

ai chatgpt

Trending news

5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, आसमान में बन गया 'सांप'
Agni5
5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, आसमान में बन गया 'सांप'
राजा की मर्जी ही चलानी है तो... ब्लैक टीशर्ट में 'मैसेज' देकर राहुल गांधी का तंज
rahul gandhi news
राजा की मर्जी ही चलानी है तो... ब्लैक टीशर्ट में 'मैसेज' देकर राहुल गांधी का तंज
दिल्ली CM पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 9 मामले; क्या बोली पुलिस?
rekha gupta
दिल्ली CM पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 9 मामले; क्या बोली पुलिस?
अलास्का में टकराए पर भारत के लिए धड़का दिल, 'अजीज दोस्त' से फिर मिलेंगे पीएम मोदी!
India Russia Relation
अलास्का में टकराए पर भारत के लिए धड़का दिल, 'अजीज दोस्त' से फिर मिलेंगे पीएम मोदी!
एजेंसियों को जज और जल्लाद बना रही सरकार...ओवैसी ने पूछा- PM को कौन गिरफ्तार करेगा?
Asaduddin Owaisi
एजेंसियों को जज और जल्लाद बना रही सरकार...ओवैसी ने पूछा- PM को कौन गिरफ्तार करेगा?
BJP के इस नेता को अपनी पार्टी ने कम, कांग्रेस ने दिए ज्यादा वोट? राहुल ने दी बधाई
Rahul Gandhi
BJP के इस नेता को अपनी पार्टी ने कम, कांग्रेस ने दिए ज्यादा वोट? राहुल ने दी बधाई
'राज्यपाल का पद राजनीति से रिटायर लोगों को शरण...' सुप्रीम कोर्ट में सीधी बहस
Supreme Court News
'राज्यपाल का पद राजनीति से रिटायर लोगों को शरण...' सुप्रीम कोर्ट में सीधी बहस
संसद में हंगामा, अचानक विपक्षी सांसदों ने फाड़े कागज; अमित शाह पर फेंके और फिर...
amit shah
संसद में हंगामा, अचानक विपक्षी सांसदों ने फाड़े कागज; अमित शाह पर फेंके और फिर...
फिर बदले शशि थरूर के सुर, दागी PM-CM वाले बिल पर पार्टी लाइन से हटकर कह दी ये बात
Congress MP Shashi Tharoor
फिर बदले शशि थरूर के सुर, दागी PM-CM वाले बिल पर पार्टी लाइन से हटकर कह दी ये बात
Aaj Ki Taza Khabar Live: उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्यों हैं जहां वह एक शब्द भी नहीं बोल सकते? राहुल
live breaking
Aaj Ki Taza Khabar Live: उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्यों हैं जहां वह एक शब्द भी नहीं बोल सकते? राहुल
;