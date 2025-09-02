Pitru Paksha 2025: जिन पितरों की मृत्यु तिथि न हो पता तो किस दिन करें श्राद्ध , जानें पितृ पक्ष की 3 प्रमुख तिथियां!
Pitru Paksha 2025: जिन पितरों की मृत्यु तिथि न हो पता तो किस दिन करें श्राद्ध , जानें पितृ पक्ष की 3 प्रमुख तिथियां!

Sarva Pitru Moksha Amavasya 2025: कोई व्यक्ति अगर पूर्वजों का संपूर्ण तिथियों पर श्राद्ध न कर पाए तो वह किस तिथि पर श्राद्ध कर सकता है. पूर्वजों या पितरों की मृत्यु तिथि न पता हो तो क्या करें. आइए इस बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 02, 2025, 07:08 AM IST
Pitru Paksha 2025
Pitru Paksha 2025

Pitru Paksha 2025: इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से होगी और 21 सितंबर को इसका समापन होगा. 15 दिनों तक चलने वाली इन तिथियों पर पितरों के आशीर्वाद लिया जाता है और उनका तर्पण और पिंडदान कर उनको तृप्त किया जाता है. पितृ पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक होता है और इस पक्ष की एक एक तिथि महत्वपूर्ण होती है. हालांकि इस कड़ी में हम पितृ पक्ष की 3 तिथियों के बारे में जानेंगे. 

पितृ पक्ष की 3 प्रमुख तिथियां (Pitru Paksha 2025 Important Dates)
पितृ पक्ष की सभी तिथियों का बहुत महत्व है लेकिन श्राद्ध और तर्पण के लिए हम उन तीन तिथियों को जानेंगे जो विशेष हैं. ये तिथियां हैं- भरणी श्राद्ध, नवमी श्राद्ध व सर्व पितृ अमावस्या.

1. भरणी नक्षत्र
हिंदू पंचांग की मानें तो 11 सितंबर, गुरुवार को भरणी या पंचमी श्राद्ध है जिसे महाभरणी श्राद्ध भी कहा जाता है. किसी परिजन की मृत्यु को एक साल होने पर भरणी श्राद्ध करना आवश्यक होता है. वो परिजन या पूर्वज जो अविवाहित हों उनका श्राद्ध पंचमी तिथि पर करने का विधान है. जो लोग तीर्थ यात्रा न कर पाएं हों ऐसे पूर्वज का भरणी श्राद्ध करना आवश्यक बताया गया है. 

2. नवमी श्राद्ध
मातृ श्राद्ध और मातृ नवमी के नाम से जाना जाने वाला नवमी श्राद्ध पर माता पितरों का श्राद्ध किया जाता है. इस तिथि पर मां, दादी, नानी जैसे पूर्वजों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने का विधान है.

3. सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध
पितृ पक्ष की प्रमुख तिथियों में सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध बहुत विशेष है क्योंकि यह पितृ पक्ष का आखिरी दिन है. सर्व पितृ अमावस्या पर उन पितरों का श्राद्ध करने का नियम है जिसके बारे में ये नहीं पता की उनकी मृत्यु कब हुई. 

सर्व पितृ अमावस्या क्यों है विशेष
सर्व पितृ अमावस्या का एक नाम पितृ विसर्जन अमावस्या भी है और इस तिथि पर कुल के सभी पितरों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किया जा सकता है. मान्यता है कि सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध करने से पितरों का कल्याण होता है और वे जीवन मृत्यु से मुक्त होकर बैकुंठ जाते हैं. धर्म ग्रंथों की मानें तो जो व्यक्ति अपने पितृ का अमावस्या तिथि पर श्राद्ध करता है वह पितृदोष से मुक्त हो जाता है. सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितर संतुष्ट होकर पृथ्वी से विदा लेते हैं. सर्व पितृ अमावस्या की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो पूर्वज जिनकी मृत्यु की तिथि न ज्ञात हो तो उनका तर्पण व श्राद्ध सर्व पितृ अमावस्या पर किया जा सकता है.

पितृपक्ष की तिथियां
भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर 2025, रात 1:41 बजे से शुरू होकर रात 11:38 बजे समाप्त होगी।
पूर्णिमा श्राद्ध-7 सितंबर 2025 को श्राद्ध किया जाएगा.
प्रतिपदा श्राद्ध-8 सितंबर 2025 को श्राद्ध किया जाएगा.
द्वितीया श्राद्ध- 9 सितंबर 2025 को श्राद्ध किया जाएगा.
तृतीया श्राद्ध- 10 सितंबर 2025 को श्राद्ध किया जाएगा.
चतुर्थी श्राद्ध-10 सितंबर 2025 को श्राद्ध किया जाएगा.
पंचमी श्राद्ध और महाभरणी: 12 सितंबर 2025 को श्राद्ध किया जाएगा.
षष्ठी श्राद्ध- 12 सितंबर 2025 को श्राद्ध किया जाएगा.
सप्तमी श्राद्ध- 13 सितंबर 2025 को श्राद्ध किया जाएगा.
अष्टमी श्राद्ध- 14 सितंबर 2025 को श्राद्ध किया जाएगा.
नवमी श्राद्ध-15 सितंबर 2025 को श्राद्ध किया जाएगा.
दशमी श्राद्ध- 16 सितंबर 2025 को श्राद्ध किया जाएगा.
एकादशी श्राद्ध-17 सितंबर 2025 को श्राद्ध किया जाएगा.
द्वादशी श्राद्ध-18 सितंबर 2025 को श्राद्ध किया जाएगा.
त्रयोदशी और माघ श्राद्ध-19 सितंबर 2025 को श्राद्ध किया जाएगा.
चतुर्दशी श्राद्ध-20 सितंबर 2025 को श्राद्ध किया जाएगा.
सर्वपितृ अमावस्या (पितृ विसर्जन)-21 सितंबर 2025 को श्राद्ध किया जाएगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
;