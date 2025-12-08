Advertisement
दलदल और भयंकर गंदगी में भी पड़ी हों ये चीजें तो उठाने में ना करें देरी, एकझटके में बदलेगी किस्‍मत

जीवन में कई बार ऐसे मौके मिलते हैं, जो पल भर में जिंदगी बदल देते हैं. लेकिन हर व्‍यक्ति ऐसे मौके का फायदा नहीं ले पाता है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. यदि आपको कभी भयंकर गंदगी में भी कुछ खास चीजें पड़ी मिलें, तो उन्‍हें उठाने का मौका कभी ना गंवाएं, वे आपकी किस्‍मत बदल सकते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 08, 2025, 07:14 AM IST
दुनिया में कई ऐसे दिग्‍गज हुए हैं, जिनकी जिंदगी एक झटके में बदल गई. इसके पीछे कोई सोच, कोई व्‍यक्ति या कोई खास चीज वजह बनी. इससे भी बड़ी बात यह है कि उन लोगों ने समय रहते उन चीजों का महत्‍व समझा और वह मौका लपक लिया. दुनिया के महान मार्गदर्शकों ने जीवन से जुड़े ऐसे सूत्र बताए हैं, जिन पर अमल करके आप सही मौकों को ना केवल पहचान सकते हैं, बल्कि उनका फायदा लेकर अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं. पूरी दुनिया पर छा सकते हैं, अपार धन-दौलत, शोहरत कमा सकते हैं. आज हम कुछ ऐसी ही अहम बातें जानते हैं, जिन्‍हें अपनाकर आप अपने हाथों अपनी किस्‍मत बदल सकते हैं. 

गंदगी से उठा लें ये चीजें 

यदि कोई चीज गंदगी में गिर जाए तो उसे उठाने में लोग हिचकते हैं, दुनिया के महान मार्गदर्शक आचार्य चाणक्‍य के अनुसार यदि कुछ खास चीजें गंदगी में भी पड़ी हों तो उन्‍हें उठाने में देरी ना करें. ये आपका भाग्‍य बदल सकती हैं. जानिए वे चीजें कौनसी हैं. 

सोना-चांदी, कीमती रत्‍न - आजकल सोना-चांदी की कीमतों में आग लगी हुई है. यदि ऐसी कीमती धातुएं गंदगी में भी पड़ी मिलें, तो उन्‍हें उठाने में देरी ना करें. क्‍योंकि गंदगी में पड़े होने के बाद भी सोना-चांदी की कीमत में कमी नहीं आती है. इसी तरह कीमती रत्‍न भी गंदगी में पड़े हों, तो उन्‍हें उठा लें. साफ करें और सुरक्षित रख लें. 

अच्‍छे विचार, किताबें - यदि कोई अच्‍छी किताब भी गंदगी में पड़ी हो तो उसे उठा लें, एक किताब आपका जीवन बदल सकती है. इसी तरह यदि किसी बुरे व्‍यक्ति में भी कोई अच्‍छी आदत है या वो कोई अच्‍छी बात बोल दे तो उसे अपनाने में गुरेज ना करें. अच्‍छी आदतें और विचार जहां से मिलें, ले लें और अपने जीवन में उतार लें. 

इन चीजों को कभी ना उठाएं 

वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अच्‍छी जगह पड़ी मिलें तो भी ना उठाएं. जैसे कुटिलता, बुरे विचार, नकारात्‍मक सोच, झूठी तारीफ, चापलूसी यदि ये चीजें कोई आपको दे तो उससे दूर ही रहें. ऐसे लोग आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. या ऐसे लोगों पर भरोसा करना बड़ी हानि दे सकता है. ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं, वे सिर्फ अपना फायदा देखते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

