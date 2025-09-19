Ilaychi Dal Chini Ke Totke: इलायची-दालचीनी का ये टोटका बनाएगा हर काम, घर से निकलने से पहले जरूर कर लें
Ilaychi Dal Chini Ke Totke: इलायची-दालचीनी का ये टोटका बनाएगा हर काम, घर से निकलने से पहले जरूर कर लें

Ilaychi Dal Chini Ke Totke: कई बार हम महत्वपूर्ण काम से बाहर निकलते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वह काम सफल नहीं होता. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर से निकलते वक्त किन दो चीजों का सेवन करने से हर काम सफल होते हैं. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 19, 2025, 03:17 PM IST
Ilaychi Dal Chini Ke Totke: हम सब चाहते हैं कि जब भी कोई काम लेकर घर से बाहर निकलें, वह बिना किसी रुकावट और परेशानी के पूरा हो जाए. लेकिन कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद मनचाहा परिणाम नहीं मिलता. ऐसे समय लोग अक्सर छोटे-छोटे घरेलू और आध्यात्मिक उपाय अपनाते हैं ताकि भाग्य साथ दे और कार्य सफल हो. रसोई के दो सामान्य मसाले- इलायची और दालचीनी न सिर्फ स्वाद और सुगंध के लिए मशहूर हैं, बल्कि ज्योतिष और परंपरा में भी इनका खास महत्व माना गया है. मान्यता है कि सही तरीके से इनका प्रयोग करने से बाधाएं दूर होती हैं और सफलता की संभावना बढ़ जाती है. आइए जानते हैं इलायची और दालचीनी के अचूक टोटके. 

इलायची और दालचीनी का ज्योतिषीय महत्व

भारतीय परंपरा में इलायची और दालचीनी दोनों ही शुभ माने जाते हैं. दालचीनी को शुक्र और शनि ग्रह का प्रतीक माना गया है. इलायची बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है. ज्योतिष मान्यता के अनुसार, जब ये ग्रह संतुलित होते हैं तो व्यक्ति को धन, बुद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है.

घर से निकलते समय अपनाएं यह छोटा उपाय

यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो एक सरल उपाय अपनाया जा सकता है. एक छोटी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा लें. घर से निकलते समय इसे चबाते हुए बाहर कदम रखें. ध्यान रखें कि बाहर जाते समय पहला कदम दाहिने पैर से रखें और तीन बार ताली बजाएं. 

क्यों माना जाता है यह उपाय प्रभावी?

इस उपाय के पीछे मान्यता है कि इलायची और दालचीनी की ऊर्जा व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास बढ़ाती है. दाहिने पैर से निकलना शुभ माना जाता है, जबकि तीन बार ताली बजाने से नकारात्मकता दूर होती है. इससे दिनभर सकारात्मकता बनी रहती है और कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

यह भी पढ़ें: दशहरे की शाम चुपचाप कर लें धन प्राप्ति के ये 5 अचूक उपाय, कुबेर भी नहीं छोड़ेंगे आपका साथ

लक्ष्मी नारायण राजयोग से संबंध

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब शुक्र, शनि और बुध ग्रह शुभ स्थिति में होते हैं, तब लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होता है. यह योग व्यक्ति की किस्मत को चमका सकता है और अचानक धन प्राप्ति के योग भी बना सकता है. यही कारण है कि कहा जाता है अगर आप खाली जेब घर से निकलते हैं, तो संभव है कि लौटते समय आपकी जेब भरी हो.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

aaj ke totke

